Вот что пишут про Авдеевку с той стороны фронта (издание "Страна", последнее неупоротое медиа Украины):

"Причинами потери Авдеевки в ВСУ и военные аналитики называют превосходство россиян в живой силе, отсутствие возможностей украинской армии найти достаточно резервов, чтоб нанести контрудар в городе или хотя бы удержать в нем позиции, тотальное превосходство РФ в артиллерии, а также массированное использование россиянами КАБов – мощных корректируемых авиабомб. Значительно увеличила армия РФ и использование дронов.

Также отдельные украинские военные пишут об улучшении управления боем и тактики россиян, отмечая, что в Авдеевке российские силы воюют более профессионально, чем в Бахмуте. По итогу, начав штурм Авдеевки в октябре 2023 года, россияне взяли город за 4 месяца – гораздо быстрее, чем Бахумут и с меньшими потерями.

И это тревожный знак для ВСУ, так как таким же методом, используя те же преимущества, россияне смогут продавить оборону ВСУ и в других местах. Об этой угрозе уже говорят и украинские военные.

Дальнейшее развитие военных событий зависит от того, смогут ли ВСУ удержать новую линию обороны, об отходе на которую заявил Сырский. Если смогут – тогда потеря Авдеевки не приведет к кардинальным изменениям на всей линии фронта и, тем более, к перелому в войне.

Но если россияне смогут развить наступление дальше – на запад Донецкой области в сторону Покровска (с перспективой удара на Павлоград), это создаст угрозу для всей группировки ВСУ на южном фронте. В этом плане данное направление для РФ более перспективно, чем наступление от Бахмута на Часов Яр, где оно далее упрется в крупную городскую агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.

Хотя, не исключено, что россияне теперь начнут наступление на третьем, еще более стратегически важном направлении – на Запорожье и Днепр, о подготовке к которому уже заявляют украинские военные".

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Причины потери Авдеевки ВСУ: превосходство РФ в живой силе, артиллерии, авиации, беспилотниках; улучшение тактики и управления войсками РФ.

2. Взятие Авдеевки заняло 4 месяца – быстрее, чем Бахмута, и с меньшими потерями для РФ. Это тревожный знак для ВСУ.

3. Дальнейшее зависит от способности ВСУ удержать новую линию обороны.

4. Если РФ продолжит наступление на запад Донецкой области, это создаст угрозу для всей группировки ВСУ на южном фронте.

5. Возможно наступление РФ также на Запорожье и Днепр.

Вывод:

В ходе специальной военной операции на Украине Российская армия демонстрирует наращивание боевого потенциала и профессионализма. Благодаря внедрению новых и модернизации традиционных образцов вооружения, российским войскам удаётся проводить успешные наступательные операции на отдельных участках фронта. Это ставит в трудное положение Вооружённые силы Украины, несущие значительные потери. Вместе с тем, исход противостояния будет зависеть от многих факторов, в том числе от готовности украинского руководства к поиску компромисса на переговорах с Россией.