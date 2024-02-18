Вот что пишут про Авдеевку с той стороны фронта
Вот что пишут про Авдеевку с той стороны фронта (издание "Страна", последнее неупоротое медиа Украины):
"Причинами потери Авдеевки в ВСУ и военные аналитики называют превосходство россиян в живой силе, отсутствие возможностей украинской армии найти достаточно резервов, чтоб нанести контрудар в городе или хотя бы удержать в нем позиции, тотальное превосходство РФ в артиллерии, а также массированное использование россиянами КАБов – мощных корректируемых авиабомб. Значительно увеличила армия РФ и использование дронов.
Также отдельные украинские военные пишут об улучшении управления боем и тактики россиян, отмечая, что в Авдеевке российские силы воюют более профессионально, чем в Бахмуте. По итогу, начав штурм Авдеевки в октябре 2023 года, россияне взяли город за 4 месяца – гораздо быстрее, чем Бахумут и с меньшими потерями.
И это тревожный знак для ВСУ, так как таким же методом, используя те же преимущества, россияне смогут продавить оборону ВСУ и в других местах. Об этой угрозе уже говорят и украинские военные.
Дальнейшее развитие военных событий зависит от того, смогут ли ВСУ удержать новую линию обороны, об отходе на которую заявил Сырский. Если смогут – тогда потеря Авдеевки не приведет к кардинальным изменениям на всей линии фронта и, тем более, к перелому в войне.
Но если россияне смогут развить наступление дальше – на запад Донецкой области в сторону Покровска (с перспективой удара на Павлоград), это создаст угрозу для всей группировки ВСУ на южном фронте. В этом плане данное направление для РФ более перспективно, чем наступление от Бахмута на Часов Яр, где оно далее упрется в крупную городскую агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.
Хотя, не исключено, что россияне теперь начнут наступление на третьем, еще более стратегически важном направлении – на Запорожье и Днепр, о подготовке к которому уже заявляют украинские военные".
РМ
Военкор А. Сладков предполагает, что после освобождения Авдеевки целью
российских войск станет Славянск: https://news.rambler.ru/army/52288948-voenkor-sladkov-oboznachil-sleduyuschuyu-krupnuyu-tsel-vs-rf-posle-avdeevki/
Год терпения Руса и станет, как раз 10 лет пройдет, как бросили Стрелкова в Славянске с одной Ноной и старыми подствольниками. Он чисто на беспечности природной хохлов, выскользнул. Но его выход не был в планах армии, должен был умереть героем, а с ним еще и Донецк пришлось брать на баланс.