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Из кабинета учёного на правительственный этаж

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Беседа с Николаем Азаровым об экономической науке, о взаимодействии учёных с государственным аппаратом. Как теоретические изыскания находят практическое воплощение на правительственном уровне.

Ведущий: Максим Романычев

#НиколайАзаров #МаксимРоманычев #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В Советском Союзе экономическая наука играла важную роль в разработке пятилетних планов развития экономики. Экономические институты активно участвовали в этой работе.

2. После распада СССР и обретения независимости Украиной внимание к экономической науке резко снизилось. Академические институты мало влияли на экономическую политику.

3. Программа "500 дней" реформ, разработанная ведущими экономистами, была авантюрной и привела к тяжелым последствиям. Она предполагала быстрое разрушение социалистической экономики.

4. При разработке программ реформ Украины привлекались западные консалтинговые компании вроде Маккензи, а не отечественные экономисты. Их рекомендации часто были неэффективными.

5. Экономическая наука мало уделяла внимания конкретным проблемам экономики Украины, давала общие неопределенные прогнозы.

6. Стратегически важные предприятия Украины (металлургия, энергетика) были приватизированы в ущерб национальным интересам. Экономисты недостаточно защищали интересы страны.

7. Международные финансовые организации целенаправленно ограничивали кредитование украинской экономики, не давая ей развиваться.

Вывод: отечественная экономическая наука недостаточно эффективно помогала правительству в выработке экономической политики и защите национальных интересов Украины после обретения независимости. Требовалась большая вовлеченность ученых-экономистов в решение конкретных проблем страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pDUm1CpS7SM
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