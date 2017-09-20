Кто он – последний негритёнок российской науки?

25–27 сентября в ходе Общего собрания должны состояться выборы президента Российской академии наук

(РАН), исход которых (в отличие от выборов президента страны) не может предсказать никто. Как говорят сами академики, основных вариантов всего два: либо будет выбран угодный правительству и могильщику российской науки, помощнику президента Андрею Фурсенко кандидат, либо чиновники сделают всё, чтобы выборы не состоялись или были признаны недействительными

На троих по-академически

Напомним, что учёные уже пытались весной этого года выбрать «первого среди равных». Но все трое претендентов внезапно взяли самоотвод в самый последний момент, вызвав немало язвительных и осуждающих реплик в среде своих коллег. И только спустя некоторое время стало известно, что тогдашнего президента РАН – всемирно известного учёного (и самого реального претендента на пост президента РАН) Владимира Фортова вызвали в большие кабинеты и жёстко попросили снять свою кандидатуру.Фортов вначале отказался, но убеждать «там» умеют. В результате компромиссного решения все кандидаты запросились «в отставку», и выборы не состоялись.

Между тем правительственный «смотрящий» за российской наукой вице-премьер и шахматист Аркадий Дворкович с подачи помощника президента по науке Фурсенко и директора Курчатовского института М. Ковальчука пропихнул через послушную Госдуму элементарную «двухходовку» – новые правила выборов и утверждения главного учёного страны.

Их суть в том, что отныне и навсегда отобранных самой академией кандидатов должны согласовывать малограмотные в научном плане «юристы и экономисты» из Белого дома. А утверждать нового президента РАН должен хозяин Кремля. В случае если избранная академиками кандидатура ему не понравится, он назначает свою.

Учёные встали на дыбы от таких изменений, но кто их – болезных – слушать-то будет? «Это такой муниципальный фильтр, взятый из так называемой российской большой политики. Неугодных и неподконтрольных не подпускать и близко. Все и всё должны быть под контролем», – так прокомментировал «АН» инициативу один из академиков.

Семеро смелых

Эта законодательная мина и взорвалась на новых выборах президента РАН. Изначально собратьями по науке было выдвинуто семь кандидатов – академиков РАН: Александр Сергеев (выдвинут несколькими отделениями и 240 членами РАН); Владислав Панченко (отделениями РАН и 153 членами); Геннадий Красников (отделениями РАН и 122 членами); Евгений Каблов (выдвинут бюро отделения химии и наук о материалах РАН и 133 членами); Валерий Черешнев (отделения физиологических наук РАН и 78 членами); Роберт Нигматулин (выдвинут 129 членами РАН) и Алексей Хохлов («за» – 96 членов РАН).

Когда «семеро смелых» добрались до «загадочного правительственного согласования», дальше всё было, как в старинной английской считалке:

Семь глупых негритят на дуб решили влезть,

Один из них упал – и их осталось шесть.

Шесть негритят у пчёл решили мёду взять,

Закусан один был – и их осталось пять.

Алексея Хохлова и Валерия Черешнева унизительно и без объяснения мотивов в правительстве попросту не согласовали. Причём Алексей Ремович Хохлов, будучи проректором МГУ им. М.В. Ломоносова и заведующим лабораторией физической химии полимеров Института элементоорганических соединений РАН, считался один из фаворитов предстоящих выборов. Он одним из первых представил свою программу возрождения РАН «снизу». Учёл более тысячи (!) замечаний и отзывов от коллег по цеху. В научной среде его называют «сильным бойцом и оппонентом тем лоббистам, которые мечтают сделать РАН просто «клубом учёных» ни на что и ни на кого не влияющим». Видимо, за это неназываемые вслух «правительственные пчёлы» его и загрызли.

Их осталось пять

После снятия Хохлова с предвыборной гонки фаворитами называют двух кандидатов: директора Института прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород) академика Александра Сергеева и научного руководителя Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, директора Института молекулярной физики научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» (согласно сайту РАН), председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) академика Владислава Панченко.

За Сергеева будет голосовать академическое сообщество, т.к. в этой среде ценят не за близость к нынешним временным властным фигурам, а за реальные научные достижения. Говорят также, что его кандидатуру поддерживает и заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, с которым он знаком с начала нулевых годов, когда Кириенко служил полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Да и с «Росатомом» у Института прикладной физики хорошие научные связи.

За спиной Панченко явно читается след, мягко говоря, нелюбимых учёными фигур: президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и «палача» Фурсенко. Этих двоих в РАН не без оснований считают идейными вдохновителями убийственной реформы академии, проведённой в 2013 году. Причём задуманной и осуществлённой из личной мести. Ковальчука несколько раз прокатывали на выборах в действительные члены РАН. А у помощника президента, печально прославившегося фразой: «Нам не нужны творцы, нам нужны квалифицированные потребители» и попытками отменить русский язык и математику в старших классах школы, были очень сложные взаимоотношения с отцомe_SNbS- академиком АН СССР и блестящим историком Александром Фурсенко.

Против академика Роберта Нигматулина играет возраст – 77 лет, а по действующему положению о выборах существует возрастной ценз (75 лет). Хотя сам Роберт Искандрович считает иначе: «Никаких ограничений по возрасту в федеральном законе №253 нет. Они есть только в Уставе РАН. Мы должны добиться, чтобы все эти возрастные формальные пределы были отменены». За – его беспощадная критика (в том числе и в «АН») действующего экономического курса правительства. И огромные заслуги в освоении Арктики, сделанные учёными возглавляемого им Института океанологии РАН.

За генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов академиком Евгением Кабловым явно прослеживается лобби ОПК. Но его позицию, высказанную несколько лет назад в интервью нашей газете, можно только приветствовать. Так, отвечая на вопрос о роли РАН, академик Каблов высказался однозначно: «Почти никакая. Необходимо срочно и резко изменить роль и статус РАН. Необходимо вернуть те права, которые были всегда. Именно академия должна давать окончательное заключение о научной обо- снованности, технологической реализуемости любого крупного государственного проекта».

– В советское время работала специальная комиссия Академии наук под управлением академика Владимира Котельникова, которой подчинялись все министерства, включая Госплан. Они делали научно-технологический прогноз, анализировали всю ситуацию в области науки и техники, вместе с комитетом по науке и технике готовили перспективы развития. И это научное мнение самостоятельно шло в правительство, минуя чиновников. На базе этого прогноза разрабатывался народно-хозяйственный план на пять лет развития страны. Сейчас этого нет. Вообще нет.

Я ещё в декабре 2007 года говорил президенту Владимиру Путину: как мы можем развиваться, когда нет стратегии развития страны, нет научно-технологического прогноза? О каких перспективах можно говорить, если власть даже не понимает – куда идёт страна, – добавил академик.

Академик Геннадий Красников, генеральный директор AO «НИИ молекулярной электроники», председатель совета директоров ПАО «Микрон», также считается креатурой военно-промышленного комплекса. Хотя в отличие от Каблова поддерживается не консервативной, а либеральной частью ВПК. Об этом говорят и его связи с т.н. инновационным центром «Сколково» и АФК «Система». По открытым данным СМИ, в начале своей карьеры он работал освобождённым комсомольским вожаком, затем последовательно поднялся до коммерческого директора и, скупив приватизационные ваучеры, стал генеральным директором акционерного общества «НИИМЭ и завод «Микрон». Пакет акций впоследствии и оказался у ныне опального «системщика» Владимира Евтушенкова. Красникова в академической среде называют дублёром Панченко.

Кстати, оба этих «товарища» активно выступали за согласование кандидатов в президенты академии правительственными чиновниками. И синхронно отказались от дебатов с остальными претендентами.

Так не доставайся же ты никому

Как рассказали «АН» несколько академиков, в преддверии Общего собрания РАН, на котором должны пройти выборы, началось давление «на «избирателей». Различными путями пытаются склонить отдать голос либо Панченко, либо Красникову. При этом говорят, что даже если Сергеева выберут президентом академии, то его, мол, не утвердит Владимир Путин. А значит, придётся начинать всё сначала – и мытьём или катаньем, но всё равно «мы своего добьёмся». При этом маститые учёные добавляют, что «выборы могут быть сорваны из-за того, что не соберут кворума. Многие коллеги уже решили для себя не ездить и не участвовать в этом спектакле».

Масла в огонь «выборов без выбора» подливают и заявления неформального клуба академиков «1 июля», сформировавшегося после реформы 2013 года. В одном из них прямо говорится: «Эти нормы (о согласовании с правительством. – Ред.) превращают наше право избирать президента Российской академии наук в фикцию, заменяют их фактическим назначением и делают участие в голосовании бессмысленным». Под письмом стоят подписи более 100 академиков и членов-корреспондентов РАН.

Одним словом, мерзкая чиновничья суета вокруг поста президента академии прямо говорит о том, что фундаментальную российскую науку то ли по наущению из-за океана, то ли из-за личных неудовлетворённых подростковых амбиций хотят добить окончательно и бесповоротно. Как бьют «отморозки» лежачего в подворотне.

Поэтому кто бы ни стал новым главой РАН, ему не позавидуешь. Либо придётся войти в историю могильщиком академии и будущего страны, либо: «Последний негритёнок поглядел устало, он пошёл повесился, и никого не стало»…

http://argumenti.ru/society/2017/09/549706?typelink=openlink