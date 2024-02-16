Комментарий редакции

16 февраля 2024 года исполняется 193 года со дня рождения выдающегося русского писателя Николая Семёновича Лескова.

Его произведения отличаются глубоким психологизмом, яркостью языка, мастерством сказа. Он создал обширную галерею необычных персонажей, праведников из народа. Особенно известны такие его произведения, как "Левша", "Леди Макбет Мценского уезда", "Очарованный странник", цикл "Праведники".

Творчество Николая Семёновича Лескова оказало большое влияние на развитие русской литературы. Его произведения по праву считаются классикой.

В этот день почитатели таланта Николая Семёновича Лескова вспоминают выдающегося писателя и отдают дань уважения его литературному наследию.