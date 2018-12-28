Мистика”зелёного змия” или не шутите с алкоголем

Оказывается, «зелёный змий» может творить с человеком настоящие мистические чудеса. На их фоне бурные новогодние приключения изрядно перебравшего главного героя кинокомедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или «С лёгким паром!», выглядят приятными моментами релаксации души.

Секрет победы

1 октября 331 года до нашей эры близ городка Гавгамелы (современный Ирак) сошлись для решающего сражения войско Александра Македонского и персидская армия «царя Азии» Дария III Кодмона. Силы противников были явно неравны. Под началом Дария – опытнейшего полководца того времени – было более 1 миллиона воинов, в том числе 50 тысяч конников. У 26 – летнего молодого царя Александра – 5 тысяч конников и 30 тысяч пехотинцев. Завязавшаяся битва была очень жестокой и упорной. Превосходящие по численности персы, к тому же ешё и довольно удачно расположившиеся на местности, уверенно и смело атаковали войска противника и без особых трудностей начали их вытеснение. Казалось, судьба македоно-греческой армии была предрешена. Но в самый разгар сражения Александр с небольшим отрядом телохранителей вышел в тыл центра персидской армии, стремительно смял и разгромил его. Появление Александра Македонского на поле боя вселило в персов панический страх, который мгновенно передался от ближних к дальним рядам, и вскоре миллионная армия побежала, уничтожая сама себя в страшной давке. Итог сражения: персы потеряли 400 тысяч воинов, македонцы – 100 человек.

Александр Македонский в этой удивительной битве (как, впрочем, и во многих других сражениях) своим видом навёл на противника просто животный ужас. Как вспоминают очевидцы сражения, глаза Александра горели страшным, неистовым огнём, а на расстоянии 20 метров от него неведомая сила валила с ног и отбрасывала в стороны массы воинов, опрокидывала на спины внезапно взбесившихся лошадей. Несомненно, молодым полководцем во время битвы овладела магическая сила, которая помогла ему стать победителем. Имя этой силе… – алкоголь! Сражение при Гавгамелах молодой полководец начал лишь после того, как напился до безумного беспамятства.

У Александра была плохая наследственность. Более он был сыном своей матери – вакханки и алкоголички Олимпиады, нежели отца – великого царя Македонии Филиппа. Потому ещё в пору ранней юности будущий великий завоеватель сильно пристрастился к вину. Во время своих великих походов он постоянно и безмерно пил. Войска водил в бой всегда либо пьяным, либо полупьяным. К 30 годам, как свидетельствуют историки, стал законченным алкоголиком, а в 32 умер от белой горячки. Как бы это странно не звучало, но именно приступы алкогольного психоза делали Александра Македонского неуязвимым в бою, наводили ужас на врагов и сокрушали их многочисленные ряды. Понимая, что всё вышесказанное может вызвать у читателя некоторое недоумение, и не в коей мере не умаляя величие личности и исторические заслуги Александра Македонского, мы считаем здесь уместным привести слова известного историка Древнего Рима Аппиана(II в.):»Впрочем, прекрасные качества своей души, которыми он превосходил всех других царей: выносливость в опасности, быстроту в решении… верности слову, данному сдавшимся ему, милость к пленникам, сдержанность в наслаждении, хотя дозволенных и обычных, – всё это он запятнал непреодолимой страстью к вину».

«Полёт» за колючую проволоку

Николай Семёнович (фамилию по понятным причинам не называем) работает часовщиком в одном из музеев Москвы. Он твёрдо убеждён в том, что учёной братии государство платит деньги зря, поскольку ни один из учёных, к которым он обращался, так и не смог вразумительно объяснить случай, приключившийся с ним во времена разгульной молодости.

В начале 50-х годов Николай Семёнович жил в Казахстане, в забытом богом и нормальными людьми рабочем посёлке. Впрочем, в посёлке была одна достопримечательность всесоюзного значения – хорошо охраняемый и оборудованный по последнему слову техники того времени лагерь для заключённых. «Зоны» Николай Семёнович побаивался. Её строгий и мрачный вид располагал к тоскливым размышлениям. Потому наш герой всегда предпочитал обходить её десятой дорогой. Особенно выпивши.

Как-то летом Николай Семёнович весело отметил в компании таких же, как и сам, бесшабашных молодых гуляк самый главный праздник текущего месяца – день получки. Уже поздно вечером, в полной темноте, весело распевая матерные песни, забыв всех и вся, наш герой один возвращался домой. И, как это традиционно бывает у сильно перебравших любителей «горькой», нечаянно заблудился. Ходил он, ходил и вдруг наткнулся на колючую проволоку. Сообразил, что вышел к лагерю, развернулся и пошёл в обратную сторону. Песни, правда, петь перестал. Снова наткнулся на проволоку, повернул направо – и опять «колючка». Николай Семёнович в создавшейся ситуации принял единственно правильное решение – махнул на всё рукой и улёгся спать, прислонившись спиной к случайно подвернувшейся стене. Спал он крепким сном довольного собой праведника. Проснулся, когда рассвело, от лёгкого озноба. Привстал на четвереньки, оценил окружающую обстановку и… ничего не смог понять! Кругом колючая проволока в три ряда, по которой ток пущен, вышки с часовыми, бараки. «Мать честная!» – оторопел наш герой. «Оказывается, в зоне я очутился, в лагере!» К счастью, невдалеке оказалась проходная, возле которой стояли офицер и два солдата. К ним и направился Николай Семёнович. Увидев непрошенного гостя «оттуда» офицер сделал круглые глаза и взревел: »Кто такой? Как попал?» Гость долго лепетал про какую-то непонятную получку, часто вставляя в свой путаный рассказ слова «простите» и «по – пьяне». Иногда от всей души громко всхлипывал. В конце – концов, Николая Семёновича завели в помещение, дали чистый лист бумаги, ручку, подвинули чернильницу и настойчиво порекомендовали написать «чистосердечное признание». Готовое и щедро украшенное кляксами произведение заставили прочитать несколько раз вслух, после чего оно было изорвано на мелкие кусочки и в таком виде оказалось в кармане офицера. Комментарий был очень-очень громким и категоричным: «Три ряда проволоки видел, сволочь?! Там ток пущен! Пройти ты не мог. Мог только через проходную. А двери заперты изнутри, ключи у меня в сейфе. Мы на территорию никого не пускали. Если бы впустили и выпустили без пропуска, нам – трибунал, и мне и солдатам. А тебе, раз ты появился здесь и не говоришь, как попал и зачем, тебе – самый большой срок!»

Но рассудительному офицеру, как и его подчинённым, «срок мотать», конечно, не хотелось. Потому и был отпущен Николай Семёнович, никем, кроме наряда по КПП не замеченным, на волю. С предупреждением молчать под страхом вернуться обратно за три ряда колючей проволоки. Правда, уже надолго и по приговору суда. Николай Семёнович обет молчания сохранял почти полвека. Больше не смог, так как замучило не дававшее покоя ни днём, ни ночью желание понять, что же всё – таки произошло в ту злополучную майскую ночь. «Сейчас –то я уже могу говорить, как было. А почему так получилось, объяснить никто не может. Не по воздуху же я над проволокой пролетел?» Воздух здесь, конечно, не при чём. Тайна случившегося с нашим героем скрыта в сильном опьянении, незаметно переросшем в помрачение сознания на фоне алкогольного психоза.

Козни зелёного облака

С жителем Ростова-на-Дону, слесарем С.Ковалёвым приключилась не менее загадочная история. В современной парапсихологической литературе она рассматривается как классический пример «выпадения» из реального хода времени.

Осенью 1983 года, около полуночи, Ковалёв возвращался с бурного и продолжительного возлияния, устроенного по какому-то поводу его знакомым. Ковалёв жил на окраине города, и чтобы добраться до своего дома, ему нужно было пройти через небольшую рощу. Внезапно он заметил прямо перед собой какое-то зелёное облако и сразу потерял сознание. Когда Ковалёв пришёл в себя, уже светало. Загулявший слесарь встревожено констатировал, что пролежал в роще целую ночь, и с виноватым видом направился домой. Там незадачливого слесаря ожидала сногсшибательная новость. Не на шутку перепуганная и заплаканная жена сообщила ему, что с того вечера, когда он ушёл к знакомому, прошло… две недели! Выслушав стенания своей половины, Ковалёв махнул рукой и направился в ванную, по пути машинально глянув в зеркало. От своего вида он оторопел: исхудалое лицо украшала густая щетина не менее, чем двухнедельной давности. А ведь он пошёл в гости к приятелю тщательно выбритым!

Так что же происходит с человеком в состоянии сильного алкогольного опьянения, незаметно для его сознания перешедшего в психоз? На этот вопрос недавно ответил известный российский специалист в области парапсихологии Рашид Марданов. Учёный считает, что сильное алкогольное опьянение относится к особому, изменённому состоянию сознания, родственному по своей природе созерцательным медитациям, религиозному и мистическому экстазу, «астральным путешествиям» и видениям. По своей сути изменённое состояние сознания представляет особую психическую реальность, обладающую, по аналогии с физическим миром, собственными законами, собственной топографией пространства и собственной метрикой пространства. Это и есть то загадочное «четвёртое измерение», о котором рассуждают физики. Спонтанное и стремительное погружение человека в глубины своего собственного «Я», имеющее место при сильных алкогольных психозах, заключает его физическое тело в своеобразную многомерную капсулу­ –­ оболочку. В такой оболочке возможны любое силовое воздействие на трёхмерный мир, любые пространственные и временные переходы, не подчиняющиеся пространственной метрике и ходу времени физической реальности. Здесь попутно заметим, что все видения, возникающие у алкоголиков в момент «белой горячки»­: чёртики, «зелёные человечки», мухи без крыльев и прочие монстры, – являются не чем иным, как абсолютно реальными обитателями многомерного тонкого мира, проходящего через нас, но не улавливаемого нашими физическими органами чувств в нормальном психическом состоянии.

Описанными нами примерами тема мистических последствий сильного алкогольного опьянения далеко не исчерпывается. Наверняка, найдётся немало людей, которые прочитав данный материал, вспомнят нечто подобное из своей печальной практики общения с «зелёным змием». Но эти люди, конечно, промолчат. Промолчат, чтобы не дать лишнего повода своим более крепким физически и психически, но не менее пьющим согражданам в очередной раз злорадно заметить: «А ведь Минздрав предупреждал!»

Владимир Стрелецкий