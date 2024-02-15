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Председатель СНТ раскрыл все тайны

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Питер (Санкт-Петербург) возможно был построен на месте более древнего города. На это указывают такие факты, как наличие деревень вокруг Санкт-Петербурга до 1700 года, а также странное сочетание мегалитических и более поздних технологий в фортах города.

2. Форты Санкт-Петербурга могли изначально быть сухопутными, а затем оказались затоплены. На это указывает то, что Копорье на 120 метров выше уровня моря, а Петропавловская крепость - на 9 метрах.

3. Для строительства фортов использовались огромные гранитные блоки весом до 10 тонн. Непонятно, как в условиях того времени можно было доставлять и обрабатывать такие блоки. Возможно, применялись какие-то специальные технологии, о которых сейчас ничего не известно.

4. В XIX - начале XX века существовали передовые технологии, о которых сейчас почти ничего не известно, в том числе технологии производства электромобилей.

Вывод: в беседе высказывается гипотеза, что история Санкт-Петербурга и технологий России XIX - начала XX века значительно глубже, чем принято считать. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования историков и археологов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hzqiq0C_Q6E
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