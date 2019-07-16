Здания, занесенные грунтом. Часть 36
15:02. 16 июля 2019 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Предыдущая часть
Очередная подборка накопившихся фактов и наблюдений.
Откопанное здание в Индии. Подробнее читаем в конце статьи…
К вопросу о возможных пылевых бурях, переносившие объемы глины и наметавшие барханы каких-то 150-200 лет назад:
Псковский раскоп. Виден нижний слой гумуса. Потом образовался небольшой глиняный холм и гумус продолжил накапливаться – на нем и проросла сосна. Конечно, можно объяснить эту картину тем, что холм насыпали.
Источник
***
Пример накопления культурного слоя в городах, на который скептики списывают картину занесенных первых этажей. Как видно здесь – он не растет, от слова совсем. Неудивительно, ведь городские улицы убирают. И никакой глины с котлованов от строительства соседних зданий не выкидывают. Иначе это не будет город – будет помойка.
Источник
***
Фотография строительства метро в Нью-Йорке. Что это? Древние фундаменты или такой проект здания? Обычно те, кто строит или откапывают не задают таких вопросов. Они просто делают свою работу.
Источник
***
Раскопки в Петрапавловской крепости:
Вот что откопали:
Еще одно видео, где ясно сказано – раскопки на глубине 10 м. И культурный слой в центре С-Петербурга имеет 1,5 м:
Одно из объяснений причин раскопок – поиск петровского клада. Интересно, нашли его?
***
Пользователь and_mail пишет:
Некоторые здания Политехнического университета имеют полноценные этажи под землёй с окнами. Некоторые откопаны. Это довольно далеко от Невы. Политехническая улица 29 корп 1 Место не у дороги, в глубине парка. Вход в подъезды – спуск вниз.
Когда такое в центре Питера я не удивляюсь, а вот на окраине…
***
Любляна, Словения. Археологические раскопки у южной стены монастыря (площадь Республики) в 1966 г. Видны камни: это надгробные плиты или каменные блоки – как сваи под фундамент? Если первое, то почему они были занесены на такой уровень?
Источник
***
Илья (Председатель СНТ в youtube) в ролике Лавра наносит ответный удар показал фотографии (один из читателей сделал скриншоты):
Явно это не фундамент, а первый бывший этаж.
Кстати, почти все ролики Ильи затрагивают тему занесенных древних строений. Можно открывать его канал и смотреть все видео. Кто интересуется этой темой – рекомендую.
Верхняя слева фотография – сделана читателем в моем журнале в livejournal, который специально съездил на объект. И фотографии как было до.
Такое впечатление уже, что такие все старые здания в Москве. Данный факт – как дополнение к фотографиям реставрации Политехнического музея.
***
Как-то в одной из частей я приводил фотографии 1970-х годов из Парижа, когда снесли рынок центре города и начали выкапывать котлован. Открылись древнеримские арки. Но оказывается, эти древнеримские развалины были и при строительстве рынка:
Сравните рисунок и фотографию
Источник
***
Раскопки в центре Курска. Ул.Семеновская. Найдено 11 захоронений якобы домонгольского периода
Источник
***
Ну, и в заключении этой части размещаю очень интересные фотографии, анонс представлен в виде заглавной фотографии статьи:
Чаттар Мансил в Лакхнау, Индия. Аналогичный факт как и примеры в России и Европе. Индийцы в новостях так и пишут прямым текстом: эксковаторы нашли целый этаж, погребенный в незапамятные времена.
Это последствия катастрофических наводнений, селей или чего-то более глобального?
Возможно, это строилось при английской колонизации. А уйти англичанам пришлось после этих событий, когда их власть ослабла. Да, и восстанавливать разрушенную страну не было желания. Только историю написали, скрывающую это событие.
Откопанная гондола у стен. Длина 42 фута и ширина 11 футов. Новость от 09.05.2019г. Раскопки там продолжаются, может быть что-то интересное еще покажут.
Здесь на религиозные культы этот случай не отнесешь. Лодку принесло грязевым потоком.
Цитата с источника:
Эта лодка подтверждает существование водного транспорта в Лакхнау во времена Навабов.
Источник
***
Ссылка на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен
Очередная подборка накопившихся фактов и наблюдений.
Откопанное здание в Индии. Подробнее читаем в конце статьи…
К вопросу о возможных пылевых бурях, переносившие объемы глины и наметавшие барханы каких-то 150-200 лет назад:
Псковский раскоп. Виден нижний слой гумуса. Потом образовался небольшой глиняный холм и гумус продолжил накапливаться – на нем и проросла сосна. Конечно, можно объяснить эту картину тем, что холм насыпали.
Источник
***
Пример накопления культурного слоя в городах, на который скептики списывают картину занесенных первых этажей. Как видно здесь – он не растет, от слова совсем. Неудивительно, ведь городские улицы убирают. И никакой глины с котлованов от строительства соседних зданий не выкидывают. Иначе это не будет город – будет помойка.
Источник
***
Фотография строительства метро в Нью-Йорке. Что это? Древние фундаменты или такой проект здания? Обычно те, кто строит или откапывают не задают таких вопросов. Они просто делают свою работу.
Источник
***
Раскопки в Петрапавловской крепости:
Вот что откопали:
Еще одно видео, где ясно сказано – раскопки на глубине 10 м. И культурный слой в центре С-Петербурга имеет 1,5 м:
Одно из объяснений причин раскопок – поиск петровского клада. Интересно, нашли его?
***
Пользователь and_mail пишет:
Некоторые здания Политехнического университета имеют полноценные этажи под землёй с окнами. Некоторые откопаны. Это довольно далеко от Невы. Политехническая улица 29 корп 1 Место не у дороги, в глубине парка. Вход в подъезды – спуск вниз.
Когда такое в центре Питера я не удивляюсь, а вот на окраине…
***
Любляна, Словения. Археологические раскопки у южной стены монастыря (площадь Республики) в 1966 г. Видны камни: это надгробные плиты или каменные блоки – как сваи под фундамент? Если первое, то почему они были занесены на такой уровень?
Источник
***
Илья (Председатель СНТ в youtube) в ролике Лавра наносит ответный удар показал фотографии (один из читателей сделал скриншоты):
Явно это не фундамент, а первый бывший этаж.
Кстати, почти все ролики Ильи затрагивают тему занесенных древних строений. Можно открывать его канал и смотреть все видео. Кто интересуется этой темой – рекомендую.
Верхняя слева фотография – сделана читателем в моем журнале в livejournal, который специально съездил на объект. И фотографии как было до.
Такое впечатление уже, что такие все старые здания в Москве. Данный факт – как дополнение к фотографиям реставрации Политехнического музея.
***
Как-то в одной из частей я приводил фотографии 1970-х годов из Парижа, когда снесли рынок центре города и начали выкапывать котлован. Открылись древнеримские арки. Но оказывается, эти древнеримские развалины были и при строительстве рынка:
Сравните рисунок и фотографию
Источник
***
Раскопки в центре Курска. Ул.Семеновская. Найдено 11 захоронений якобы домонгольского периода
Источник
***
Ну, и в заключении этой части размещаю очень интересные фотографии, анонс представлен в виде заглавной фотографии статьи:
Чаттар Мансил в Лакхнау, Индия. Аналогичный факт как и примеры в России и Европе. Индийцы в новостях так и пишут прямым текстом: эксковаторы нашли целый этаж, погребенный в незапамятные времена.
Это последствия катастрофических наводнений, селей или чего-то более глобального?
Возможно, это строилось при английской колонизации. А уйти англичанам пришлось после этих событий, когда их власть ослабла. Да, и восстанавливать разрушенную страну не было желания. Только историю написали, скрывающую это событие.
Откопанная гондола у стен. Длина 42 фута и ширина 11 футов. Новость от 09.05.2019г. Раскопки там продолжаются, может быть что-то интересное еще покажут.
Здесь на религиозные культы этот случай не отнесешь. Лодку принесло грязевым потоком.
Цитата с источника:
Эта лодка подтверждает существование водного транспорта в Лакхнау во времена Навабов.
Источник
***
Ссылка на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен