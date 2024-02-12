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Там, за линией фронта. Фильм о подвигах партизан (1970)

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О подвигах партизан, действовавших на оккупированных территориях Псковской и Брянской областей и Белоруссии.

Это – горькая правда начала войны: беженцы, горящий дом, немецкий флаг на куполе церкви, жители Минска с поднятыми руками. Но вот кинохроника свидетельствует о сопротивлении оккупантам: партизаны идут в бой, подкладывают мины под рельсы, ведут пленных немцев…

Советская разведчица Е.Мазаник вспоминает детали уничтожения руководителя оккупационной администрации Белоруссии Вильгельма Кубе.

ТО Экран 1970

Автор сценария – Дмитрий Морозов

Автор сценария – В. Сребницкий

Режиссер – В. Щелканова

Оператор – Альберт Ерютин

Текст читал – Георгий Куликов

Комментарий редакции

Основными сюжетами этого фильма являются:

1. Описание начала партизанского движения на оккупированных территориях СССР в годы Второй мировой войны. Рассказывается о первых отрядах партизан, их плохом вооружении и связи с советским тылом.

2. Диверсионные операции партизан против немецких войск – взрывы мостов, пуск под откос эшелонов и т.д. Отмечается, что действия партизан серьезно осложнили снабжение немецких войск.

3. Героизм и подвиги конкретных партизан в борьбе с фашистами. Приводятся примеры отдельных диверсионных операций и их участников.

4. Быт и организация жизни в партизанских отрядах – издание газет, работа местных партийных ячеек, хозяйственная деятельность.

5. Роль партизан в общей стратегии советских войск, их участие в крупных операциях Красной Армии.

Вывод: Фильм показывает массовый героизм советских людей в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. Партизанское движение нанесло серьезный урон немецким оккупантам и внесло вклад в общую Победу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1PXpezRruKM
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