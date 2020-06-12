Фильм «Обратной дороги нет»: Ни шагу назад!

«Ты сам себе выбрал нелегкую долю. А потому отряд должен идти вперед, и немцы пусть идут вслед — так надо, ибо обратной дороги нет!»

«Обратной дороги нет» — так называется трёхсерийный, художественный, чёрно-белый фильм о героях-партизанах Великой Отечественной войны, снятый режиссёром Григорием Липшицем в 1970 году по одноимённой повести Виктора Смирнова и Игоря Болгарина. В 2020 году этой киноистории исполняется 50 лет.

Фильм наполнен интересными философскими монологами и диалогами, он рассказывает больше о людях, чем о войне. Главные герои показаны простыми и очень разными, но в каждом из них есть своя народная мудрость и своя правда. И слушать их мысли очень интересно. История в целом производит очень сильное впечатление на зрителя, заставляя его задуматься о важных вещах и оставаясь актуальной даже спустя полвека после своего выхода на экран.

Сюжет фильма

Действие картины происходит в октябре 1943 года. Майор Топорков (актёр Николай Олялин), бывший командир Берёзовского гарнизона, бежит из немецкого концлагеря под Деснянском и попадает в партизанский отряд, где просит помощи в виде оружия и боеприпасов для двух тысяч пленных, которые готовят восстание в лагере. Его опознаёт как майора партизанский парикмахер Беркович (актёр Лев Лемке), с которым ранее они служили вместе в Берёзовском гарнизоне, где майор пользовался его парикмахерскими услугами. Топорков говорит о себе, что «живёт чужой жизнью», так как в концлагере в его сотне за подобный побег расстреливают каждого пятого из оставшихся. Он постоянно мучается от того, что его свобода стоила жизни 20 человек, и старается оправдать эту потерю.

Топорков рассказывает командиру партизанского отряда, что в лесах немцы строят аэродром дальнего действия и оттуда собираются бомбить Москву. Командир колеблется, ведь в отряде затаился предатель. И тогда принимается решение отправить два обоза — ложный, за которым идёт фашист по наводке предателя, и настоящий. С первым отправляется Топорков с товарищами, добровольно оставшимися с ним, зная, что им суждено погибнуть.

И вот идёт по Полесью, через белорусские чащобы и болота, по немецким тылам партизанский обоз, преследуемый по пятам немецкими егерями, отвлекая на себя силы фашистов, и обратной дороги у него нет. «Мы свою судьбу с собой несём, как тот верблюд – горб», – говорит партизан Лёвушкин (актёр Николай Мерзликин).

Задача отряда заключается в отвлечении внимания фашистов на свои передвижения, чтобы дать возможность регулярным частям Красной Армии выполнить стратегически выгодный маневр и чтобы настоящий обоз с оружием достиг своего назначения.

Характеры главных героев

Подвиг во имя жизни на Земле — не просто слова в произведениях Игоря Болгарина, а осознанное решение людей, менее всего мечтавших о подвигах, живших ожиданием Победы и во имя её. Создателям фильма удалось перенести эту глубину в своё творение, мастерски показав каждого героя – со своим характером, со своей историей, со своей судьбой.

Майор Топорков в исполнении талантливого актёра Николая Олялина, в рассказанной истории, несомненно, самый сильный персонаж. Сам актер удивительной фактуры, воли, мужества. Поседевший от пережитого советский воин, смертельно уставший и несущий неимоверно тяжелый груз на душе, как за людей, оставшихся в концлагере, которые обречены, если оружие не смогут вовремя доставить, так и за вызвавшихся к нему в обоз добровольцев, для которых уже обратной дороги нет… Но его внутренняя сила и непоколебимость внушают веру в то, что ответственное боевое задание будет выполнено.

«Знаю, до реки дойти надежды мало, очень мало. И поэтому я хотел бы, чтобы каждый из вас всё обдумал, всё взвесил, и кто решит продолжать идти вместе с обозом, должен знать, что обратной дороги нет», – говорит Топорков уцелевшему отряду после того, как сказал правду об обозе и всей операции.

Очень примечательны на протяжении всего фильма взаимоотношения майора Топоркова и Егора Гонты (актёр Александр Январев). Прекрасно показаны характеры героев. Упёртый и своенравный Гонта и спокойный, рассудительный Топорков. Майор Топорков мудро и по-отечески командует отрядом партизан из ложного обоза, и ни на минуту его не покидает чувство вины, ведь за его побег должны были расстрелять каждого пятого пленного. При этом он всё время наблюдает за отрядом и думает, кто же всё-таки предатель?

Егор Гонта – неформальный лидер, смелый, упрямый, самоуверенный часто «рубящий с плеча», имеющий свои представления об этом мире, где все чётко делится на чёрное и белое, без полутонов. «Ты мою натуру понял, майор. Меня с места не сдвинешь, разве только убьешь».

Однако, он чувствует свою ответственность за товарищей и геройски погибает, прикрывая отход обоза огнем своего пулемета.

Старик-партизан, бывший лесной объездчик, дед Андреев (актёр Алексей Чернов), которому идёт «шестьдесят четвёртый годок», слышит и чувствует природу как никто другой. Его охотничья смекалка и опыт часто выручают партизан из опасных ситуаций, а мудрые советы и философские «байки» помогают не впадать в уныние. Считавший майора своим ровесником, Андреев в одном из эпизодов узнаёт, что тот оказывается вдвое его моложе. День за год? А сколько лет они были готовы отдать за победу? Целую жизнь. «Война это, война, вот что она с людьми делает».

«Для каждого человека точное место в жизни приготовлено, там, где душа с телом сходится…»,- говорит он в диалоге с Гонтой о том, что у каждого человека своё предназначение в этой жизни, и «кому – то командовать, а кому – то пулемёт носить».

Галка, Галина (актриса Галина Польских), сестра милосердия, тоже пошла за отрядом с обозом, так как была влюблена в Бертолета (актёр Игорь Ясулович), скромного провинциального учителя, и настояла, чтобы Топорков разрешил ей присоединиться к их группе. «Вот пришли чужие, и я ничего не хочу отдавать им: ни плохого, ни хорошего. У меня ничего к ним нет, кроме… ненависти», – признаётся Галина.

Интересен и поучителен диалог между майором Топорковым и Егором Гонтой, который винит майора в том, что зря он рассказал всему отряду правду, ведь путь будет тяжёлым, и люди могут не выдержать и уйти.

– В военном деле… в военном деле часто случается так, что нельзя говорить правду. Но если есть хоть малейшая возможность сказать её, то её надо сказать.

– Это рассуждения. А людям тяжело идти, из-за этих камней помирать никому не охота и муки такие принимать тоже.

– Зато люди знают правду. – А правда эта воевать за них будет? Стрелять из пулемёта будет?

– Видите ли, если человек идёт со мной, не зная правды, то в трудную минуту я не смогу на него рассчитывать. А если, зная всё, он остаётся со мной, то останется со мной до конца.

Честное кино про войну и подвиг

Фильм имеет массу достоинств – он честный, с душой, вызывает много философских мыслей (чего часто не хватает современным историям о войне), поэтому неудивительно, что его интересно пересматривать снова и снова, окунаясь в события тех тяжёлых лет. Сюжет захватывает с первых минут и вычислить неожиданные повороты невозможно. В картине звучат прекрасные военные песни, которые отлично вплетены в происходящее действо. Присутствует в повести и лирическая линия – в мире идет война, а люди продолжают жить, мечтать, работать, любить.

Здесь нет нарочитости, показухи, и хоть фильм чёрно-белый, но сила его воздействия и воспитательная составляющая огромны.

Особое внимание привлекает сцена, где майор Топорков встречает в селе бывшего пленного – капитана Сыромягина (роль которого сыграл Владимир Волков), ещё раньше сбежавшего из того же немецкого концлагеря, где до этого они находились вместе. Но вместо того, чтобы идти на фронт, беглый капитан решил обосноваться у местной жительницы Фроси, муж которой ушёл сражаться за Родину и защищать от немцев её и родную землю. «Ну, это Фроська взяла, пленного… у неё хозяйство, вот и взяла, помогает. Ну, а Сидор (муж), если вернётся с войны, то в обиде не будет. Он, прежде всего, хозяйство ставит», – звучат слова местного жителя на вопрос Топоркова про Сыромягина.

Интересен диалог этих двух героев. При встрече майор не подал руки Сыромягину:

– После тебя в нашей сотне каждого пятого расстреляли. Я оказался четвёртым. – Повезло… Ну, что ты смотришь на меня так, майор, осуждаешь что ли? На фронте сам знаешь, кому повезёт, кому нет. Я тоже мог пятым оказаться. – Полицаи не беспокоят? – Прячут. Народ дружный, предупреждают, староста свой. Дурит немцев…

– Каждого пятого расстреляли… Вот лейтенант Сысоев тоже оказался пятым. – Мда… Это у них так заведено.

– Двадцать человек…

– А ты … ты тоже на воле гуляешь, ешь, пьёшь, а люди за тебя полегли. И ты даже не знаешь кто! – Я не за то тебя виню, что ты от фашистов на волю бежал, и не за то, что ты сало ешь, а за то, что ты за этих двадцать человек воевать должен! Ты должен двадцать фашистов уложить! – Я не трус, ты же знаешь, ты же меня знаешь по лагерю! – Не только беда проверяет. Благополучие тоже. Храбрый ты был от отчаяния, а сытый ты – трус. И вот что, Сыромягин, если бы не эта деревня, которая нас приютила и обогрела, я бы тебя расстрелял и не почувствовал бы никаких угрызений совести. За тем и пришёл, чтобы сказать тебе это. Подумай.

Вот такая была правда на той войне. И для каждого она стала экзаменом. Кто-то вышел из него с доблестью, а кто-то ­– с позором. Как говорит дед Андреев: «Когда беда приходит, один ничего на себя не берёт, другой – столько, сколько выдюжит, а третий – всё на себя валит, всю боль… а сердце – то у каждого одно, махонькое».

Интересен разговор деда Андреева и партизана Лёвушкина о том, откуда «гады берутся» – предатели, с которыми ел из одного котелка. Потом с этим вопросом он обращается к майору Топоркову и просит его командировать, чтобы рассчитаться с предателем. Но тот говорит, что он нужен пока в отряде. «Если выживу, он от пули не уйдёт», – заключает дед Андреев и хранит для него патрон.

Получилось ли в итоге отряду под командованием майора выполнить эту спецоперацию и достичь цели, смотрите сами, прелесть этого фильма как раз и заключается в интересной концовке сюжета.

Игорь Ясулович, играя роль скромного провинциального учителя Бертолета, произносит гениальный монолог на вопрос партизана Лёвушкина, будут ли люди помнить эту войну и её героев.

– Знаешь, сколько сейчас на войне людей гибнет? – Да. А мне вот, если загремлю, хотелось, чтобы помнили. Был такой Лёвушкин, хороший парень, хоть и дурак… и чтобы всплакнула какая – нибудь… Некоторым везёт, их долго помнят… – Долго… Вот лет через сто уйдут поколения, для которых война – это боль. И станет эта война историей. Ну, вот ты о войне 1812 – го года много думаешь? А, казалось бы, красивая была штука — гусары, кавалергарды, ментики, кивера. Нет, надо, чтобы каждый делал своё дело. Вот как майор. А память, это уж как получится. – А на счёт памяти ты не прав, кто-то из нас должен выжить и о майоре рассказать, нельзя о нём забыть, никак нельзя.

Самое примечательное в том, что имени майора так никто и не узнал. А сколько таких безымянных героев полегло на полях сражений… Но если они живут в нашей памяти, то нет неизвестных солдат.

«Зовут нас Петрами, зовут нас Иванами,

От прадедов к нам перешли имена,

А если придётся вдруг стать безымянными,

Так знайте, что в том виновата война…

так знайте, что в том виновата война.

…А если мы вечно останемся в памяти,

Так знайте, что нет неизвестных солдат».

Фильм обязателен к просмотру, особенно для подрастающего поколения. Он не должен кануть в лету! Память о тех страшных событиях и людях, которым мы обязаны своей жизнью, мы – их потомки – просто обязаны пронести сквозь века!

Светлана Соуло

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/obratnoy-dorogi-net/