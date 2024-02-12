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Космическая программа в КНДР | Владимир Зайцев

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Комментарий редакции

В данной лекции рассматривается развитие космической программы КНДР. Основные тезисы:

1. КНДР начала интересоваться космическими технологиями еще в 1950-х годах, собирая данные о советской и китайской космических программах.

2. В 1980-х годах КНДР получила технологии для производства баллистических ракет от СССР.

3. Первая попытка запуска спутника КНДР была предпринята в 1998 году, хотя спутник на орбиту выведен не был.

4. В 2012-2016 гг. КНДР осуществила несколько успешных запусков спутников с помощью собственных ракет-носителей.

5. В 2023 году КНДР продемонстрировала новую ракету-носитель и вывела на орбиту разведывательный спутник.

6. КНДР рассматривает космическую программу как инструмент обеспечения национальной безопасности и экономического развития.

Вывод: на протяжении нескольких десятилетий КНДР постепенно развивала собственные космические технологии, несмотря на международную изоляцию. К 2023 году страна продемонстрировала значительные успехи в создании космических аппаратов и ракет-носителей. Космическая программа КНДР продолжает развиваться и является приоритетом руководства страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oFGC6akNxDM
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