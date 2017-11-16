Восточные диалоги

Источник: www.stoletie.ru

Послесловие к визиту Трампа в Пекин, а также саммиту АТЭС во Вьетнаме.

Поначалу официальный визит в КНР президента США Дональда Трампа выглядел чуть ли не как его полный триумф. Китайская сторона демонстративно оказала ему самый радушный прием. У Дома народных собраний была устроена пышная церемония, на которой в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, представителей высшего руководства и широких слоев общественности под звуки оркестра с площади Тяньаньмэнь были даны торжественные залпы орудий, организован марш роты почетного караула и т.п.

Отступив от протокола, председатель КНР сам провел Трампу экскурсию по Запретному городу в Пекине, где жили китайские императоры, – объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект был очищен от туристов на то время, пока две первые пары наблюдали за китайской оперой и акробатическим представлением.

«Это что-то! – с удовлетворением заявил Трамп после шоу. – Мы хорошо проводим время». За чашкой чая Трамп показал Си Цзиньпину видео своей внучки Арабеллы Кушнер, где она поет на мандаринском диалекте и читает классическую китайскую поэзию, что вызвало похвалу председателя КНР.

Подстать были и официальные встречи. Си Цзиньпин заявил, что китайско-американские отношения находятся на пороге нового этапа развития и в ходе совместной пресс-конференции подчеркнул, что «официальный визит Дональда Трампа стал успешным и историческим». Трамп, в свою очередь, заявил, что они провели переговоры по ряду общих для двух стран целей и интересов. «Кроме этого, мы часто общаемся, между нами действительно хорошие взаимоотношения, поверьте мне», — заверил американский лидер.

Но особенно всех впечатлило поначалу сообщение о подписании ряда торговых соглашений на сумму 253,4 млрд долларов. Это – крупный прорыв, даже учитывая, что нынешний товарооборот между США и Китаем составляет 600 млрд долларов. Среди компаний, подписавших контракты – «Боинг» и Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологии (CASC), «Дженерал электрик», Qualcomm. Помимо энергетики, соглашения были подписаны и в других сферах, в частности, в авиа- и автомобилестроении, сельском хозяйстве.

При этом некоторые контракты, уже подписанные Китаем и США, могут в перспективе помешать российско-китайским проектам.

Так, Китай и Аляска подписали соглашение об СПГ-проектах на 43 млрд долларов. Речь идет об экспорте СПГ с американского месторождения AGDC в Китай. Этот проект может стать крупнейшим в США по экспорту СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Потребление газа в Китае за последнее десятилетие выросло в четыре раза. Главными поставщиками СПГ в Китай пока являются Катар и Австралия. США будут конкурировать в первую очередь именно с ними. Однако, как считают эксперты, здесь США могут навредить и России, которая строит трубопровод «Сила Сибири» для поставок своего газа в Китай, а также ведет переговоры о второй очереди трубы. Проект Aляска LNG — прямой конкурент проекту «Ямал СПГ». Некоторые стали даже утверждать, будто теперь Китай может охладеть к газовым сделкам с Россией в пользу новых соглашений в энергетической сфере с США и т.п.

Крупный контракт подписан в авиационной сфере. Китайцы за 37 млрд долларов покупают у «Боинг» 300 самолетов. Сделка включает 260 узкофюзеляжных «Боинг»-737 и 40 широкофюзеляжных «Боинг»-787 и «Боинг»-777. По последнему прогнозу «Боинг», до 2036 года Китаю потребуется более 7,2 тыс. новых самолетов общей стоимостью 1,1 трлн долларов.

С другой стороны, Китай вместе с Россией договорились разработать и построить собственный широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, который должен составить реальную конкуренцию лайнерам «Боинг» и «Эрбас» в этом классе.

Но заказ американских самолетов не должен помешать нашим более долгосрочным планам. Свой первый полет российско-китайский самолет совершит только в 2025 году. И если все пойдет по плану, то китайцы станут главными заказчиками этого лайнера. Предполагается, что до 2045 года будет продано 800-1000 самолетов CR929.

Однако не успел Трамп вернуться в Америку, как эйфория от его «китайского успеха» стала испаряться. В тех же США поездке президента в КНР стали давать более чем критическую оценку. «Визит президента США Дональда Трамп в Китай был первым случаем в истории, когда американский лидер выступал в роли просителя», — заявила влиятельная «Нью-Йорк таймс». Как отметило издание, хозяин Белого дома использовал в ходе переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином нехитрую тактику лести, чтобы добиться своих целей. Однако помпезные церемонии и почести, которые оказали Трампу в Поднебесной, скрывают один простой факт — американскому президенту не удалось получить никаких уступок от Пекина. Дональд Трамп не стал публично упрекать Китай в дисбалансе в торговле между странами, однако на закрытой встрече с президентом Китая поставил этот вопрос ребром. Также президент США настаивал на том, чтобы Пекин предпринял шаги для давления на КНДР. Ни в том, ни в другом случае Вашингтон ничего не добился от Пекина, отмечает газета. При этом Трамп даже не позволил себе выразить публичное недовольство итогами переговоров.

Похоже, отмечает издание, в истории двух стран произошел переломный момент: теперь Соединенные Штаты нуждаются в помощи Китая больше, чем наоборот.

Что касается «сделки» между странами на $250 млрд, это больше выглядит жестом доброй воли Пекина и понадобятся многие годы, чтобы эти проекты реализовать, сделала невеселый вывод «Нью-Йорк таймс».

Скептически пишет об «успехе» Трампа и германская газета «Зюддойче цайтунг». «Дональд Трамп, — отмечает издание, — почувствовал в Китае расположение к себе и едва сдерживался от радости. Фактически же председатель КНР Си Цзиньпин ясно дал понять — за кем, по его мнению, в дальнейшем будет слово на мировой арене. По словам Си Цзиньпина, в первый раз за несколько веков Китай большими шагами и с огромной уверенностью марширует в большой мир, чтобы занять там центральное место. Ему противостоит Дональд Трамп, которому достаточно лишь Америки. Который прекращает сотрудничество [с партнерами], разрывает договоры. Пока Си Цзиньпин планирует новый «Шелковый путь», Трамп подрывает старые альянсы. Пока Си Цзиньпин строит магистрали, мосты и прокладывает железнодорожные ветки, Трамп мечтает о новых стенах». Журнал «Тайм» на обложке своего номера разместил лишь два слова: «Китай победил».

Скептически оценивает экономические итоги визита японская газета «Никкей Симбун». «Большинство соглашений, представленных в Пекине, — отмечает издание, — это меморандумы о взаимопонимании и другие предварительные договоры. Трамп, ставящий перед США цель ликвидировать торговый дефицит с Китаем, поднимал этот вопрос ещё во время предвыборной гонки в прошлом году, обращаясь в первую очередь к частному сектору. Однако с тех пор никаких кардинальных мер, например введения 45-процентных пошлин на китайские товары, так и не последовало. К тому же на фоне роста американской экономики увеличилось и потребление, что фактически расширило уже имеющийся дефицит. То, что действительно хотят американские компании от Китая, так это упорядочения правил осуществления торговли и инвестиций с целью решения таких вопросов, как защита интеллектуальной собственности. Однако встреча лидеров США и Китая прошла без каких-либо решений по этой проблеме».

Как отмечает, анализируя итоги визита Трампа в Китай, руководитель школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов, в экономических соглашениях между США и Китаем не прослеживается изменение политики: «То, что касается политики — здесь не все так гладко.

Пока у Пекина и Вашингтона нет понимания по решению северокорейской проблемы. США настаивают на силовом решении вопроса, Китай говорит о политическом и дипломатическом решении, поэтому о новом этапе взаимодействия в политике не приходится говорить.

Пока можно констатировать максимальное расширение взаимодействия именно в области экономики. В этой сфере тоже долгое время сохранялась напряженность, но США сейчас по-другому строят композицию экономических взаимоотношений, То есть, не снимая ограничений вообще с Китая, США все-таки, судя по соглашениям, открыли доступ китайским компаниям на свой рынок. С одной стороны, США не ратуют за то, чтобы решить глобально экономические вопросы: Вашингтон выступает против того, чтобы именовать Китай рыночной экономикой (иначе придется снять все ограничения), но при этом Вашингтон наращивает объем торговли и допускает китайские компании на свой рынок», — считает эксперт.

Конечно, США пытаются в экономических договоренностях выйти на сегменты сотрудничества России и Китая, однако, по мнению Маслова, это не будет иметь политических эффектов: «Очевидно, что одна из задач США — предложить Китаю такой спектр вопросов, который заблокирует сотрудничество Китая с Россией. Целый ряд позиций, которые сейчас обсуждают Вашингтон с Пекином, абсолютно пересекаются с российскими. Например, это добыча СПГ на Аляске, что вступает в противоречие с российским проектом „Ямал- СПГ« и новым „Арктик-2«. Причем Китай вкладывает значительно больше в американский проект, чем вложил в наши проекты. Второй момент: сегодня Китай начинает активно разрабатывать космические программы с США. А именно эта тема обсуждалась с Медведевым 2 или 3 недели назад. Сейчас США пытаются бить по тем позициям, где Россия и Китай активно сотрудничают».

Однако, как считает эксперт, «с точки зрения политического и военно-стратегического партнерства Россия и Китай будут наращивать отношения. Здесь США не удастся добиться большой китайской любви, так как Россия не является соперником Китая — ни экономическим, ни стратегическим. А США все-таки являются конкурентом. В этом плане Китаю нужны надежные союзники. И самое главное, страны, которые как минимум одобряют его политику. Китай по отношению к США, скорее всего, будет работать по формуле: „в экономике горячо, а в политике холодно«. Подтверждением этого и стал нынешний визит президента США в Китай.

Однако первоначальная эйфория после визита Трампа в Китай была все же такой, что некоторые обозреватели попытались даже спроецировать её на отмену запланированных переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, куда потом приехал президент США.

Мол, добившись успеха в Пекине, Трамп решил отменить эти переговоры, как бы тем самым переформатируя приоритеты свой внешней политики. Однако эта встреча, хотя и не в полноформатном виде, все же состоялась. Да и то, с какой видимой сердечностью Трамп пожимал руку Путину во время их первого контакта на саммите АТЭС, когда его участников выстраивали для фотографирования, уже говорило само за себя. Стало понятно, что отказаться от полномасштабных переговоров президента США вынудили, скорее всего, проблемы острой внутриполитической борьбы в США, а вовсе не его собственное намерение понизить уровень его диалога с российским коллегой.

В этой связи характерно, что сам Путин назвал эту встречу успешной, но, по его словам, необходимо найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения. При этом президент РФ объяснил, почему полноформатные переговоры с Трампом не состоялись: это связано и с графиками лидеров, и с формальностями протокола.

«Нам, безусловно, все-таки нужно будет найти возможность — и нашим командам, и на уровне президентов — сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений», — сказал российский президент. «У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть о чем поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас сегодня практически на нуле», — сказал Путин.

То, что отдельная встреча не состоялась, по его словам, говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из кризиса. «Мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ России, думать о том, чтобы наполнить конкретным серьезным содержанием наши экономические связи», — подчеркнул он. По его словам, нынешний объем товарооборота несерьезен для обеих стран. «Было всего 28 миллиардов, стало 20 миллиардов. Для таких стран, как США и Россия, это почти ноль», — заявил Путин, отметив, что в ходе беседы им удалось все же обсудить и повестку саммита. «Говорили о том, как использовать те новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей», — пояснил президент.

По словам Путина, работа на полях АТЭС была полезной и успешной, потому что России и США удалось согласовать заявление по Сирии.

«Считаю его важным, потому что оно подчеркивает некоторые абсолютно принципиальные вещи. Во-первых, продолжение борьбы с терроризмом, это чрезвычайно важно и для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанных с террористическими выходками. Это важно для нас — страны, которая давно сталкивается с этой проблемой, и это важно для всего международного сообщества», — сказал Путин, подчеркнув, что борьба с терроризмом будет продолжена, причем совместными усилиями.

При этом, отметил глава государства, боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается и сейчас самое главное — закрепить договоренности по зонам деэскалации и режим прекращения огня, создать условия для начала политического процесса. «На это направлено в том числе наше совместное российско-американское заявление. Думаю, что это будет существенным фактором в работе по урегулированию сирийской проблемы», — сказал он. Также Путин назвал чрезвычайно важным то, что в заявлении подтверждаются территориальная целостность и суверенитет Сирии.

Такую же позитивную оценку дал переговорам во Вьетнаме и Дональд Трамп, который заявил, что верит своему российскому коллеге Владимиру Путину, когда тот отрицает так называемое «вмешательство» Москвы в американские выборы в 2016 году. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь на родину. «Каждый раз, когда я его вижу, он мне говорит: «Я этого не делал», и я верю, что он говорит это всерьез», — рассказал Трамп, добавив, что не намерен вступать с российским президентом в перепалку по этому поводу. При этом он отметил, что Путин «крайне оскорблен» предположением, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в США.

«Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине», — подчеркнул Трамп. При этом он назвал расследование в отношении предполагаемого «российского вмешательства» в выборы в США «инспирированным демократами» и несколько раз отозвался о нем как об «охоте на ведьм».

Помимо этого, американский президент отметил, что подозрения в отношении Путина мешают ему выстроить более близкие отношения с российским лидером, чтобы более продуктивно вести дискуссию о проблеме КНДР. По его мнению, Россия могла бы оказать США серьезную поддержку в этом вопросе. «Речь идет о миллионах и миллионах жизней. Это не детские игрушки, это важное дело. И если Россия нам поможет заодно с Китаем, проблема исчезнет гораздо быстрее», — пояснил он.

Таким образом, важные переговоры и в Китае и на саммите АТЭС показали, что общая конфигурация отношений между ведущими державами мира: Китаем, США и Россией сохраняется.

И наша страна продолжает играть в их развитии весьма важную и конструктивную роль.

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Источник: nstarikov.ru