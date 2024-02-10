Можно ли пробить дезинформационную машину пропаганды с помощью одного, пусть и мощно раскрученного интервью? Сильно сомневаюсь, но попытка интересная. Проанализировать эффект его на конкретных людях было бы очень интересно, но и очень трудно, так как ни комментарии, ни социальные замеры не дают чёткого понимания.

Вообще, нынешний конфликт развеял ложный миф о том, что интернет априори предоставил свободу выбора информации поверх всех границ и ограничений. Как мы видим, в эпоху интернета, как и в эпоху телевидения или печатных изданий, всё решают крупные рупоры информации – только место государственных радиовещательных компаний или издательств заняли Интернет-корпорации (Ютуб, Гугл, Яндекс, Фейсбук/Мета и пр.).

Мы видим, как информационная картина мира чётко делится по границам, как альтернативные источники блокируются или перебиваются мейнстримовым вещанием по эту сторону. Причём со стороны Запада и Украины блокада наших источников гораздо жёстче, чем в России – западные источники.

Информационная картина мира современного человека по-прежнему формируется исходя из доминирующих на его территории каналов информации, согласно принятым на ней установкам. Каждый пытается продвигать свои установки на чужую информационную территорию, но встречает там отпор тамошней медиа-машины.

В принципе не существует никакой свободы слова – просто свободой слова называли возможность Запада беспрепятственно навязывать свою информационную повестку. Как и "свободный рынок" – это тот рынок, в котором доминирует Запад. А если кто-то начинает препятствовать этому доминированию – то это тут же выдаётся за ущемление прав бизнеса и свободы слова.

Интернет, безусловно, предоставляет возможность поиска альтернативной информации, но только при желании человека такой информации. А чаще всего такого желания нет и не будет – и свобода доступа информации здесь ни при чём.

Что мешает украинцу посмотреть, как в реальности обстоят дела в России, хотя бы через ВПН? Ничто, кроме убеждённости, что любая информация из России – это кремлёвская пропаганда, а она якобы ложная. Что мешает американцу и без Такера посмотреть высказывания Путина за прежние годы и узнать про обстрелы Донецка? Никто, но большинству американцев плевать на все эти дела. Что мешает поляку узнать про то, что Киев поддерживает бандеровцев и требовать от Варшавы не поддерживать их? Ничего, кроме русофобии, которая блокирует такие мысли.

Так что надежда на доступ к информации как некую панацею – это тоже большой миф. Как свидетельствует опыт Великой Отечественной войны, миллионы немцев спокойно жили, зная о чудовищных преступлениях Гитлера – а потом врали и оправдывались, что ничего не знали.

Важнее доступности информации – те установки, которые заложены в сознании человека. А эти установки формируются не ежеминутно получаемой информацией, а комплексом разных факторов – от воспитания, образования до политических манипуляций.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Интервью Такера Карлсона вряд ли способно пробить дезинформационную машину пропаганды в одиночку, но попытка интересная.

2. Интернет не дал полной свободы информации – ключевые игроки (корпорации) формируют информационную картину мира.

3. Информационная картина мира человека по-прежнему зависит от доминирующих в его регионе СМИ.

4. Не существует абсолютной свободы слова – это миф. На самом деле доминирующие игроки навязывают свою повестку.

5. Интернет дает возможность поиска альтернативной информации, но люди часто не хотят ее искать из-за своих убеждений.

6. Ключевую роль играют не информационные потоки, а установки в сознании, сформированные воспитанием, образованием и пропагандой.

Вывод:

Доступность информации в интернет-эпоху не привела к подлинной свободе слова. Ключевую роль по-прежнему играют доминирующие источники информации в каждом регионе и установки в сознании людей.

Поэтому по большому счету не важно, как СМИ освещают те или иные события – нужно иметь свою целостную картину мира, не зависящую от переменчивых внешних источников. Важно развивать критическое мышление и умение сосредоточиваться на главном, отбрасывая второстепенные, временные факты и явления. Только так можно противостоять манипуляциям и формировать объективное мировоззрение.