Комментарий редакции

Швеция завершила расследование подрыва газопровода Северный поток. Швеция закрывает свое расследование подрыва Nord Stream, а ФРГ и Дания еще продолжают. Шведские власти закрывают расследование подрыва газопроводов Северный поток и Северный поток 2 в 2022 году. Взрывы на Nord Stream pipeline произошли в конце сентября 2022 года. Швеция просто замяла это дело? Подробнее про диверсию на газопроводе Северный Поток расскажем в новом видео Геоэнергетика Инфо

Ключевые тезисы лекции:

1. Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу о взрыве газопроводов Северный Поток 1 и 2, сославшись на отсутствие юрисдикции. Это выглядит как попытка Швеции уклониться от расследования и поиска виновных.

2. Версия о том, что взрыв газопроводов выгоден России, не выдерживает критики. Более вероятный заказчик находится за океаном, в США.

3. Целью взрыва Северных Потоков было продемонстрировать серьезность намерений и показать, что Европа не найдет настоящих виновных. Также взрыв сильно затрудняет восстановление экономических связей России и Европы.

4. Ограниченность предложения газа в Европе после взрыва газопроводов не дает возможности восстановить спрос и потребление газа, что ведет к ослаблению экономики ЕС.

5. Взрыв газопроводов наносит ущерб не только экономике Европы, но и Китая, который активно наращивал экономические связи с ЕС в последние годы.

Вывод: в лекции представлен аргументированный анализ взрыва газопроводов Северный Поток, который позволяет сделать вывод о том, что наиболее вероятным организатором данного теракта являются США. Целью было нанесение ущерба экономике ЕС и осложнение отношений России и Европы.