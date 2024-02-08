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Позывной “Пассажир”

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Скоро выйдет еще один художественный фильм посвященный войне на Донбассе.
Основные события будут разворачиваться в 2015-м году на Донбассе после Минских соглашений.



Выглядит достаточно интересно. Жду.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8948857.html
Метки: 2015, Видео, война на украине, ДНР, донбасс, кино
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