Экологический демонизм
Атака на всё человечество сегодня ведётся под флагом заботы об окружающем мире. Как противостоять этому и как решить экологические проблемы эволюционным естественным методом – в беседе Виктории Ахметовой и Александра Усанина.
12+
00:01:07 Красивая обёртка "зелёно-коричневых экологов".
00:04:27 Куда ведёт "открытое общество"?
00:05:38 Три вида лжи.
00:08:53 Как делаются "оранжевые революции", при помощи кого?
00:09:37 Важность уважения старшего поколения.
00:10:13 Слащавая вывеска "защиты природы". Зелёная повестка фашистов экологов.
00:11:27 Иное предложение современным "экологам". Богоцентрическая концепция.
00:11:51 Все религии сводятся к одной цели.
00:13:40 Цель жизни. Обратить свой взор к Творцу.
00:14:15 Про прерывание жизни (эвтаназия и аборт).
00:16:11 Что необходимо для соединения с Творцом?
00:17:28 Современное положение дел в педагогике.
00:20:12 Патологическое поведение в западных странах.
00:22:29 Проявление "пятой колонны" во власти.
00:23:05 Важность трезвого образа жизни.
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Виктория Ахметова: журналист, ведущая канала «Перехват управления»
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Зеленые партии продвигают идеологию, близкую к фашизму, под прикрытием защиты природы. В Канаде уже разрешена эвтаназия не только больных, но и здоровых людей. Это "окно Овертона" для дальнейшего сокращения населения.
2. Эвтаназия может быть разрешена для психически больных, а психически больными могут объявить всех, кто не согласен с навязанной повесткой. Таким образом, неугодных системе людей можно будет уничтожать.
3. Статистика и опросы часто фальсифицируются для продвижения нужной повестки. На самом деле большинство людей выступают против подобных идей.
4. Молодежь легко вовлечь в радикальные идеи, потому что у нее нет жизненного опыта. Но если уважать мудрость старших, то можно избежать ошибок.
5. Нужно вернуться к традиционным ценностям, поставив Бога и развитие положительных качеств человека в центр жизни. Тогда люди будут ценить друг друга независимо от социального статуса.
6. Современная медицина уходит от моральных принципов, разрешая аборты и эвтаназию. Напоминание о Боге и ответственности перед ним может это исправить.
7. Важно, чтобы каждый человек сам стремился к совершенствованию, а не ждал, что кто-то придет и устроит ему хорошую жизнь.
Вывод: в беседе поднимаются важные вопросы о духовных ценностях, которые помогут обществу противостоять разрушительным идеологиям. Главное – это развитие положительных качеств и ответственности каждого человека перед Богом. Тогда можно избежать многих опасностей, угрожающих обществу.