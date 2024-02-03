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“Врачи без границ” в Ростове

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"Врачи без границ" в Ростове

В СМИ появилась информация (https://don24.ru/rubric/obschestvo/vrachi-bez-granic-i-bez-sovesti.html) о работе швейцарской НКО «Врачи без границ» в Ростове, которая, вероятно, может заниматься шпионажем на прифронтовых территориях.

Официальная миссия «Врачей без границ» вполне благородная — медицинская помощь гражданским в чрезвычайных ситуациях.

Однако шлейф у организации более чем скандальный. Основателя «Врачей без границ» Бернарда Кушнера давно обвиняют в организации масштабной торговли (https://t.me/balkanossiper/5042) органами похищенных сербов во время косовской войны и другого бизнеса под видом гуманитарной деятельности.

НКО уже тогда обвиняли (https://www.ng.ru/world/1999-12-22/6_kushner.html) в шпионаже в пользу западных государств: т.н. врачи собирали разведывательную информацию на территориях боевых действий. Организация имеет сложнейшие средства коммуникации, систему шифров и уничтожения документации, что вряд ли необходимо для гуманитарной деятельности.

Более того, Кушнеру удалось совмещать посты главы крупнейшей гуманитарной НКО и спецпредставителя генсека ООН в Косово, а позже стал главой МИД Франции (2007-2010).

Совпадение или нет, но Кушнер оказался во главе направления реформ здравоохранения в «Агентстве модернизации Украины», созданного в 2015 году. На его основе позже появился кабальный «Фонд восстановления Украины».

В 2014 году Кушнер открыл филиал «Врачей без границ» на Донбассе, который работал по украинской лицензии.

Через год НКО выгнали из ДНР. Советник главы республики Ян Гагин заявил, что т.н. врачи вели сбор информации и вербовку сотрудников среди мирного населения.

Теперь же офис «Врачей без границ» заметили в Ростове, а его сотрудники связываются с местными волонтёрами для расспросов о местонахождении пунктов временного размещения беженцев и об их количестве.

В местных СМИ пишут, что с НКО сотрудничала другая волонтёрская организация — «Ростов помогает», а у её куратора Анастасии в соцсетях якобы обнаружили посты в поддержку ФБК.

В частности, «Ростов помогает» раздавал подарки семьям с детьми от 3 до 14 лет, которые выехали с бывших украинских территорий. Однако обязательным условием было предъявление документов (паспорта, свидетельства о рождении и подтверждения даты прибытия в РФ после начала СВО). Такая практика может быть обычным сбором информации о переехавших в РФ для передачи т.н. Украине.

Подобные организации также предоставляют услуги психологов, которые могут преследовать аналогичные цели.

В целом пока не очень понятно, почему такая скандальная НКО всё это время работала в России и тем более проникла на прифронтовые территории. К слову, на сайте с вакансиями даже есть объявление (https://spb.hh.ru/vacancy/91114111?hhtmFrom=employer_vacancies) о поиске сотрудника в московский офис НКО, которая стала неактивной только несколько дней назад.

Судя по всему, пока ведутся следственные действия, подробности которых неизвестны. Тем не менее факт вероятного вовлечения опосредованных проектов ФБК в работу с сомнительными западными НКО не выглядит необычным.

Вспомним, как координаторы их проекта «Альянс учителей» открыто признали (https://t.me/pezdicide/1772), что передали украинским спецслужбам персональные данные российских учителей, которые поехали работать на освобождённые территории. У ФБК также есть аналогичный проект «Альянс врачей».

https://t.me/pezdicide/3408 – цинк

Удивительные открытия в 2024 году.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- "Врачи без границ" официально занимаются гуманитарной помощью, но их обвиняют в шпионаже и сборе разведданных.

- Основатель НКО Бернар Кушнер подозревается в торговле органами и шпионаже на Балканах и в Косово.

- "Врачи без границ" работали на Донбассе, но их выгнали из ДНР за шпионаж.

- Сейчас НКО интересуется беженцами из Украины в Ростове.

- Другая НКО "Ростов помогает" требовала документы беженцев, возможно, для передачи данных Украине.

- Возможная связь "Врачей без границ" и "Ростов помогает" с ФБК Навального.

Выводы:

- Деятельность "Врачей без границ" вызывает подозрения в шпионаже и сборе данных о беженцах.

- Необходимо расследование действий НКО на прифронтовых территориях и их возможных связей с ФБК.

- Требуется более тщательный контроль иностранных НКО, работающих в России, особенно в приграничных регионах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8935656.html
Метки: Запад, нко, подрывная деятельность, Россия, ростов, спецслужбы, Украина
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