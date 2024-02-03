Николай Азаров о том, как создаются и действуют партийные структуры. Об ошибках организации и электоральных победах Партии Регионов.

Ведущий: Максим Романычев

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Партии создаются для борьбы за власть, чтобы реализовать интересы и цели своих создателей и сторонников.

2. В СССР КПСС была монопольной общенародной партией, представляла интересы всех слоев общества. Играла ключевую роль в подборе и учете кадров, координировала работу территориальных и отраслевых органов.

3. После развала СССР и запрета КПСС Украина оказалась без связующего звена в управлении. Это подтолкнуло к созданию новых партий, в том числе Партии труда и Партии регионов.

4. Для создания партии ключевыми являются организационные вопросы: финансирование, создание ячеек, подбор кадров, СМИ.

5. Ошибкой была финансовая зависимость от олигархов, отсутствие собственных СМИ, недостаток идеологии и мотивированных активистов.

6. В критический момент партия не смогла мобилизоваться и предотвратить госпереворот на Майдане из-за внутренних недостатков.

Вывод: Для успешного функционирования партии критически важны финансовая независимость, идеология, преданные активисты и собственные СМИ. Недооценка этих факторов привела к поражению Партии регионов в противостоянии на Майдане.