Восход и сумерки «Партии Регионов»
Николай Азаров о том, как создаются и действуют партийные структуры. Об ошибках организации и электоральных победах Партии Регионов.
Ведущий: Максим Романычев
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Партии создаются для борьбы за власть, чтобы реализовать интересы и цели своих создателей и сторонников.
2. В СССР КПСС была монопольной общенародной партией, представляла интересы всех слоев общества. Играла ключевую роль в подборе и учете кадров, координировала работу территориальных и отраслевых органов.
3. После развала СССР и запрета КПСС Украина оказалась без связующего звена в управлении. Это подтолкнуло к созданию новых партий, в том числе Партии труда и Партии регионов.
4. Для создания партии ключевыми являются организационные вопросы: финансирование, создание ячеек, подбор кадров, СМИ.
5. Ошибкой была финансовая зависимость от олигархов, отсутствие собственных СМИ, недостаток идеологии и мотивированных активистов.
6. В критический момент партия не смогла мобилизоваться и предотвратить госпереворот на Майдане из-за внутренних недостатков.
Вывод: Для успешного функционирования партии критически важны финансовая независимость, идеология, преданные активисты и собственные СМИ. Недооценка этих факторов привела к поражению Партии регионов в противостоянии на Майдане.