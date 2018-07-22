Календари времени и численники погоды

Вместе с тем немало стран сегодня в разных вариантах пользуются лунным календарем. До сих пор остаются разночтения и по поводу точки отсчета современных календарей.

Календари. Еще в глубокой древности люди обратили внимание, что день всегда сменяется ночью, а времена года строго следуют друг за другом: лето сменяется осенью, за осенью следует зима, а затем всегда наступает весна. В поисках истины человек обратил внимание на небесные светила и увидел, что существует неукоснительная периодичность их перемещения по небосводу. Эту периодичность можно было бы превратить в хронологию, а значит, и создать календарь. Календарь – не что иное, как система счисления времени, основанная на периодических явлениях природы: смене времен года или фаз Луны. Казалось бы, ясней быть не может. Но и даже в этом встречаются разногласия. Одни народы вот уже более четырех столетий пользуются григорианским календарем, другие, как например, Россия и страны СНГ, перешли на него с юлианского только после 1918 г. В основе этих двух летоисчислений лежит солнечный календарь, основанный на смене времен года.



Европейский календарь введен в 583 г. по инициативе византийского историка Дионисия Малого, который на основе имеющихся сведений установил "точную" дату рождения Иисуса Христа.



В некоторых мусульманских странах ведут отсчет от 622 г. – года переселения Магомета в Медину и признания его пророком. В Иране за нулевой год принята дата коронации древнеперсидского царя Кира в 588 г. до н. э. Иными точками отсчета пользуются в странах Юго-Восточной Азии.

Почему происходит смена времен года? Рано или поздно древние люди подметили, что смена времен года, смена погодных условий и сезонов связаны с высотой Солнца над горизонтом.



Чем выше оно находится во время своего суточного движения, тем продолжительней оказывается день и тем сильней и дольше греют его лучи.



При этом было установлено, что от высоты Солнца в полдень зависит положение точек восхода и захода на горизонте. Весной и осенью это строго восток и запад, летом точка восхода перемещается к северо-востоку, а захода – к северо-западу, а зимой наоборот – соответственно к юго-востоку и юго-западу.

Смена времен года связана с тем, что ось вращения Земли находится под углом 66,5 градусов по отношению к плоскости земной орбиты.



Имеются два положения Земли на орбите, при которых солнечные лучи падают под прямым углом на близкую к экватору поверхность земного шаре. Это происходит 21 марта и 23 сентября. В эти дни Солнце точно восходит на востоке и заходит на западе. Эти дни называются соответственно весенним и осенним равноденствиями.

После весеннего равноденствия Земля, перемещаясь по орбите, начинает во все увеличивающихся размерах “подставлять” под солнечные лучи Северное полушарие. День ото дня Солнце все выше поднимается над горизонтом. Точки восхода и заката смещаются к северу, а продолжительность светлого времени становится все длиннее.



В Южном полушарии все происходит наоборот, т.е. полуденная высота Солнца и продолжительность дня сокращаются. Этот процесс продолжается в течение 3-х месяцев, вплоть до 22 июня – дня летнего солнцестояния. В этот день солнечные лучи падают отвесно на географической широте 23,5 градуса, так как наклон оси вращения составляет 66,5 градусов.

После 22 июня как полуденная высота Солнца над горизонтом, так и продолжительность светлого времени начинают уменьшаться, а точки восхода и захода постепенно возвращаются к востоку и западу. Наступает день осеннего равноденствия. В это время день равен ночи в любой точки земной поверхности. В дальнейшем долгота дня продолжает сокращаться.



Так продолжается в северном полушарии до 22 декабря, что означает время зимнего солнцестояния. В этот день высота Солнца над горизонтом в Северном полушарии становится наименьшей, а в южном полушарии, наоборот, наступает время летнего солнцестояния.

21 марта, 22 июня, 23 сентября и 22 декабря является точным временем наступления астрономических весны, лета, осени и зимы. Но местные и региональные погодные условия, зависящие от географического положения местности и состояния атмосферы, накладывают свой отпечаток на смену метеорологических сезонов.



В каких единицах измеряется время? С первобытных времен, занимаясь собирательством и охотой, а затем и земледелием, человек приспосабливал свою жизнь к смене времен года, погодных сезонов. Он видел в течение одного года только раз наступление весны или лета.



Зная траекторию пути Солнца на небосводе, надо было принять какой-то рубеж за начало года. Можно было, например, принять тот момент, когда наше светило попадает в точку весеннего равноденствия. Интервал между двумя последовательными моментами называется тропическим годом. Его продолжительность составляет 365 суток, 5 часов, 48 мин и 46 секунд.

На нашем небосводе периодические перемещения совершает и другое небесное тело – Луна. Большое впечатление на древних людей производили изменения видимой формы Луны, т.е. фазы. Фазу, когда Луны на небе не видно называют новолунием.



Спустя некоторое время Луна появляется вечерами на западе в виде узкого серпа, повернутого выпуклой стороной к горизонту. Эта молодая Луна, которая через неделю после новолуния выглядит освещенным кругом и заходит за горизонт только к полуночи. Эта фаза называется первой четвертью.



Проходит еще одна неделя и вечером на востоке всходит полностью освещенный лунный диск – это фаза полнолуния. Еще неделя и Луна появляется только ближе к полуночи и снова в форме полукруга, но выпуклостью обращенной на восток. Эта фаза называется последней четвертью.



Наконец проходит четвертая неделя и Луна вновь исчезает, чтобы появиться вновь и пройти следующий, похожий на предыдущий, цикл.



Продолжительность этого цикла, называемого синодическим месяцем, составляет 29 суток 12 ч. 44 мин. и 3 с.



Такая точность измерения не была известна в древности, также как и причины изменения внешнего облика ночного светила. А зависит последнее от взаимного положения Земли, Солнца и Луны в космическом пространстве.

Не зная истинных причин смены конфигурации Луны, но наблюдая периодические изменения, люди с древности использовали фазы как вехи в измерении времени. Подобно суткам и году, полный лунный цикл был принят в качестве единицы в некоторых отсчетах времени.



Наблюдения многих поколений над поведением ночного светила позволили сопоставлять число лунных циклов с сезонами года. Известно, что 12 синодических месяцев содержат 354,36 суток, что на 10 суток меньше тропического года.

Сложные подсчеты, непрерывные слежения за поведением Солнца, Луны и звезд была не под силу рядовым людям древности. Но за ними непрерывно вели наблюдения жрецы племен, поскольку они несли ответственность за жизнь соплеменников и благосостояние племени.



Весной надо было во время начинать полевые работы, выгонять скот на пастбища. Но весной наступали и другие невзгоды – шли ливневые дожди, разливались реки, происходили иные природные катаклизмы.

Длительность тропического года и синодического месяца были положены в основу солнечного и лунного календарей. Но в древности был создан и другой календарь и был он связан с положением и формой созвездий на небосводе.



Первобытному человеку запоминались не только отдельные яркие звезды, но и целые группы звезд, которые вместе обладали запоминающимися формами. Человек, восторгаясь необычными сочетаниями звезд, стремился видеть в них не только что-то необычное, но и находил в их очертаниях хорошо ему известные предметы и животных.



Крупные дикие животные, такие, как, например, медведи, все время наводили страх на людей, и образ этого животного, обладающего большой силой, был перенесен на небеса.



Так были названы созвездия Большой и Малой Медведицы. Но названия очертаниям созвездий подбирались беспорядочно и располагались они на небосклоне крайне неудобно.



По сути, весь животный мир был представлен на небосводе. Сочетания созвездий и их путь на небе стал основой другого календаря, который ныне широко используется на Востоке.

Первый лунный календарь. Солнечный календарь, в котором год содержал 365 дней, использовался в Древнем Египте в течение многих столетий. Год делился на 12 месяцев по 30 дней, что составляло 360 дней. Дополнительные 5 дней египтяне вставляли после завершения последнего месяца.



Эти дни, называвшиеся эгапоменами, были посвящены пяти главным богам – Осирису, Гору, Сету, Исиде и Нефтиде. Египтяне делили сутки на 12 дневных и 12 ночных часов.



Однако, из-за разной продолжительности светлого и темных отрезков, сутки в разное время года были неодинаковые, и такое деление было условным. Начало и конец суток совпадали с сумерками. Более мелких единиц времени у египтян не было, так как они в них не особенно нуждались.

Многие археологи придерживаются мнения, что в Египте календарь был введен в 2770 году до н. э. и авторство, а вернее идея такого календаря принадлежала архитектору Имхстеру, который жил на 200 лет раньше введения календаря. Начало календаря совпало с двумя событиями: начало разлива Нила и гелиактическим восходом Сириуса. Этот календарь просуществовал до начала новой эры.

Появление первого лунного календаря связывают с именем властителя Вавилона Хаммурапи, который царствовал с 1792 по 1750 г.г. до н. э. До него в Двуречье был полный разнобой в календарях.



В одних местах год начинали осенью, в других – весной, а месяцы то начинались вечером, то утром. Хаммурапи решил навести порядок. После вступления его на престол шумерские названия месяцев были заменены на семитские. Месяца стали называться: I – Нисану (начинался 26 апреля по современному календарю), II – Айру, III – Сивану; IV – Дуузу; V – Абу; VI – Улулу; VII – Ташриту; IX – Кисливу; X – Тхабиту; XI – Шабатху; XII – Адару.

Календарный месяц начинался вечером в новолуние и длился до следующего новолуния. Вавилонские астрономы установили, что лунный месяц длился 29.5 суток, а продолжительность солнечного года составляла 365 суток.



Однако их календарный год состоял из 6 месяцев по 30 суток и 6 месяцев по 29 суток, что в сумме составляло 354 дня. Недостающие 11 суток до тропического года включались специальным указом в новый самостоятельный месяц. Его включали в год после последнего двенадцатого месяца.



Начиная с 527 года до н. э., прибавление дополнительного месяца видоизменилось и стало связываться с 8-летним циклом. Впоследствии ново – вавилонские астрономы установили, что продолжительность года составляет 365.25 суток, т.е. различия с лунным календарем стало нецелым (11.25 суток).



Это означало, что за 6 лет набегала разница в 90 дней и при этом начало года вынужденно смещалось с весны на зиму. С учетом этого халдеи стали после второго 8-летнего цикла прибавлять первый из недостающих месяцев, а два остальных – после пятого и седьмого годов. Таким образом получался цикл, состоящий из пяти лет по 354 дня и трех лет по 384 дня.



Всего в цикле было 99 месяцев или 2922 суток, а восемь лет по 365.25 суток ведь тоже составляют 2922 суток.

Это было бы хорошо, если бы лунный месяц составлял действительно 29.5 суток. На самом деле в нем было 29.53 суток. Это означает, что за восемь лет набегала разница в 1.5 суток, т.е. истинная продолжительность 8-летнего цикла составляет 2923.5 суток. Хотя и поправка не очень значительная, но вавилонский календарь уступал египетскому в точности исчисления продолжительности года..

Интересен отсчет времени в течение суток, которым пользовались в то время. В повседневной жизни, когда не требовалось большой точности, сутки разделялись на 6 "страж" – по три на светлое и темное время. Летом дневные "стражи" были длиннее ночных, а зимой – наоборот.



Более строгим было астрономическое разделение суток. В XII веке до н. э. жрецы ввели 12 равных по длительности часов, названных беру или мили. Каждый беру делился на 30 уш, а те в свою очередь – на 30 гар. Эти единицы легко сравнивать с существующими ныне. I беру составляет 120 мин, I уш = 4 мин, а I гар = 4 сек.

Календарь Юлия Цезаря. В Древнем Риме долгое время до прихода к власти Юлия Цезаря господствовал своеобразный календарь, пользуясь которым, легко было впасть в ошибку. Но остались наименования дней недели и месяцев.



Воскресенье на немецком языке называется Sonntag, а на английском Sunday, что означает день Солнца. В переводе с французского Mardi, Mercredi, Jeаndi и Vendredi, т.е. вторник, среда, четверг и пятница означают дни Марса, Меркурия, Юпитера и Венеры. Точно также переводятся эти дни недели с итальянского (Martedi, Mercoledi, Giovedi и Venerdi).

Эти названия связаны с летоисчислением, существовавшим у древних римлян, связанным с движением Луны. Месяц делился на три неравные части: календы, ионы и иды. В тот день, когда вечером в лучах заходящего Солнца появлялся тонкий серп новой Луны, специальный глашатай, назначенный верховным жрецом Рима, разносил весть о начале очередного месяца.



После этого оповещения, что по латински обозначает "калео", начинались новые календы. Постепенно понятия ионы и иды исчезли из употребления, но осталась календа. Она стала основой названия всей системы счета времени, т.е. таким привычным нам словом как календарь.

В YIII веке до н. э., когда был основан Рим, продолжительность календарного года составляла 304 суток. Состоял он из 10 месяцев и начинался весной. В YII веке до н. э., после первой реформы календаря к ним были добавлены одиннадцатый и двенадцатый месяцы.

Год начинался с весеннего месяца марта, названного так в честь бога Марса. В этот месяц начинались земледельческие работы, а труд людей и урожай оберегать от грабителей должен был бог Марс. Название апрель происходит от этрусского слова, переводимого как "солнечный". В честь дочери Титана Майи назван следующий месяц.



Название июнь происходит от имени супруги богини Юноны. В древней Греции это была богиня Гера.

Последние шесть месяцев из десяти сохранили свои числовые выражения: квинтилис – пятый, секстилис – шестой, сентембро -седьмой, октобер – восьмой, новембер- девятый, децембре – десятый.

Римляне знали, что в декабре самые короткие в году дни, но в следующем месяце продолжительность светлого времени увеличивается. Солнце начинает пригревать сильнее и природа в это время стремится к обновлению. По их мнению одиннадцатый месяц связан как с прошлым, так и с будущим. И поэтому они назвали его в честь двуликого бога Януса – януариусом.

Последний, двенадцатый месяц назвали фебраурисом, что означало очищенный. Месяц этот посвящался памяти умерших и покаянию.

Римляне переняли от греков, а те от вавилонян и египтян семидневное деление недели. Один из дней недели в Вавилоне и Египте считался зловещим и в этот день не полагалось работать. А Вавилоне этот день назывался шабат и позднее как суббота – день отдыха перешел к иудеям. Христиане нерабочий день перенесли на воскресение, поскольку в этот день воскрес Иисус Христос.

Римляне покровителем выходного дня сделали Солнце. Луне был отдан понедельник, Марсу – вторник, Меркурию – среда, Юпитеру – четверг, Венере – пятница, Сатурну – суббота.

Римляне не очень жаловали четные дни, считая, что они приносят несчастье. Поэтому месяцы содержали либо 31 день (I,III,Y,YII), либо 29 (II,IY,YI,YII,IX,X,XI). Только фебраурис составлял 28 дней, т.к. римляне не желали иметь длинным месяц смерти.



При таком делении общая продолжительность года составляла 355 суток, что практически совпадало с продолжительностью 12 лунных месяцев. Однако по сравнению с тропическим годом не хватало 10.25 суток. Для компенсации этой разницы было решено каждый второй год прибавлять новый месяц длительностью 22 или 23 дня. Назывался этот месяц мерцедонием.



С его введением получилась такая последовательность. Первый год содержал 355 суток, второй – 377, третий – 355 суток, а четвертый – 378 суток. И все-таки получалось, что за четыре года продолжительность римского летоисчисления оказывалось на четверо суток больше продолжительности четырех тропических лет.



Это привело к тому, что по прошествии нескольких десятилетий глашатай возвещал не о наступлении нового года и новой весны, а о зимнем времени.

Путаница с календарем царила до тех пор, пока не стал правителем Гай Юлий Цезарь (100 – 44 г. до н. э.). Он был не только государственным деятелем и полководцем, но и верховным жрецом. Это привело к диктаторству и одновременно помогло провести смелую реформу календаря.

Юлий Цезарь знал календари древних египтян, вавилонян и греков. Он призвал на помощь из Александрии астронома Созигена, которому поручил изменить римский календарь наподобие египетскому. Первой заботой было уничтожение дополнительного тринадцатого месяца и рассредоточения "лишних" 10.25 суток. Но одновременно надо было решить, с какого же времени начинать год.



Начало года у разных народов связывалось с разными событиями. у Египтян это был разлив Нила, у других – наступление весеннего равноденствия. В древнем Риме должностные лица приступали к новым обязанностям с 1 января. Поэтому возникли сомнения в целесообразности оставления марта первым месяцем года из-за сопротивления простых жителей.

С большими трудностями начало года было перенесено на январь. И для этого было довольно подходящее объяснение. Двуликий Янус одним лицом смотрит а прошлое, т.е. в прошедший год, другим – в будущее, т.е. в наступающий год.



Созиген предложил, чтобы каждый нечетный месяц должен включать в себя 31 день, а каждый четный – 30 и только для зловещего февраля было оставлено 29 дней. В итоге получалось, что год содержал 365 суток. Но все-таки не хватало четверти суток. Тогда было решено каждый четвертый год прибавлять дополнительный день.



И делать это стали в феврале, между 23 и 24 числами, т.е. именно тогда, когда по старому календарю вставляли дополнительный месяц мерцедений. Год с дополнительным днем стал называться "биссекстилис". Позднее у славянских народов это слово трансформировалось в "високосный".

Вступление в силу нового календаря планировалось с 1 января 45 г. до н. э. Но к этому времени в календарном исчислении все запуталось настолько, что Цезарю и Созигену пришлось удлинить 46 год до н. э. до 15 месяцев или 445 суток.

В период правления преемника Цезаря – первого римского императора Октивиана Августа месяц квинтилис был переименован в честь Юлия Цезаря в июль. Император Октивиан Август вслед за Юлием Цезарем решил увековечить свое имя и следующий за июлем месяц был назван им августом.



Но в этом месяце было "всего" 30 дней, а не 31, как в июле. Это, по мнению императора, не соответствовало его величию. Тогда было решено добавить в августе еще один день, но отнять его у злосчастного февраля. Но тогда возникала новая неприятность.



Ведь три месяца подряд, а именно, июль, август и сентябрь содержали по 31 дню. Тогда император Август своей волей нарушил чередование продолжительности четных и нечетных месяцев, установленные реформатором Созигеном.



Для того, чтобы как-то привести к соответствию календарь, было решено по одному дню отнять от сентября и ноября. Прибавив их соответственно к октябрю и декабрю. Тогда получалась последовательность месяцев и их продолжительность такая же, как и ныне существующая, и только в високосном году февраль состоит из 29 дней.

Григорианский календарь. В течение многих веков после Юлия Цезаря и императора Августа западный мир пользовался юлианским календарем. С каждым годом становилось ясно, что он нуждается в совершенствовании. Дело заключалось в том, что календарный день весеннего равноденствия, т.е. 21 марта, стал заметно не соответствовать своему назначению.



Эта разница произошла из-за того, что Созиген, создавая календарь, не учел открытия Гиппарха и принял продолжительность календарного года за 365.25 суток, т.е. принял несколько большую величину, чем реальная продолжительность тропического года, которая равнялась 365.242196 суток.



Ко второй половине XYI века эта разница составляла почти 10 суток. Многие астрономы уже давно отмечали этот недостаток юлианского календаря.

В 1581 году указом главы католической церкви папы Григория XIII была создана специальная комиссия, которая приняла проект, разработанный преподавателем Перуджийского университета Луиджи Лилио. 24 февраля 1582 г. папа Григорий XIII издал специальную буллу о введении нового календаря. Допущенная неточность была устранена и счет дней был передвинут на 10 суток вперед.



День весеннего равноденствия вновь пришелся на 21 марта. Чтобы не повторять ошибок в будущем, было решено в каждые 400 лет сокращать количество високосных лет на три года, т.е. вместо 100 високосных лет установить 97,а вековые годы, число столетий которых не делится на четыре без остатка, не считать високосными годами.



Поэтому годы 1700, 1800, 1900 и 2100 считаются простыми, а 1600, 2000, 2400 и 2800 – високосными. Новый календарь назвали григорианским или календарем нового стиля в отличие от юлианского, который теперь считается календарем старого стиля.

В 1582 г. григорианский календарь был введен в Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Франции, а также католиками Дании. В 1583 году он был принят католиками Швеции, Голландии, а в 1584 г. – католиками Швейцарии, германских княжеств и городов-государств. В Польше он стал официальным календарем в 1586 г., в Венгрии – в 1587 г. В начале XYIII столетия он стал признаваться протестантами.

В Японии этот календарь был принят в 1873 г., в Китае – в 1911 г., в Болгарии – в 1916 г., в Советской России – в 1918 г., в Румынии – в 1919 г., в Югославии и Греции – в 1924 г., в Иране – в 1925 г., в Турции – в 1926 г., во Вьетнаме – в 1967 г.

В зависимости от того, когда в том или ином государстве была проведена реформа календаря, в год введения григорианского календаря добавлялись к дате 10, 11, 12 или 13 суток. В период с 1582 по 1700 г.г. поправка составляла 10 суток, с 1700 по 1800 годы – 11 суток, с 1800 по 1900 – 12 суток, а с 1 марта 1900 по 20 февраля 2100 года – 13 суток.

Восточные календари. С древнейших времен в странах Восточной и Юго-Восточной Азии при составлении календарей большое значение придавали периодическим движениям Солнца, Луны, Юпитера и Сатурна.

Предполагается, что идея создания юпитерного календаря с небесной символикой 12-летнего животного цикла была воспринята народами Восточной Азии от кочевников Центральной Азии, которые установили, что Юпитер делает полный оборот вокруг Солнца за 12 лет.



Разделив траекторию Юпитера на 12 равных частей, они им дали название определенного животного и создали солнечно-юпитерный 12-летний календарный цикл: 1 – мышь (крыса); 2 – корова (бык, вол); 3 – тигр; 4 – заяц (кролик); 5 – дракон (крокодил); 6 – змея; 7 – лошадь; 8 – овца (баран); 9 – обезьяна; 10 – курица (петух); 11 – собака; 12 – свинья (кабан).

На востоке Азии в первом тысячелетии до н. э. была известна продолжительность лунного месяца и длительность тропического года.



Они стали составлять циклический лунно-солнечный календарь, в 76 – летнем периоде которого насчитывается 48 обычных лет, содержащих по 12 лунных месяцев, продолжительностью 29 или 30 суток и 28 лет, имеющих по 13 месяцев. Чтобы оперировать меньшими цифрами, решили все эти показатели сократить на четыре.



Тогда образовался цикл, равный 19 годам. В каждом таком цикле 12 лет содержат по 12 месяцев и 7 лет – по 13. В каждом таком 19 – летнем цикле содержится около 6940, а точнее – 6939,6 суток. Тридцатый месяц называется "вставным" или дополнительным. Он приходится как по лунному, так и по солнечному календарям на любое время года.



Очередность годов со вставным месяцем не носит постоянного характера. На протяжении последних двух тысяч лет в китайском лунно-солнечном календаре с 19-летним циклом она менялась девять раз. В XIX и XX веках очередность с вставным месяцем следующая: 3, 6 ,9, 11, 14, 17 и 19.



Причем в виде исключения в текущем 19-летнем цикле, который начался в 1981 г., в китайском календаре вместо девятого года (1985) будет восьмой (1984), тогда как во Вьетнаме, Корее и Японии, которые пользуются аналогичной хронологией, сохранился девятый год (1985).

В Китае, Японии и других странах Восточной Азии, как мы уже упоминали выше, с древних времен бытует 12-летний животный цикл. Этот цикл соотносится с циклами Сатурна, который совершает два оборота вокруг Солнца за 60 лет.



Каждый год 60 – летнего цикла имеет двойное название. Одно состоит из животных двенадцатилетнего цикла, а другое представляет собой название пяти "элементов", соответствующих пяти оборотам Юпитера. Последним даны земные названия – дерево, огонь, металл, вода, земля.



Им соответствуют цветовые обозначения (синий или зеленый, красный, желтый, белый, черный). Употребляя сочетания из двух названий соответствующим образом, оказывалось, что ни один год из шестидесяти не имеет одинакового названия.



Так как в каждом 60 – летнем цикле одно и то же животное встречается пять раз с промежутками в 12 лет, то для уточнения года внутри цикла пользуются дополнительной цветовой символикой: (см таблицу 1). Таким образом, каждый год имеет только ему присущее условное название.



Например, год обезьяны (9, 21, 33, 45, 57) именуется следующим образом: 9-черная обезьяна, 21-синяя обезьяна, 33-красная обезьяна, 45-желтая обезьяна, 57-белая обезьяна…







…Календари и численники погоды. Во все времена люди проявляли интерес к погоде, пытались систематизировать и как-то объяснить ее изменения. В процессе наблюдений за погодой было обнаружено множество связей между явлениями природы, поведением живых организмов и погодой.



Одни из них прошли проверку временем и многократно подтверждались практикой, а другие так и остались фантастическими.



Приметы приметами, но людям хотелось заранее составить календарь будущей погоды примерно с такой же точностью, как, например, астрономический календарь или календарь религиозных праздников и обрядов. Это так удобно. Взял и посмотрел, какая погода ждет нас на следующей неделе или через месяц. Узнал погоду и строй спокойно свои планы в соответствии с этим.

Каждый хорошо себе представляет, насколько сложны погодные явления, как долго и кропотливо надо собирать фактические данные, как сложно рассчитывать долгосрочные прогнозы. Поэтому долгосрочные прогнозы погоды с помощью тривиальных примет или быстрого и простого расчета, выглядят просто наивными. И тем не менее календари погоды были составлены и многие люди им безоговорочно верили.

Еще в Y веке до н. э. греческий астроном Метон выставлял на городских площадях мраморные таблицы, на которых были высечены примечательные, или, как теперь принято говорить, экстремальные явления погоды. Эти таблицы назывались парапегмами. Они использовались в качестве прогнозов погоды.

В течение последующих веков в разных странах предпринимались попытки составить календари погоды. Их составлением занимались в основном служители культа. Ведь они являлись самыми образованными людьми своего времени.



Кроме всего прочего, у них был колоссальный опыт составления разного рода религиозных и астрономических календарей.



В календарях погоды в начале отражались погоды, известные в разные дни года, давались основные характеристики погодных условий и отличия сезонов года, погодных условий месяцев и недель. Но ведь в астрономических календарях содержатся сведения не только о положении и состоянии звезд и планет за прошедшее время, но и их будущее расположение, различные природные явления, связанные с космосом и звездами.



Именно на таких данных астрологи предсказывали будущее человеческих судеб. Поэтому всем хотелось, чтобы и календари погоды содержали сведения о ближайших и отдаленных погодных явлениях. Анализ состояний погоды на более или менее длительные отрезки времени давал возможность выявить определенную ритмичность или повторяемость одинаковых погод.



Так, например, Метон доказывал, что в явлениях погоды существует якобы 12-летний цикл. Другой греческий ученый, живший в IY веке до н. э., Эвдок обнаружил существование еще и четырехлетнего цикла изменения погоды.

Календари погоды имели широкое распространение в Древней Индии и Древнем Риме. Но особенно стали увлекаться их составлением в средние века. В эти годы издавались специальные книги. Такими были "Книга природы" (1340 г.) Конрада фон Мегенберга, "Правила пастуха из Бэнбери". Этот средневековый труд был опубликован членом Лондонского королевского общества сэром Клэриджем в 1744 г.

Среди множества календарей погоды известен так называемый столетний календарь. История его возникновения такова. В середине XYII века в монастыре Лангхейм жил аббат Маврикий Кнауэр. После окончания длительной и опустошительной борьбы между католиками и протестантами Верхняя Франкопия, территория Германии, где находился монастырь, была разорена.



Пришло в упадок и без того слабое сельскохозяйственное производство. Аббат Кнауэр был очень обеспокоен хозяйственными делами. Да и погода не радовала: то снег и заморозки весной не давали возможности провести сев, то ранние заморозки осенью, то сильнейшие ливни или засухи летом губили урожай.

Аббат Кнауэр завел дневник, в который ежедневно записывал свои наблюдения за погодой. У него не было никаких приборов или приспособлений для наблюдения за метеорологическими явлениями. В дневнике он отражал свои восприятия погоды.



Казалось бы, чисто субъективные оценки погоды, но каждодневные наблюдения дали обширный статистический материал. Аббат исходил в своих наблюдениях из того представления, что яркие светила, движущиеся по небосводу, оказывают влияние на земную погоду.



А раз так, то можно выводить закономерности. В то же время, когда жил аббат Кнауэр, были известны видимые невооруженным глазом планеты Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн. Если к ним добавить Землю, Луну и Солнце, то получится число семь, имеющее в средние века магическое значение. В то время свято верили, что погода в том или ином году зависит от положения и светимости одного из известных космических тел.

Раз это так, то через каждые семь лет ход погоды должен был бы повторяться. Это означало, что наконец-то обнаружена периодичность. Но аббата ждала неудача. Он проводил свои наблюдения только с 1652 по 1658 г. Когда прошло семь лет, то оказалось, что все последующие годы не оправдали сделанных предсказаний.

Увидев, что прогнозы погоды не подтверждаются, не обнаруживается желаемой периодичности, аббат Кнауэр прекратил вести дневник.

И в этом, как нам представляется, заключалась первая его главная ошибка. Продолжение наблюдений, вероятно, позволило бы ему выявить ряд других циклических закономерностей и придти, возможно, к новым выводам и результатам. В дальнейшем, при составлении наших прогнозов, мы учтем и эту его ошибку.

Но аббату Кнауэру все же удалось, перелистывая свои дневниковые записи, выявить повторяемость погоды в течение года. Основываясь на выявленных закономерностях, аббат издал руководство для монастырей, в котором изложил советы и рекомендации по ведению хозяйства.

Спустя некоторое время дневниковые записи о метеорологических наблюдениях аббата Кнауэра попались на глаза врачу-астрологу Хельвиту. Не обращая внимания на многие противоречия, он написал и издал на основе дневниковых записей Кнауэра календарь погоды для периода времени с 1701 по 1800 г. Это был так называемый столетний календарь погоды.



В своей основе это был один из первых астрологических календарей, предназначенных для ведения хозяйства. Но кроме положения светил и их влияния на человеческую жизнь, в нем были изложены записи Кнауэра, относящиеся к предсказаниям погоды. В отличие от Кнауэра, который вел свой дневник только 7 лет, Хельвиг выпустил календарь погоды на 100 лет.

Следует отметить, что еще одной не менее важной ошибкой и Кнауэра, и Хельвига являлось то, что наблюдения проводились в Верхней Франкопии, а столетний календарь был издан для пользования на всей территории Германии.



В переводах он обошел почти все страны Европы. Столетним календарем пользовались довольно широко, и в некоторых случаях прогнозы даже подтверждались. И в этом нет ничего удивительного. Совпадающие прогнозы запоминаются надолго, а если прогноз не подтверждается, о нем через несколько дней забывают. Такова психология людей.

Поэтому в наших долгосрочных прогнозах мы постараемся избежать подобных ошибок. Для этого в последующих разделах статей мы проведем объективную оценку достоверности прогнозов известных нам по публикациям "независимых" метеорологов, краткосрочные прогнозов Гидрометцентра и наших как краткосрочных, так и долгосрочных прогнозов погоды.

Прошло почти три столетия после издания столетнего календаря. И вот уже в наше время мы вновь возвращаемся к давно забытому прошлому, и, учитывая, по возможности, ошибки древних предсказателей, попытаемся порадовать современное поколение людей долгосрочными прогнозами. При этом мы дадим некоторые практические рекомендации по использованию полученных нами результатов.

Многолетние наблюдения за погодой дали возможность установить определенные совпадения разных метеорологических условий и с церковным календарем. На Руси таким образом был составлен специальный численник погоды.



М.Д. Рукин,

д.тех.наук



Литература



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