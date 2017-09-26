Наука: „Шумерский календарь прототип уральского”. Ну да, ведь уральский на тысячи лет старше…

В европейской историографии мало кто обратил внимание на эту уникальную книгу, так же, как на первую книгу Тилака «Орион, или Исследование древности Вед» (1893), где была опровергнута европейская периодизация Вед , согласно которой гимны Ригведы были составлены около 2400 года до н.э.. Однако, как сумел показать Тилак, ведические описания созвездия Орион (Мрига), с которым относится дата весеннего равноденствия, соответствуют положению, в котором это созвездие находилось около 4500 года до н.э..

В 1903 году индийский ученый-санскритолог и общественный деятель Локаманья Бал Гангадхар Тилак опубликовал книгу «Арктическая родина в Ведах», в которой привел ряд разрозненных сведений из Ригведы, Самхит и Авесты, указывающих на существование в глубокой древности северного календаря, ставшего когда-то своеобразной основой для появления гимнов Ригведы и древнейших пластов мифологии евразийских народов. По мнению Тилака, близ приполярных областей когда-то существовал архаичный календарь, которым пользовались, в том числе, племена индоарьев, сохранивших описания данного календаря в виде ведической мифологии и обрядов жертвоприношений.



Иначе говоря, первые составители ведических гимнов жили на две тысячи лет раньше, о чем говорили в Европе. Стало быть, мифологическая традиция, на которую опирались ведические риши, была еще древнее, точнее — чрезвычайно древней, по сути, восходя к ледниковому периоду.

В целом к теории Тилака историки отнеслись с большим недоверием.



Во-первых, по сложившимся представлениям зарождение человеческой цивилизации принято относить к Древнему Шумеру и Египту, откуда знания и лунно-солнечный календарь постепенно дошли до идоевропейских племен.



А во-вторых, мало ли что могли тысячи лет распевать брамины, передавая из слова в слово некие тексты, ставшие непонятными для них самих. Однако за три года до публикации «Ориона» Тилака, то есть еще в 1890 году (!), на Урале близ торфяников города Калата (Кировград) был найден деревянный пятиметровый идол, который оказался бесценным памятником культурного наследия.

Краткую историю обнаружения идола и споров по поводу датировки артефакта можно прочесть в статье Полины Виноградовой «Прадедушка пирамид».1



Только в 2014 году группе германских специалистов вместе с Уве Хойснером и Томасом Тербергером удалось, наконец, установить наиболее вероятное время создания Шигирского идола. Как оказалось, он стоял на Урале уже 11 тысяч лет назад, на рубеже последнего оледенения — за тысячи лет до цивилизаций Мохенджо-Даро, Шумера и Древнего Египта.

Сама по себе такая датировка — это уже сенсация! В настоящее время Шигирский идол считается самой архаичной деревянной скульптурой в мире.



Тем не менее, смысл цепочного орнамента, высеченного на дереве, до сих пор неясен. По вполне логичному предположению первых исследователей изваяния, это был календарь, поскольку зарубки и штрихи были нанесены на дерево по хорошо продуманной, заранее известной схеме.



Однако после обнаружения на Шигирском идоле восьмого лика, некоторые археологи почему-то сразу поспешили отвергнуть версию о календаре, не предложив ничего взамен. Мол, если ликов не семь, а восемь, то нет никакой связи с календарем Древнего Шумера.

Но кто сказал, что шумерский календарь был прототипом уральского?



Откуда такая убежденность, что первые лунно-солнечные календари могли составить только в Египте или Месопотамии?



Столь предвзятое отношение к Шигирскому идолу можно, пожалуй, объяснить только тем, что он просто неудобен. Он явно свидетельствует в пользу того, что на севере жили не дикари, едва владевшие счетом на пальцах, а существовала некая цивилизация и культура. Поэтому никто не объясняет смысл таинственных начертаний по той элементарной причине, что это невыгодно в рамках сложившейся исторической парадигмы.

На самом деле, если бы ученые проявили хоть какой-то интерес к Ригведе и прочли «антинаучную» книгу Тилака, они бы уже давно обнаружили соответствие Шигирского идола тому северному календарю, реконструкцией которого с невероятным упорством занимался Тилак, он бы и сам нашел соответствие, если бы узнал об этой находке.

Шигирский идол и обрядовые зарубки в виде «цепочной схемы» (9 тыс. лет до н.э.)

Вверху на лицевой стороне Шигирского идола насчитывается 25 штрихов — по числу ведических зорь, с которых в древнюю эпоху «пура кальпу» начинался год и творение: «Создатель творил при пяти (зорях), одарив каждую из пяти пятью сестрами».2



Чуть ниже видны 12 изогнутых линий, сгруппированные по 5 и 7, — пять холодных месяцев и семь солнечных — как раз на таком изначально двух-сезонном делении года настаивал Тилак, поскольку древний год «имел одну голову, но два рта».3



Тилак объяснял двух-сезонное деление года полярной ночью и полярным днем, однако в широтах Урала зимние ночи достаточно длинны, чтобы отчетливо выделялось такое же двух-сезонье.

Далее на идоле следуют 28 зарубок — четыре цепочки лунного цикла по 7 дней в каждой. Перемножив 12 месяцев на 28, получим 336 дней, плюс 25 начальных зорь — итого 361 день, после которых, как видим, добавлено еще 3 штриха — в точности по числу дней в церемонии «праваргья» перед ежегодным «возрождением» солнца (Сурьи).4



Если очень коротко, то суть обряда состояла в приготовлении семени солнца, которое должно прорасти или «возродиться» после зимнего солнцестояния.

Таким образом, всего получается 364 основных дня плюс день прорастания солнца (Сурьи), лик которого изображен ниже.



Над головой у него восемь зарубок, а под ликом — еще три штриха, которые могут означать только то, что раз в восемь лет «возрождение» Сурьи отмечалось не один, а три дня подряд.



Разница по сравнению с нашим обычным календарем в том, что раз в четыре года мы добавляем один дополнительный день к 365, тогда как в «пура кальпу» (более 11 тыс. лет назад), к 365 дням добавлялось два дня через каждые восемь лет, так как астрономический год равен примерно 365 ¼ дням.

Период жертвоприношений в ту первичную эпоху «пурвьям югу» длился 10 месяцев «даша массах» — и на Шигирском идоле хорошо видны цепочки из 10 зарубок, наглядно демонстрирующие затруднение, с которым часто сталкивались комментаторы текстов Ригведы и Атхарваведы: почему сыны неба Агнирасы описывались то как «имеющие семь ртов», то как «имеющие десять ртов».5

Вероятность того, что это лишь случайные числовые совпадения, ничтожно мала, так как идол был непосредственно связан с циклами жертвоприношений, для расчета которых нужна календарная система или порядок (ведическое Рта, Рита), хранителем которого являлся асур Варуна, держащий перевернутое дерево, уходящее корнями в безопорное пространство (РВ, I, 24).6



Но этот космический порядок Рта не был каким-то эфемерным порядком, это была вполне конкретная и строгая последовательность жертвоприношений богам, которая высекалась на дереве в виде идола Варуны Джамбука («Древо Варуны»).

Сложный расчет жертвоприношений, включая возлияния сомы «стократному» богу Индре («шата-крата»), длящиеся от 13 до 100 ночей (т.н. традиция Гавам-аянам, которая дословно переводится как «путь коров), как раз приводится на остальной части календаря.



Отголоски этой календарной традиции сохранились в древнегреческой культуре, хотя сами греки, конечно же, вряд ли догадывались, откуда берет свои истоки традиция приношения в жертву сотни быков («гекатомба»).



Ведический Варуна для древних греков уже давно превратился в утратившего верховенство бога Урана, которого в незапамятные времена оскопил Крон. Причем с этимологией Varuna = Ouranos соглашались практически все индоевропеисты, включая Макса Мюллера, а также русского комментатора «Теогонии» Георгия Властова.7 Оба эти бога, Уран и Варуна, были богами-самодержцами неба, оба были мистически связаны с землей и утратили власть в результате потери мужской силы.

Ведическая космогония в виде упрощенной схемы

Иначе говоря, есть все основания полагать, что Шигирский идол — это календарь Варуны, тот самый небесный порядок Рта, который по мифологическим представлениям протоиндоевропейцев определял движение времени, солнца, луны, звезд и планет, а также смену времен года — холодной зимы и относительно теплого лета, состоящего, как писал Тилак в своей книге, из семи солнечных месяцев или Адитьев, о которых в Ригведе (РВ, X, 72) сказано: «Восьмеро сыновей у Адити, которые рождены из (ее) тела. С семерыми она присоединилась к богам, а Мартанду отбросила прочь».8



Стоит еще раз отметить, что лунно-солнечный календарь из 364 дней плюс 1 день и плюс 3 дня спустя каждые восемь лет — это наиболее внятное объяснение «цепочной схемы» и знаков на лицевой части Шигирского идола, которое с рядом оговорок и уточнений очень близко к реконструкции древнего северного календаря, опубликованной Б.Г. Тилаком в 1903 году.

24 сентября 2017 г.

1 Виноградова П. Прадедушка пирамид // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.21168, 17.09.2015

2 Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. М., 2001. С.140 – 141

3 Там же. С.156

4 Там же. С. 207 – 210

5 Там же. С.188

6 Ригведа. Мандалы I — IV. М., 1999. С.29

7 Властовъ Г. Теогонiя Гезioда и Прометей. Спб., 1897. С.33

8 Ригведа. Мандалы XI – X. М., 1999. С.208