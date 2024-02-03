Сегодня в Совете Федерации говорили о ситуации в Луганской Народной Республике. С докладом в рамках Совета по вопросам интеграции новых регионов в правовую и социально-экономическую системы России выступил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, одна из ключевых задач для руководства ЛНР сейчас – повышение престижа государственной, гражданской и муниципальной службы. Это позволит решить кадровый вопрос.

«Долгое время, до вхождения республики в состав Российской Федерации, нам не удавалось обеспечить необходимый уровень социальных гарантий и денежного содержания таких служащих, исполняющих свои обязанности в условиях военного времени. Последствия того периода мы испытываем и на сегодняшний день, в связи с чем на данном этапе удалось укомплектовать штат государственных, гражданских служащих лишь на 50%, а муниципальных служащих – лишь на 64%», – рассказал он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала создавать стимулы для переезда специалистов из других регионов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Нужно создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов Федерации в новые регионы. Это должно быть престижно, должно быть почётно, а запись в трудовой книжке "Работал в Донбассе, в Новороссии" должна давать зелёный свет для всей последующей карьеры», – сказала она.

Матвиенко также указала на вопросы, связанные с жильём: «Для того, чтобы можно было приглашать специалистов из других субъектов, нужно иметь возможность предоставить им жильё для работы в этих регионах».

«Мы не только создаём достойные условия жизни для людей на этих территориях – не только на сегодня, но и, конечно, закладываем фундамент на поколения вперёд. Я бы даже сказала, что мы все вместе сдаём своего рода исторический экзамен», – заключила председатель СФ РФ.

По материалам РИА Новости, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Одна из ключевых задач для руководства ЛНР – повышение престижа государственной, гражданской и муниципальной службы, чтобы решить кадровый вопрос.

2. Из-за низких зарплат и соцгарантий в прошлом не хватает кадров – укомплектованность госслужащих только 50%, муниципальных – 64%.

3. Нужно создавать стимулы для переезда специалистов в новые регионы из других субъектов РФ.

4. Работа там должна быть престижной и почетной, давать преимущества для дальнейшей карьеры.

5. Необходимо решить вопрос с жильем для приглашаемых специалистов.

Вывод: Для успешной интеграции новых регионов нужны квалифицированные кадры, поэтому важно создать привлекательные условия для переезда туда специалистов из других регионов России.