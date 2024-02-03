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Матвиенко призвала создавать стимулы для переезда специалистов в новые регионы

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Использованные источники: ria.ru

Сегодня в Совете Федерации говорили о ситуации в Луганской Народной Республике. С докладом в рамках Совета по вопросам интеграции новых регионов в правовую и социально-экономическую системы России выступил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, одна из ключевых задач для руководства ЛНР сейчас – повышение престижа государственной, гражданской и муниципальной службы. Это позволит решить кадровый вопрос.

«Долгое время, до вхождения республики в состав Российской Федерации, нам не удавалось обеспечить необходимый уровень социальных гарантий и денежного содержания таких служащих, исполняющих свои обязанности в условиях военного времени. Последствия того периода мы испытываем и на сегодняшний день, в связи с чем на данном этапе удалось укомплектовать штат государственных, гражданских служащих лишь на 50%, а муниципальных служащих – лишь на 64%», – рассказал он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала создавать стимулы для переезда специалистов из других регионов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Нужно создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов Федерации в новые регионы. Это должно быть престижно, должно быть почётно, а запись в трудовой книжке "Работал в Донбассе, в Новороссии" должна давать зелёный свет для всей последующей карьеры», – сказала она.

Матвиенко также указала на вопросы, связанные с жильём: «Для того, чтобы можно было приглашать специалистов из других субъектов, нужно иметь возможность предоставить им жильё для работы в этих регионах».

«Мы не только создаём достойные условия жизни для людей на этих территориях – не только на сегодня, но и, конечно, закладываем фундамент на поколения вперёд. Я бы даже сказала, что мы все вместе сдаём своего рода исторический экзамен», – заключила председатель СФ РФ.

По материалам РИА Новости, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Одна из ключевых задач для руководства ЛНР – повышение престижа государственной, гражданской и муниципальной службы, чтобы решить кадровый вопрос.

2. Из-за низких зарплат и соцгарантий в прошлом не хватает кадров – укомплектованность госслужащих только 50%, муниципальных – 64%.

3. Нужно создавать стимулы для переезда специалистов в новые регионы из других субъектов РФ.

4. Работа там должна быть престижной и почетной, давать преимущества для дальнейшей карьеры.

5. Необходимо решить вопрос с жильем для приглашаемых специалистов.

Вывод: Для успешной интеграции новых регионов нужны квалифицированные кадры, поэтому важно создать привлекательные условия для переезда туда специалистов из других регионов России.

Источник: https://www.stoletie.ru/lenta/matvijenko_prizvala_sozdavat_stimuly_dla_perejezda_specialistov_v_novyje_regiony_304.htm
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18629 17047
    Руса четыре часа назад

      Надо запретить молодым специалистам устраиваться на работу за границей.
      Молодые специалисты после окончания вуза, техникума или колледжа должны отработать 3 года по распределению, как это было в СССР.

      • 7192 5504
        ИгорьРуса три часа назад

          Вот правильно Руса сформулировал, феодальное право рано отменили. Мы косили от этого распределения пусть теперь молодежь мается. Но это шутка, Руса, есть простое решение – готовить надо по спросу, а это военспец и никуда он не просочится будет подготовленный специалист. Инженеру на гражданке все равно, где косить бабло, плати и тут работать будут. Если же вменять право первой ночи, то надо со спортсменов начать пусть в армию фигачат, хотя бы физкультурниками, а не в Детройт хоккеистами.

          1
          1
        • 18317 17113
          KTРуса два часа назад

            В СССР им предлагали работу и обучали безплатно,в РФ её никто не предлагает,а заграница предлагает.Высшее образование для большинства-платное,это будет странно если я сам за себя заплачу и ещё буду должен государству,схренали?Любовь должна быть взаимна.

            • 18629 17047
              РусаKT час назад

                Так пусть Матвиенко и Володин позаботятся об этом не на словах, а на деле, чтобы молодым специалистам в регионах РФ обязаны были предоставить работу по специальности, достойную зарплату, жильё и льготы. Частные вузы и другие учебные заведения надо вообще запретить.

              • 7192 5504
                ИгорьKT час назад

                  Руса не понял пока как и большинство прихожан, что проще пять специалистов мигрантов купить, чем вернуть одного “своего” уехавшего. Он знает цену труду, халява не пролезет. Этот парадокс мелкобуржуазного мышления в РФ – одновременно хочется дешевой рабочей силы и не хочется их видеть глазами. Надо видимо их прятать как инопланетян в пятом элементе, чтоб не драконить обывателя. Что до подготовки специалистов это совсем смех на палке. У нас есть учебные специальности мастер по ремонту гаджетов, кузовшик, мастер автоэлектроники, афинажник? Думаю даже сантехников, мастеров квартремонта массово не готовят, зато скоро будет специальность в вузе – депутат законодательного собрания, губернатор (платная).

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