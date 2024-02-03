Матвиенко призвала создавать стимулы для переезда специалистов в новые регионы
Сегодня в Совете Федерации говорили о ситуации в Луганской Народной Республике. С докладом в рамках Совета по вопросам интеграции новых регионов в правовую и социально-экономическую системы России выступил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, одна из ключевых задач для руководства ЛНР сейчас – повышение престижа государственной, гражданской и муниципальной службы. Это позволит решить кадровый вопрос.
«Долгое время, до вхождения республики в состав Российской Федерации, нам не удавалось обеспечить необходимый уровень социальных гарантий и денежного содержания таких служащих, исполняющих свои обязанности в условиях военного времени. Последствия того периода мы испытываем и на сегодняшний день, в связи с чем на данном этапе удалось укомплектовать штат государственных, гражданских служащих лишь на 50%, а муниципальных служащих – лишь на 64%», – рассказал он.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала создавать стимулы для переезда специалистов из других регионов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
«Нужно создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов Федерации в новые регионы. Это должно быть престижно, должно быть почётно, а запись в трудовой книжке "Работал в Донбассе, в Новороссии" должна давать зелёный свет для всей последующей карьеры», – сказала она.
Матвиенко также указала на вопросы, связанные с жильём: «Для того, чтобы можно было приглашать специалистов из других субъектов, нужно иметь возможность предоставить им жильё для работы в этих регионах».
«Мы не только создаём достойные условия жизни для людей на этих территориях – не только на сегодня, но и, конечно, закладываем фундамент на поколения вперёд. Я бы даже сказала, что мы все вместе сдаём своего рода исторический экзамен», – заключила председатель СФ РФ.
По материалам РИА Новости, НТВ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Одна из ключевых задач для руководства ЛНР – повышение престижа государственной, гражданской и муниципальной службы, чтобы решить кадровый вопрос.
2. Из-за низких зарплат и соцгарантий в прошлом не хватает кадров – укомплектованность госслужащих только 50%, муниципальных – 64%.
3. Нужно создавать стимулы для переезда специалистов в новые регионы из других субъектов РФ.
4. Работа там должна быть престижной и почетной, давать преимущества для дальнейшей карьеры.
5. Необходимо решить вопрос с жильем для приглашаемых специалистов.
Вывод: Для успешной интеграции новых регионов нужны квалифицированные кадры, поэтому важно создать привлекательные условия для переезда туда специалистов из других регионов России.
Надо запретить молодым специалистам устраиваться на работу за границей.
Молодые специалисты после окончания вуза, техникума или колледжа должны отработать 3 года по распределению, как это было в СССР.
Вот правильно Руса сформулировал, феодальное право рано отменили. Мы косили от этого распределения пусть теперь молодежь мается. Но это шутка, Руса, есть простое решение – готовить надо по спросу, а это военспец и никуда он не просочится будет подготовленный специалист. Инженеру на гражданке все равно, где косить бабло, плати и тут работать будут. Если же вменять право первой ночи, то надо со спортсменов начать пусть в армию фигачат, хотя бы физкультурниками, а не в Детройт хоккеистами.
В СССР им предлагали работу и обучали безплатно,в РФ её никто не предлагает,а заграница предлагает.Высшее образование для большинства-платное,это будет странно если я сам за себя заплачу и ещё буду должен государству,схренали?Любовь должна быть взаимна.
Так пусть Матвиенко и Володин позаботятся об этом не на словах, а на деле, чтобы молодым специалистам в регионах РФ обязаны были предоставить работу по специальности, достойную зарплату, жильё и льготы. Частные вузы и другие учебные заведения надо вообще запретить.
))Пчёлы против мёда?))
Тогда и нечего сотрясать им воздух пустозвонством.
Руса не понял пока как и большинство прихожан, что проще пять специалистов мигрантов купить, чем вернуть одного “своего” уехавшего. Он знает цену труду, халява не пролезет. Этот парадокс мелкобуржуазного мышления в РФ – одновременно хочется дешевой рабочей силы и не хочется их видеть глазами. Надо видимо их прятать как инопланетян в пятом элементе, чтоб не драконить обывателя. Что до подготовки специалистов это совсем смех на палке. У нас есть учебные специальности мастер по ремонту гаджетов, кузовшик, мастер автоэлектроники, афинажник? Думаю даже сантехников, мастеров квартремонта массово не готовят, зато скоро будет специальность в вузе – депутат законодательного собрания, губернатор (платная).