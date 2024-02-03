Для современного философского объяснения физических явлений появилась необходимость в принципиально новой модели космогонии. В этой модели «Симметричных систем» события изначально происходят в точке, где нет ничего. Пространство и время в этой модели характеризуют масштаб событий. Мир делится на две ипостаси: материальную и информационную. При этом в материальной ипостаси у события всегда есть энергетическая причина, например, закон сохранения энергии. У информационной ипостаси энергетической причины нет, есть организационное правило, что вновь возникнуть может только система симметрии. Вновь возникающее событие в точке, где нет ничего, невозможно объяснить материальной причиной. Однако мир информации влияет и на мир причинный, материальный мир. Именно в области физических явлений это действие прослеживается в полной мере.

В оболочке звезды, в нити лампы рождается новый фотон, который имеет энергетическую порцию и пространственную координату. Эта координата и есть отметка из мира информации, фотон своим явлением пробивает материальное пространство и мир информации. Гравитационные взаимодействия распространяются мгновенно, доказывая этим, что кроме энергетического мира они происходят и в информационном, где их ничто не притормаживает. Дуальность элементарных частиц также указывает на недостаточность чисто энергетического объяснения явлений материального мира.

В этой связи в качестве переходной границы миров можно принять модель кальки бытия. Калька бытия, инерционный план будущего, будет влиять на магнитные, электростатические, электромагнитные и гравитационные события, она фактически вносит в них инертность.

Индукции, самоиндукция как меры инертности возникают всякий раз, когда событие начнёт образовывать новое пространство ЭМП. Если начнёт прогрессировать событие гравитационное, то, как меры инертности возникнут вначале частицы, а затем объекты и пространство между ними. Энергия, затраченная на контур события в кальке бытия, вернётся в новом качестве. Этот возврат не будет полным аналогом закона сохранения энергии. Закон сохранения действует в одной симметричной системе, а калька бытия позволяет обозначить любой новый контур событий, где проследить закон сохранения энергии у нас возможности нет. Планеты солнечной или любой звёздной системы также распределяются на орбитах не по массе, а по гармоническому правилу, которое тяготеет к миру информации.

Мы можем отказаться от модели кальки бытия, если откажемся от словесной системы мышления и перейдём к системе образной, но новое построение, новую модель мы уже не сможем выразить словами. Тогда мы возможно сможем видеть мир таким, каким он есть, без рамок и границ бытия. Не имея в чистом виде образного мышления, мы всегда будем нуждаться в чистом листе для написания слова, в кальке бытия.