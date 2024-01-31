В своей последней статье «Рубли советской эпохи: инвалютный, клиринговый, переводной» я неоднократно упоминал международные клиринги, которые Советский Союз использовал в торговле с другими странами. Международные клиринги в прошлом столетии, особенно после второй мировой войны широко использовались во всем мире. Сегодня такие клиринги стали редкостью, экзотикой. Об этом инструменте, обеспечивающем международную торговлю, сегодня вспоминают очень редко. А, между тем, использование этого инструмента Россией позволило бы намного облегчить ее торговлю с другими странами. Давайте разберемся, что это за «зверь» такой – международный клиринг. Клиринг – буквально означает «очищение». Речь идет об «очищении», или погашении, зачете встречных обязательств партнеров, осуществляющих разные сделки.

Клиринг выступает формой безналичных двусторонних или многосторонних расчётов в системе платежей. Различают виды клиринга: банковский, между предприятиями, между государствами (двусторонний и многосторонний). Клиринговые учреждения по форме собственности делятся на частные и государственные. Клиринг очень близок к такому понятию как бартер – схеме встречных поставок товаров и услуг (также ценных бумаг), полностью исключающей использование валюты. Сейчас я хочу остановиться на международном, или валютном клиринге – механизме проведения расчётов между странами, основанный на взаимном зачёте платежей за товары и услуги, обладающие равной стоимостью, исчисленной в так называемой клиринговой валюте по согласованным ценам. Сальдо международного клиринга, согласно условиям соответствующего соглашения, периодически фиксируется и погашается. Погашение может осуществляться национальной валютой, валютой третьей страны, золотом, кредитом (предоставляемым партнером), дополнительными товарными поставками. В Советском Союзе существовала хорошо продуманная система внешней торговли и внешнеэкономических связей. Она включала в себя три главных элемента: государственную монополию внешней торговли, государственную валютную монополию, международные клиринги. Если первые два элемента уже существовали до второй мировой войны, то третий элемент возник после второй мировой войны. Напомню, что восемьдесят лет назад в Бреттон-Вудсе (США) проходила международная конференция, которая определяла послевоенное устройство мировой валютно-финансовой системы. Рассматривались два основных варианта – американский и британский. Второй из них озвучивался на конференции главой британской делегации – всемирно известным экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом. Он предложил устроить международные расчеты в послевоенном мире на основе многостороннего клиринга. Конкретно было предложено учредить Международную клиринговую палату (МКП), равноправными членами которой были бы все заинтересованные государства. А в качестве клиринговой валюты должен был выступать «банкор» — наднациональная безналичная денежная единица. Ее эмиссию должна осуществлять МКП. Однако, как мы знаем, победил американский вариант, который предусматривал введение в мире золотодолларового стандарта. В результате мировой валютой стал доллар. Как известно, СССР участвовал в 1944 году в конференции в Бреттон-Вудсе и даже проголосовал за американский вариант. Но документы Бреттон-Вудса не ратифицировал, к золотодолларовому стандарту не присоединился, членом МВФ не стал. В 1946 года Запад объявил Советскому Союзу «холодную войну». В этих условиях СССР стремился минимизировать свою зависимость от доллара, от периодически случавшихся валютных кризисов (девальвации и ревальвации валют), а также от валютно-финансовых санкций Запада. Средством такой защиты и стали валютные клиринги.

До конца 1963 года расчеты между СССР и другими социалистическими странами осуществлялись с помощью двухсторонних валютных клирингов, важной деталью этого механизма был клиринговый рубль (о чем я говорил в прошлой статье). С 1 января 1964 года в рамках СЭВ начал функционировать многосторонний клиринг. Его стал обслуживать Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Клиринговый рубль в расчетах между странами СЭВ был заменен переводным рублем. Но клиринговый рубль не исчез, он продолжал использоваться в расчетах с КНДР. Более того, в 1970-е гг. действовал двусторонний валютный клиринг СССР — Финляндия, в котором валютой был все тот же клиринговой рубль. Мы торговали с капиталистической страной без использования американского доллара и иных свободно конвертируемых валют. Этот прецедент очень раздражал нашего геополитического противника – США. Клиринговые расчеты использовались Советским Союзом и в торговле со многими другими странами, не входившими в Совет экономической взаимопомощи. Только клиринговыми валютами был не рубль, а другие денежные единицы. У Советского Союза с Югославией в 1970-е гг. торгово-экономические отношения строились на базе клиринговых расчетов, в которых клиринговой валютой был доллар США. Как известно, с начала 1960-х годов стали напряженными отношения СССР с Китаем. Взаимная торговля резко сократились. Она велась с помощью клиринга, в котором клиринговой валютой выступал швейцарский франк. Со странами «третьего мира» торговля СССР велась также на основе клирингов, в которых клиринговыми валютами были либо свободно конвертируемые валюты (СКВ), либо рубли, либо валюты наших партнеров. В нашей торговле с Индией валютой клиринга была индийская рупия. В торговле с Пакистаном — пакистанская рупия. Ряд других социалистических стран торговали с Индией и Пакистаном, используя клиринговые расчеты с помощью индийской и пакистанской рупий. Не надо думать, что валютные клиринги был инструментом, который обсуживал только торговлю социалистических стран между собой и с третьими странами. Валютными клирингами – как двусторонними, так и многосторонними – во взаимной торговле пользовались и страны «третьего мира», и экономически развитые страны Запада.

Более того, первые валютные клиринги появились именно на Западе. К этому страны Запада подтолкнул мировой эконмический кризис. Первый валютный клиринг был введен в 1931 г. К марту 1935 г. было подписано 74 клиринговых соглашения. В 1937 г. их было уже 169, и они охватывали 12% объема международной торговли. После второй мировой войны в связи с кризисом платежных балансов, «долларовым голодом», усилением инфляции и валютных ограничений, истощением золотовалютных резервов большинства стран Западной Европы количество двухсторонних клирингов увеличилось с 200 в 1947 г. до 400 в 1950 г. На них приходилось 2/3 внутри-европейского товарооборота. (учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под. ред. Л.Н. Красавиной. – М., 1994). Европа в начале 1950-х годов перешла на многосторонние клиринговые расчеты, которые получили название «Европейская платежная система» (ЕПС). Операции в рамках ЕПС осуществлялись через Банк международных расчетов (БМР). Банк ежемесячно сопоставлял требования и обязательства стран — членов ЕПС к другим его участникам, погашал взаимные требования и выводил активное или пассивное сальдо каждой страны. При пассивном сальдо его часть взыскивалась в долларах США или золоте, а остальная часть покрывалась кредитом ЕПС. В начале 1950-х гг. примерно 40% сальдо закрывалось золотом. К 1955 году доля золота выросла до 75%. В ЕПС участвовали 17 государств. В нем сложилась группа стран с постоянным положительным сальдо (Германия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария), выступавшая кредиторами, и группа стран с дефицитным сальдо (Великобритания, Франция). Такое положение вело к противоречиям внутри ЕПС. В связи с введением в 1958 г. обратимости западноевропейских валют ЕПС с 1 января 1959 года прекратил свое существование.

Про страны «третьего мира» и говорить не приходится. Острый дефицит свободно конвертируемых валют (СКВ) заставлял их заключать клиринговые соглашения с торговыми партнерами. Так, в 1961 г. был создан многосторонний клиринг стран — участниц Центрально­американского общего рынка — Центральноамериканская расчетная палата. Валюта клиринга — региональная счетная валютная единица — центральноамериканское песо, приравненное к доллару США. Взаимные зачеты охватывали до 90% суммы платежей. В 1966 году 12 стран — участниц Латиноамериканской ассоциации интеграции подписали Соглашение о многосторонних платежах и взаимных кредитах (Соглашение Мехико), которое охватывало более 20% их взаимного товарооборота. Покрытие дебетовых сальдо взаимных расчетов осуществляется через специальный фонд. Система многосторонних зачетов и погашения сальдо позволяла экономить примерно 75% конвертируемой валюты стран-участниц. В 1968 г. создан Арабский платежный союз в рамках Общего рынка арабских стран, организованного в 1964 г. Валютой многосторонних взаимных расчетов с 1975 г. служит региональная счетная валютная единица — арабский динар. С целью развития внутрирегиональной торговли стран Азии и Тихого океана и ослабления зависимости от доллара США и фунта стерлингов в 1975 г. был учрежден Азиатский клиринговый союз (АКС). Валютой клиринга была определена азиатская валютная единица, равная 1 СДР. В состав АКС вошли Бангладеш, Индия, Иран, Непал, Пакистан, Шри Ланка, а также Бирма (с 1978 г.). Клиринговая палата была учреждена при центральном банке Ирана. Банки стран — членов АКС предоставляли взаимные краткосрочные кредиты в размере 1/12 национального экспорта и получали кредит, эквивалентный 1/24 импорта для покрытия сальдо взаимных зачетов. В Экономическом сообществе государств Западной Африки в июле 1976 г. вместо двухсторонних клиринговых соглашений образован многосторонний клиринг в составе центральных банков ряда стран Африки. Валютой клиринга была определена западноафриканская счетная единица, приравненная к СДР. Страны — участницы клиринга обязались поддерживать твердое соотношение между национальными валютами и этой региональной международной счетной валютной единицей. Через Западноафриканскую клиринговую палату стали осуществляться почти все расчеты по текущим операциям платежного баланса. Погашение сальдо взаимных расчетов осуществлялось ежемесячно любой конвертируемой валютой по соглашению стран, в основном долларами, фунтами стерлингов и французскими франками.

Подытоживая, отмечу, что к началу 90-х годов у 87 развивающихся стран было заключено 148 двухсторонних клиринговых соглашений. Кроме того, в третьем мире действовало четыре многосторонних клиринга, которые охватывали 13 стран Латинской Америки, 8 — Карибского бассейна, 13 — Западной Африки, 7 — Азии. Но почти все это — в прошлом. За последние десятилетия многие клиринговые соглашения не пролонгировались, другие прекращали свое действие до истечения сроков. Конечно, и сегодня в мире можно найти отдельные клиринговые соглашения, но они не делают погоды. США негативно относились к валютным клирингам. Клиринги, в частности, затрудняли проведение Соединенными Штатами экономических санкций против СССР и его партнеров. Ведь сотрудничество обходилось без долларовых расчетов, которые всегда проходят через банковскую систему США и которые Вашингтону нетрудно заблокировать. Кроме того, подобного рода клиринговые расчеты и иные схемы сбережения валюты (бартер и компенсационные сделки) резко снижали спрос со стороны участников сделок на доллары США. А ведь это сильно било по интересам хозяев Федеральной резервной системы США, которые «печатали» эти самые доллары и получали с каждой «зеленой бумажки» большой эмиссионный доход.

В 1970-е гг. США в одностороннем порядке отказались от своих обязательств по обмену долларов на золото, фактически демонтировали послевоенную систему Бреттон-Вудса. Тем самым был снят «золотой тормоз» с «печатного станка» ФРС. Но этого было мало. Надо было еще создать спрос на «зеленую бумагу» — продукцию «печатного станка». Клиринговые соглашения – как двухсторонние, так и многосторонние мешали экспансии американского доллара. После победы США в «холодной войне» началась активная глобализация и экономическая либерализация во всем мире. В 1990-е гг. под натиском США и МВФ международные клиринговые соглашения стали демонтироваться, страны в «добровольно-принудительном» порядке стали переходить на прямые расчеты в долларах США. Клиринги оказались несовместимыми с интересами хозяев ФРС и целями глобальной долларизации. Подробнее об этом вы можете узнать из моей книги: Катасонов В. Россия и Запад в ХХ веке. История экономического противостояния и сосуществования. – М.: Институт русской цивилизации, 2015.

Источник

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- Международный клиринг – это механизм международных расчетов на основе взаимозачета обязательств и требований.

- После Второй мировой войны клиринги широко использовались как социалистическими, так и капиталистическими странами. Пик популярности клирингов пришелся на 1950-е годы.

- СССР активно использовал клиринги в торговле со странами СЭВ, а также в торговле с капиталистическими и развивающимися странами.

- США негативно относились к клирингам, так как они снижали спрос на доллар и ограничивали возможности экономических санкций.

- В 1990-е годы под давлением США большинство стран отказались от использования клирингов в пользу долларовых расчетов.

Вывод:

Использование международных клирингов позволяет странам снизить валютные риски и избежать долларовой зависимости. Учитывая нынешние геополитические реалии, возвращение к практике клиринговых расчетов могло бы существенно укрепить экономический суверенитет и безопасность России.