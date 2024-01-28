КАТЫНЬ. Александр Штефанов против ревизионистов
Александр Штефанов – человек из розовой комнаты, осенью прошлого года вступил в неравный бой с ревизионистами, которые были разгромлены и уничтожены им полностью.
Настоящим предлагается скромный обзор видео Штефанова, посвящённого катынскому расстрелу. #плохойсигнал
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00:00 Начало
00:00:45 Переписка с родственниками
00:03:06 Глупые ревизионисты
00:07:20 Они убежали в Маньчжурию
00:09:43 Таинственный документ
00:12:52 Зимняя немецкая весна
00:15:02 Никто и никогда!
00:19:55 Ленивые смоленские насекомые
00:21:35 Удивление Геббельса
00:22:37 Господствующие версии
00:24:55 “Провал” в Нюрнберге
00:36:59 Придурки из THE TIMES
00:38:42 Неправильный Аренс
00:42:16 Зимняя одежда
00:43:45 Изъятие отчета Бурденко
00:45:30 “Жуткое соответствие”
00:47:51 Благородные нацисты
00:48:46 Пистолеты и Токарев
00:54:58 Немецкие веревки и устные показания
00:58:52 Пионерлагерь и забор
01:01:18 Отложившийся массив
01:04:10 Подделки и фальсификации
01:07:05 Выводы