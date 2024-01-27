Что такое Эфир на самом деле? почему его никто не видит?
вы когда-нибудь задумывались что такое эфир на самом деле? Почему его никто не может найти, хотя пытаются почти все. Чем он отличается от обычного вещества? А заодно давайте попробуем ответить на величайшие загадки физики – что такое масса, что такое заряд, что такое гравитация, и так далее.
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00:00 интро
01:39 предыстория
04:30 квантовый ластик с отложенным выборм
27:53 чёртов Бозон
36:54 лабиринт ошибок
45:16 пятый элемент
50:37 что такое электричество, гравитация, заряд, масса и т.д
01:05:31 постскриптум
01:08:35 титры
полный ролик Бояршинова: https://youtu.be/WHWZZ1ySPvg?si=r5wDVsPfZ0R_WH1q
полная лекция Ацюковского: https://youtu.be/Ez9QP9xKL1Y?si=lr9AHaaid5ULY4i_
Ловчиков на канале "Свидетели Эфира": https://youtu.be/FtdFROczmSw?si=TTiunKKKhEXUd1gn
#эпоханедоверия #эфир #наука #заряд #масса
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Эфир – это особое пятое состояние вещества, отличное от твердого, жидкого, газообразного и плазменного. Эфир представляет собой единое, неразрывное и неделимое пространство.
2. Электричество и магнетизм возникают от движения продольных и поперечных волн в эфире, создавая сжатия и растяжения пространства.
3. Материя и элементарные частицы образуются при сильном сжатии эфира волнами высокой частоты и мощности.
4. Сильные, слабые, электромагнитные и гравитационные взаимодействия также являются проявлениями свойств эфира.
5. Современная физика сознательно избегает понятия эфира, заменяя его другими терминами, такими как темная материя, поля и т.д.
6. Эксперименты по "квантовому ластику" и другие являются всего лишь уловками, чтобы не признавать существование эфира.
Вывод: согласно данной лекции, эфир является первоосновой мироздания, из которого проистекают все известные физические явления и вещество. Официальная наука по разным причинам избегает этой концепции, замалчивая или искажая факты, указывающие на реальность эфира. Для полноценного понимания мира необходимо вернуться к представлениям об эфире как едином неделимом пространстве-веществе.