Пока на Украине продолжают тупить про стиралки и холодильники, Россия за прошедший год закупила в США и ЕС чипов на 1,7 млрд. долларов, которые могут использоваться в продукции военного назначения.

Россия за год получила западных чипов более чем на 1.7 млрд долларов – Bloomberg.

Как выяснило агентство, несмотря на санкции страна импортировала микросхемы из Европы и США, которые могут использоваться для производства военной техники, в основном через третьи страны, в том числе Китай, Турцию и ОАЭ. Речь о продукции американских Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) и Analog Devices Inc., а также европейских Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV, пишет Bloomberg.

И это только за 2023-й год. Санкции работают

PS. И это мы еще Китай не берем, откуда потоком льются чипы и контроллеры для военного производства.

PS2. Но конечно надо развивать прежде всего свою микроэлектронную промышленность.

Комментарий редакции

Несмотря на санкции, в 2023 году России удалось через третьи страны закупить значительный объем полупроводниковых компонентов военного назначения. Это свидетельствует об умении России находить пути для обхода ограничений и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами. Однако полная технологическая независимость остается стратегической целью, для достижения которой необходимо развивать полный цикл производства ключевых компонентов на территории России.