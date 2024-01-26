Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика, Творчество

В 2023 году РФ купила на Западе чипов военного назначения на 1,7 млрд. долларов

29 1

Пока на Украине продолжают тупить про стиралки и холодильники, Россия за прошедший год закупила в США и ЕС чипов на 1,7 млрд. долларов, которые могут использоваться в продукции военного назначения.

Россия за год получила западных чипов более чем на 1.7 млрд долларов – Bloomberg.
Как выяснило агентство, несмотря на санкции страна импортировала микросхемы из Европы и США, которые могут использоваться для производства военной техники, в основном через третьи страны, в том числе Китай, Турцию и ОАЭ. Речь о продукции американских Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) и Analog Devices Inc., а также европейских Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV, пишет Bloomberg.

И это только за 2023-й год. Санкции работают

PS. И это мы еще Китай не берем, откуда потоком льются чипы и контроллеры для военного производства.
PS2. Но конечно надо развивать прежде всего свою микроэлектронную промышленность.

Комментарий редакции

Несмотря на санкции, в 2023 году России удалось через третьи страны закупить значительный объем полупроводниковых компонентов военного назначения. Это свидетельствует об умении России находить пути для обхода ограничений и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами. Однако полная технологическая независимость остается стратегической целью, для достижения которой необходимо развивать полный цикл производства ключевых компонентов на территории России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8918939.html
Метки: война на украине, впк, ес, Китай, микроэлектроника, Россия, санкции, США, технологии, Украина, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Иудо-либералы повышают пенсионный возраст, пропагандируют сепаратизм и внедряют кастовое общество. Присматривать за которым будет ЧВК
Игорь Ашманов: »Начинается какая-то чудовищная антиутопия в реальности»
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
Беседа о кибербезопасности, национальных интересах и сути информационной войны
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18271 17067
    KT час назад

      Помню 2 года назад уже были такие разговоры и вот опять.Вижу что стратегическая цель как была целью так и осталась,а достижений и развития как не было так и нет.
      Что впрочем -логично.Жульё и ворьё работать не хочет и не умеет,их тема это хандель.Как у них говориться:”ничего личного,только бизнес”.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru