В 2023 году РФ купила на Западе чипов военного назначения на 1,7 млрд. долларов
Пока на Украине продолжают тупить про стиралки и холодильники, Россия за прошедший год закупила в США и ЕС чипов на 1,7 млрд. долларов, которые могут использоваться в продукции военного назначения.
Россия за год получила западных чипов более чем на 1.7 млрд долларов – Bloomberg.
Как выяснило агентство, несмотря на санкции страна импортировала микросхемы из Европы и США, которые могут использоваться для производства военной техники, в основном через третьи страны, в том числе Китай, Турцию и ОАЭ. Речь о продукции американских Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) и Analog Devices Inc., а также европейских Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV, пишет Bloomberg.
И это только за 2023-й год. Санкции работают
PS. И это мы еще Китай не берем, откуда потоком льются чипы и контроллеры для военного производства.
PS2. Но конечно надо развивать прежде всего свою микроэлектронную промышленность.
Комментарий редакции
Несмотря на санкции, в 2023 году России удалось через третьи страны закупить значительный объем полупроводниковых компонентов военного назначения. Это свидетельствует об умении России находить пути для обхода ограничений и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами. Однако полная технологическая независимость остается стратегической целью, для достижения которой необходимо развивать полный цикл производства ключевых компонентов на территории России.
Помню 2 года назад уже были такие разговоры и вот опять.Вижу что стратегическая цель как была целью так и осталась,а достижений и развития как не было так и нет.
Что впрочем -логично.Жульё и ворьё работать не хочет и не умеет,их тема это хандель.Как у них говориться:”ничего личного,только бизнес”.