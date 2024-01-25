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“Татьянин день” — отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные темы проповеди отца Андрея Ткачёва являются:

1. История возникновения праздника Татьянин дня и его связь с Московским университетом. Отец Андрей рассказывает предысторию учреждения этого праздника в честь святой Татианы и подписания указа об основании Московского университета.

2. Значение Татьяниного дня как дня студентов и молодежи. Отец Андрей говорит, что этот праздник распространился как день всех учащихся и верующей молодежи.

3. Различные типы храмов, в том числе университетские. Отец Андрей перечисляет разные категории храмов и отмечает, что университетских храмов очень мало.

4. Призывает молодежь чаще посещать храмы, совмещать учебу и молитву. Отец Андрей считает, что учащийся должен быть и молящимся, наука и вера близки.

5. Критика "возрожденческого басурманства", разрыва между наукой и религией. Отец Андрей критикует идеологию Нового времени, разделяющую науку и веру.

Таким образом, ключевыми идеями проповеди являются призыв к единению науки и веры, посещению храмов учащейся молодежью и возрождению университетских храмов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gJ5waEp9g4o
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1482 1186
    Valeriy Bondarik 21 мин. назад

      ,.,&–pRRivet`ik–&,.,

      _ таньки’н день,таньки’н день,
      говорить ПРО “это” Лень…
      но ДЛЯ поп’ов “ЭТО” – “цветущая-сирень” -
      В…ЯНВАРЬский – ТЁПЛЫЙ день…
      _ ИМ не важно,ЧЕМ “окормлять”,
      Главное – ДОГМЫ(свои) ВНУШАТЬ…
      Главное – ПОСРЕДСТВОМ таких “святых-таняк” -
      Науку и молодёжь ПОДЧИНЯТЬ=поРАБощать!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&

      Религиозному мракоБЕСию – STOP!
      НЕ должна религия поРАБощать,
      ПОСРЕДСТВОМ “стучания” КРЕСТа в-лоб…
      * ОПАСНОсь для Науки – ЭТО ПОП!!! :-(
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного.БЛАГОдарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 25-1-24.

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