“Татьянин день” — отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные темы проповеди отца Андрея Ткачёва являются:
1. История возникновения праздника Татьянин дня и его связь с Московским университетом. Отец Андрей рассказывает предысторию учреждения этого праздника в честь святой Татианы и подписания указа об основании Московского университета.
2. Значение Татьяниного дня как дня студентов и молодежи. Отец Андрей говорит, что этот праздник распространился как день всех учащихся и верующей молодежи.
3. Различные типы храмов, в том числе университетские. Отец Андрей перечисляет разные категории храмов и отмечает, что университетских храмов очень мало.
4. Призывает молодежь чаще посещать храмы, совмещать учебу и молитву. Отец Андрей считает, что учащийся должен быть и молящимся, наука и вера близки.
5. Критика "возрожденческого басурманства", разрыва между наукой и религией. Отец Андрей критикует идеологию Нового времени, разделяющую науку и веру.
Таким образом, ключевыми идеями проповеди являются призыв к единению науки и веры, посещению храмов учащейся молодежью и возрождению университетских храмов.
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_ таньки’н день,таньки’н день,
говорить ПРО “это” Лень…
но ДЛЯ поп’ов “ЭТО” – “цветущая-сирень” -
В…ЯНВАРЬский – ТЁПЛЫЙ день…
_ ИМ не важно,ЧЕМ “окормлять”,
Главное – ДОГМЫ(свои) ВНУШАТЬ…
Главное – ПОСРЕДСТВОМ таких “святых-таняк” -
Науку и молодёжь ПОДЧИНЯТЬ=поРАБощать!
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Религиозному мракоБЕСию – STOP!
НЕ должна религия поРАБощать,
ПОСРЕДСТВОМ “стучания” КРЕСТа в-лоб…
* ОПАСНОсь для Науки – ЭТО ПОП!!! :-(
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Ничего ни к кому личного.БЛАГОдарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 25-1-24.