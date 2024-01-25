В большинстве своём депортации подлежат пенсионеры. Это бывшие латвийские неграждане, взявшие потом российское гражданство. В 2022 году у них отобрали виды на жительство и потребовали пересдачи трудного экзамена по латышскому языку. Те, кто с этой задачей по каким-либо причинам не справился – сейчас и стали кандидатами на выдворение. А пока их лишили пенсий, прочих социальных выплат и доступа к бесплатной медицине…

Появился и первый депортированный – это проживавший в Риге 82-летний пенсионер Борис Катков, которого в одночасье забрали из дома, оторвав от родных и близких, вывезли на границу с Псковской областью и выдворили. Каткову вменили в вину то, что он возглавлял две общественных организации, сотрудничавшие с Россией. Сейчас подобной участи ждут ещё свыше трёх тысяч человек. Националисты, ратующие за массовую высылку, не желают всматриваться в лица людей, которых требуют депортировать: для них все они – серая масса.

А недавно российское посольство в Латвии начало публиковать информацию о соотечественниках, которым грозит депортация. Правда, перепуганные люди просят не называть их имена, но тут не это главное. Так кто же они, в принципе?

Вот, например, 72-летняя жительница Лиепаи, с детства являющаяся инвалидом по зрению. Женщина нуждается в постоянном уходе и сопровождении. Она заблаговременно, ещё в декабре 2022 г. при содействии родственников приступила к сбору документов для продления вида на жительство. Но даже почти слепому человеку оказалось непосильной задачей получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку – женщине пришлось пройти комплексное обследование. Из-за очередей к некоторым специалистам процесс затянулся до ноября 2023 г.

В результате, так и не сумев получить в срок заветную справку, она отправилась на экзамен. По вполне понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по чтению и письму. При этом ввиду аннулирования ВНЖ эта гражданка России лишилась возможности получать заработанную ею пенсию, назначенную за трудовой стаж в Латвии, потеряла доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и к рецептурным медикаментам. Переживания и стресс, вызванные необходимостью прохождения экзаменации и целого ряда бюрократических процедур, значительно усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека.

Не меньшее сочувствие вызывает 84-летняя Л.Б. Шестьдесят лет она прожила в городе Екабпилсе, тридцать лет проработала на вредном для здоровья производстве – железобетонном и доломитовом заводах. В силу преклонного возраста и отсутствия доступа к интернету не узнала своевременно о необходимости подачи в сжатые сроки документов на получение статуса постоянного жителя ЕС. Затем она на девятом десятке лет лишилась вследствие аннулирования ВНЖ права на бесплатные медицинские услуги и заслуженной пенсии, которую получала с 1993 года. Оставшись без средств к существованию, старушка на сегодняшний день находится под угрозой выдворения – не имея в России ни родственников, ни жилья, ни имущества.

В настоящее время решается судьба и 72-летней слабовидящей Людмилы Панкратовой. С рождения у неё не видит один глаз – при родах был поврежден нерв. Это не помешало Панкратовой жить полноценной жизнью: она работала на складе, а затем в цехах, организованных обществом слепых. У неё двое взрослых детей, трое внуков и один правнук, все – граждане Латвии. Сама она тоже родилась в Латвии, но её гражданства в 1991 году не получила, так как не смогла доказать факт проживания своих предков в довоенной Латвийской Республике. Позже взяла российское гражданство, не подозревая что через годы это выйдет ей боком…

Сдать экзамен по латышскому, необходимый для подтверждения ВНЖ, Людмила не смогла по той простой причине, что задания нужно зачитывать с экрана или заполнять на компьютере. Слабовидящий человек этого сделать не может. Панкратова попыталась получить отвод у окулистов, но не успела – очередь к специалисту слишком длинная… «Все врачи нормальные, кто знает ситуацию, тот сочувствует. Хотя многие знакомые, кому я рассказываю, не могут поверить, что такое может быть», – сетует Надежда. Её родственница рассказала прессе: «Мы получили ответ из Управления по делам гражданства и миграции, что решение по Людмиле будет принято в феврале. Сейчас со страхом ждём…» Ну а пока Людмила ждёт ответа, она не получает честно заработанную ею годами труда пенсию.

Только что закончились заседания Конституционного суда Латвии, рассматривающего иски об отмене несправедливого закона, обрекающего россиян на депортацию. Активистка Ольга Петкевич, занимающаяся защитой прав людей, которым грозит выселение, отмечает, что судебные заседания проходили в некой «параллельной реальности» – отнюдь не в той, в которой существуют эти несчастные.

Петкевич упоминает об одной русской старушке, лишившейся ВНЖ – та живёт в непонятном статусе с сентября. «По документам, юридически – она умерла… То, что она физически существует – никого не волнует в этой стране… И социальные работники, и операторы мобильной связи, банки – куда бы ни обратились её дети, всюду получают ответ: "Ваша мама умерла…" Такова реальность, в которой находятся эти люди», – заключает Петкевич.

Она говорит, что иногда её посещает жуткая мысль: тем, кто не дожил до этого кошмара, повезло больше, чем тем, кто сейчас жив. «Женщина, которая уехала в дурдом на полтора месяца прямиком с курсов латышского… Мужчина с четвёртой стадией рака в инвалидной коляске, который дважды посещал экзамен по латышскому: он почти не говорит, ручку держать не может… Женщина, которая пришла на экзамен в среду после химиотерапии в понедельник. А потом пропустила несколько сеансов химиотерапии, потому что госструктуры ошибочно лишили её ВНЖ, а вместе с ним – всех льгот и медуслуг…», – подчёркивает Петкевич.

Активистка добавляет, что люди эти находятся сейчас в самом отчаянном положении. «Людей оставляли без пенсии и компенсируемых лекарств только за то, что они, провалив экзамен, не записались тут же на второй… А они справедливо спрашивают: "Если я не сдал сейчас, то как я сдам через две недели?". И вот человек ломает забор, чтобы топить печку. А еда у него – лишь то, что привозят мои друзья-добровольцы. Я спрашиваю у депутатов парламента из комиссии по сплочению общества: "Как так?!" А они спокойно констатируют: "А вот так…"», – со слезами рассказывает Ольга.

Недавно ситуацию, сложившуюся вокруг кандидатов на выселение, рассмотрели в Сейме Латвии. Начальница Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе рассказала, что на днях 985 граждан России получили уже повторные письма с предупреждением о том, что «из-за невыполнения требований закона им придётся покинуть Латвию».

К тем из них, кто никак не отреагирует на эти письма, скоро отправятся пограничники – чтобы проверить, не уехал ли человек из Латвии.

Розе рассказала, что «лицам будет дано тридцать дней на то, чтобы покинуть Латвийскую Республику». В то же время, по её словам, эти люди еще могут попросить УДГМ отложить выполнение приказа или оспорить его через суд. «Но если эти люди сами ничего не делают, им после получения приказа о выезде придется уехать из Латвии», – подчеркнула начальница УДГМ.

Розе также отметила, что «в отношении ещё 2500 лиц, законный статус пребывания которых в Латвии завершится в начале апреля этого года, следует учитывать, что они уже сотрудничали с государством, пытаясь сдать экзамен на знание латышского» – но неудачно. У них есть предусмотренная законом возможность сдачи экзамена повторно в течение двух лет, однако до этого необходимо запросить временный вид на жительство сроком на два года. «Из примерно пяти тысяч таких лиц около половины больше не предпринимали никаких действий и не представили никаких документов. А значит, они фактически не выполняют требования закона и им тоже придётся покинуть страну», – подчеркивает Розе. Она не поясняет, что в большинстве случаев речь идёт о пожилых людях со слабым здоровьем, для которых вся эта ситуация – жуткий стресс. Сдать экзамены они не смогли не только из-за проблем со здоровьем, но и из-за того, что всю жизнь прожили в русскоязычных городах вроде Даугавпилса, где на латышском никто не общается.

В этой ситуации представители русской общины Латвии пытаются помочь попавшим в беду друзьям, родственникам, соплеменникам – чем могут. Так, оппозиционная журналистка Алла Березовская сообщает в соцсети об одиноком 81-летнем русском старике, который уже в течение полугода не получает пенсии. От экзамена по латышскому он в силу возраста освобождён и собрал весь пакет документов для получения нового вида на жительство. Но оказалось, что в госорганах про дедушку «позабыли» – а пока тот сидит без пищи и с накопившимися долгами по коммунальным платежам.

«Такое подленькое выдавливание из жизни или страны…Но надо не плакать, а сплотиться и реально помогать друг другу. Люди, объединяемся, помогаем друг другу пережить эти коричневые времена! Только так!», – пишет Березовская, призывая помочь старику деньгами и продуктами. Она подчеркивает, что таких жутких примеров – много.

А что же латышская интеллигенция, представители которой так любят рассказывать о «зверствах сталинских депортаций»? А она массовую высылку «русских оккупантов» всецело поддерживает!

Недавно на этот счёт исчерпывающе высказался известный и авторитетный врач, профессор Латвийского университета, действительный член и вице-президент Латвийской академии наук, кавалер ордена Трёх Звезд, глава Латвийского общества кардиологов Андрейс Эрглис. По мнению кардиолога, Латвия «вынуждена» избавляться от тех, кто проявляют к ней «неуважение». Неуважением он, видимо, считает то, что люди, прожившие большую часть жизни, а то и всю жизнь в Латвии, работавшие на неё и платившие там налоги, не смогли правильно расставить «гарумзиме» (знаки долготы, выставляемые над определёнными гласными буквами в латышских словах) на языковом экзамене. Андрейс Эрглис признаёт, что решение о депортации российских граждан из Латвии «в некотором смысле неприятно, но мы просто вынуждены это сделать».

Он добавил, что осуществить задуманное нужно именно сейчас: мол, при текущей ситуации в мире абсолютно никто будет интересоваться судьбой нескольких тысяч граждан России, изгоняемых из Латвии. Кстати, Эрглис лишённый даже грамма сострадания к людям, которых он назвал «гангреной» (из-за чего русские тут же наделили его прозвищем «доктор Гангрена») – выходец из «титулованной» советской семьи. Его дедушка Паул Страдиньш (он же Павел Иванович) при советской власти возглавлял кафедру хирургии в Латвийском государственном университете, а в 1955 году был избран депутатом Верховного Совета Латвийской ССР. Бабушка Андрейса Эрглиса – русская Нина Фёдоровна, отучившаяся в Петрограде и построившая в Латвии медицинскую карьеру. Более того, Эрглис приходится внучатым племянником знаменитому советскому путешественнику, геофизику, астроному, математику, вице-президенту Академии наук СССР Отто Юльевичу Шмидту! И если даже такой человек не устоял перед заразой этнонационализма, то чего же требовать от других?!

Вслед за Эрглисом поспешил высказаться на острую тему другой маститый профессор, физик Марцис Аузиньш. Ещё совсем недавно он возглавлял главное высшее учебное заведение страны – был ректором Латвийского университета. Экс-ректор считает, что вопрос о выдворении – «более чем актуален» и «логичен», а принятое решение не «бесчеловечное», а «очень мягкое»: Аузиньш подчеркнул: «Не говорю, что все они опасны для Латвии, но такая ситуация потенциально существует». Профессор прибег к уместной, по его мнению, исторической аналогии – напомнил о том, как во время Второй мировой войны в Великобритании граждан Германии «изолировали от остального общества в лагерях», решали – «где они могут находиться, какие должности занимать».

Профессор Аузиньш считает высылку россиян «мягким шагом». Мол, они «не хотят и не умеют понимать, что происходит в Латвии, что мы думаем и какие у нас проблемы». Правда, бывший глава главного латвийского вуза отнюдь не исключает, что в связи с решением о депортации могут пострадать и некие лояльные Латвии граждане, чьих родственников, пап и мам вышвырнут из страны.

Но эти граждане, по его мнению, не должны жаловаться, так как «мы все пострадали в связи с агрессией Путина, хотя бы в плане роста энергоцен». Все заявления такого рода сопровождаются массой одобрительных реплик простых латышей – «глас народный» громко требует «очистить нашу милую родину от этого оккупационного наследия». Про депортированного Бориса Каткова говорят так: «Одним русским фашистом в Латвии меньше!» Вот именно это единодушие, чёрствость, массовая жестокость поражают больше всего. Ведь обычный латыш, как бы его ни выучили ненавидеть и бояться «агрессивную Россию», должен понимать, что несколько тысяч русских пенсионеров никакой угрозы его государству не представляют…

Специально для «Столетия»

Виталий Лекомцев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Из Латвии депортируют несколько тысяч постоянно проживающих там русских граждан. В большинстве своем это пожилые пенсионеры.

2. Это бывшие неграждане Латвии, взявшие потом российское гражданство. У них отобрали виды на жительство за несдачу экзамена по латышскому языку.

3. Людей лишили пенсий, социальных выплат и медицины. Первым депортирован 82-летний Борис Катков.

4. Среди подлежащих депортации – инвалиды, люди с серьезными заболеваниями, не способные сдать экзамен.

5. Российское посольство публикует данные о соотечественниках, которым грозит высылка из Латвии.

6. Латвийские власти не принимают во внимание состояние здоровья и жизненные обстоятельства людей.

7. Латвийская интеллигенция и СМИ активно поддерживают депортации, считая это "очищением" страны.

Вывод: в статье резко критикуется решение латвийских властей о массовой депортации пожилых русскоязычных жителей страны, проживших там многие годы. Это решение представляется как бесчеловечное и циничное.