Билли был способным 10-летним мальчиком с двумя родителями, получившими образование в Лиге Плюща. Он был умен в книгах — в школе получал одни пятерки, — но ему не хватало уличной смекалки.

Кроме того, он был плохим спортсменом. Билли часто лгал и жульничал, играя в настольные игры или участвуя в командных мероприятиях, и у него случались полномасштабные срывы, когда он проигрывал. Его друзья, которые были с ним с детского сада, начали терять терпение. Его родители понимали, что нужно что-то делать.

Поэтому родители Билли привели его к доктору Виктории Данкли, детскому психиатру, специализирующемуся на использовании экранов.

После четырехнедельного «экранного голодания», предписанного доктором Данкли, которое исключило все телевизоры, телефоны и видеоигры, проблемы Билли чудесным образом исчезли. Его родители были так довольны, что решили соблюдать пост.

Прошло шесть месяцев, и друзья Билли больше не избегали его, а его спортивное мастерство заметно улучшилось. Билли решил баллотироваться на пост президента класса и произнес речь, которая раньше напугала бы его.

Билли — один из многих пациентов доктора Данкли, чьи психические и поведенческие проблемы исчезли, как только они исключили или значительно сократили экранное время.

Чрезмерное использование экранов превратилось в эпидемию, тихо разрушающую жизни практически без сопротивления. Опрос Института Гэллапа 2012 года показал, что около 60 процентов молодых людей признаются, что проводят слишком много времени в Интернете; Последующий опрос показал, что 83% пользователей смартфонов говорят, что держат свой телефон рядом с собой «почти все время во время бодрствования».

Экраны могут чрезмерно стимулировать наш мозг, что приводит к постоянному, сильному стрессу, состоянию «бей или беги». Это делает нас склонными к срывам, депрессии и беспокойству при даже незначительных изменениях в окружающей среде.

Первоначальная связь между экранным временем и плохим психическим здоровьем была обнаружена в ходе исследований Джин Твендж, которая имеет докторскую степень по психологии и является профессором психологии в Государственном университете Сан-Диего.

«Я привыкла к изменениям, которые будут медленно и неуклонно расти с течением времени», но затем, после 2010 года, «я начала замечать некоторые изменения, которые были гораздо более внезапными — я действительно никогда не видела ничего подобного», — сказала г-жа Твенге в своем выступлении на TEDx.

© Примерно в 2010 году использование социальных сетей и интернета резко возросло, за чем последовал рост глубокой депрессии. (Великая Эпоха)В период с 2005 по 2012 год изменение частоты депрессивных эпизодов у подростков в возрасте от 12 до 17 лет едва превышало 1%. Однако в период с 2012 по 2017 год наблюдался рост почти на 4 процента.

Кроме того, все меньше подростков выходят на улицу или читают книги, в то время как их время, проведенное в социальных сетях и интернете, резко увеличивается.

В 2008 году психотерапевт Том Керстинг, проработавший школьным консультантом 25 лет, заметил рост числа диагностированных синдромов дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей старше 8 лет.

СДВГ, как правило, обнаруживается в раннем детстве после того, как ребенок идет в школу. Тем не менее, он стал свидетелем все более поздней постановки диагноза у подростков и взрослых.

Хотя вполне возможно, что некоторые из этих подростков были пропущены клиницистами, когда они были маленькими, г-н Керстинг подозревает, что у некоторых из них развились симптомы СДВГ из-за использования скрининга.

Диагноз СДВГ становится все более популярным.Примерно в 2012 году, когда у 30% подростков были смартфоны, он начал замечать, что бунтарское поведение и тревожные расстройства становятся все более распространенными среди детей.

Молодые люди и подростки, растущие сейчас, также имеют тенденцию быть более антисоциальными и имеют сниженную эмоциональную устойчивость, что может быть связано с недостаточным личным общением из-за того, что они проводят большую часть своего времени за экранами.

«Дело не только в количестве времени, проведенном в киберпространстве, — сказал Керстинг в интервью The Epoch Times, — но и в том, что они упустили: игры на свежем воздухе и социальное обучение».

Во время пандемии экранное время подростков увеличилось в два раза.

Несколько исследований изучали интернет-зависимость у детей во время пандемии, но крупное исследование, проведенное среди взрослых в 2021 году, показало, что взрослые, которые считались подверженными риску интернет-зависимости, в 2,3 раза чаще страдали депрессией и в 1,9 раза чаще страдали тревогой, чем население в целом. Кроме того, люди с определенной или тяжелой зависимостью в 13 раз чаще страдали как депрессией, так и тревогой.

Перенесемся в постпандемические времена, когда учителя сообщают, что последнее поколение — поколение Альфа, также известное как «дети iPad» — агрессивно, недисциплинировано и плохо регулирует эмоции в классе.

Доктор Клиффорд Сассман, психиатр, специализирующийся на экранной зависимости, сосредоточил свою практику на лечении этого состояния из-за растущей потребности. Особенно после пандемии «спрос на помощь в этом вопросе резко возрос», сказал он The Epoch Times.

Как экраны зацепят вас

Экранные действия, будь то видеоигры, социальные сети, прокрутка Интернета или потоковое видео, предлагают побег.

Эти занятия также очень стимулируют мозг благодаря их ярким цветам и бесшовной интеграции в виртуальный мир, сказал The Epoch Times профессор медицины и психотерапевт доктор Дэвид Розенфельд из Университета Буэнос-Айреса.

Когда мозг сталкивается с чем-то новым и захватывающим, он высвобождает дофамин, а все, что вызывает выброс дофамина, может вызвать привыкание. Дофамин вызывает чувство удовольствия, в то время как его падение связано с раздражительностью и плохим настроением.

Дофамин вызывает чувство удовольствия, в то время как его падение связано с раздражительностью и плохим настроением.Экранные мероприятия были разработаны для того, чтобы привлечь наше внимание, давая нам регулярные дозы дофамина.

Как будто вы играете в захватывающую видеоигру, получая острые ощущения, когда вы повышаете уровень, побеждаете босса или находите новый предмет, экраны побуждают вас проводить больше времени в виртуальном мире.

«Видеоигры управляются микроскопическими правилами», — сказал Беннетт Фодди, который преподает гейм-дизайн в Game Center Нью-Йоркского университета, в книге Адама Альтера «Неотразимый: рост аддиктивных технологий и бизнес по удержанию нас на крючке» (Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked).

Эти микроправила могут быть звуком «динь» или белой вспышкой всякий раз, когда персонаж перемещается по определенному квадрату, и синхронизируются с действиями игрока, чтобы он чувствовал, что он был тем, кто вызвал это. Эта микрообратная связь порождает чувство вознаграждения, заставляя людей постоянно играть в игру.

Эта система также может объяснить, почему интерактивные действия на экране могут быть более проблематичными для детей, чем пассивные действия на экране, такие как просмотр телевизора.

Доктор Данкли заметил, что в то время как два часа просмотра телевизора связаны с признаками дисрегуляции у детей, всего 30 минут интерактивных занятий на экране достаточно стимулируют, чтобы появились признаки.

Во многих видеоиграх также используются стратегии, используемые в азартных играх, такие как награды в лутбоксах, где игроки вознаграждаются через случайные промежутки времени на протяжении всей игры.

Поскольку игроки не знают, когда выпадет следующая награда, они вынуждены играть в игру, даже если она им не нравится.

Эта стратегия пришла из работ психолога Бурруса Фредерика Скиннера. Скиннер помещал голубей в коробку с кнопкой, вознаграждая их едой всякий раз, когда они нажимали на нее. Он обнаружил, что голуби, которых вознаграждали нерегулярно, были более склонны нажимать на кнопку, чем те, кто получал вознаграждение при каждом нажатии кнопки.

Это принуждение существует и у людей.

Ребенок играет в видеоигры на торговой ярмарке в Милане, Италия, 22 ноября 2013 года.

Посты в социальных сетях разбивают информацию на мелкие кусочки, подпитывая пользователей всплеском дофамина с каждым постом, лайком и комментарием.

Кроме того, социальные сети были спроектированы таким образом, чтобы не иметь естественных сигналов остановки, присущих многим аспектам жизни.

Будь то газетная статья, книга или фильм, всегда есть конец. Таким образом, остается выбрать другое занятие, как только наступит конец статьи, главы или фильма. Тем не менее, с социальными сетями можно прокручивать бесконечно, не прекращая контент, что известно как свиток рока.

Интернет-серфинг ничем не отличается. Введите слово в поисковую систему, и всплывут бесконечные результаты и связанные ссылки, которые приведут вас в кроличью нору.

Социальные связи

приемлемость и повсеместное распространение экранов часто мешают людям осознать, что их экранное время может выйти из-под контроля.

До сих пор не существует последовательных критериев того, что считается экранной зависимостью, но появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что многие американцы имеют проблемы с использованием экрана.

Американцы проводят за экранами в среднем семь часов в день, не считая времени, проведенного в школе или на работе.

Консультант Хилари Кэш, соучредитель reSTART Life, центра лечения технологической зависимости, рассказала The Epoch Times, что использование экрана классифицируется как проблематичное, когда оно начинает съедать время, необходимое для нормального функционирования человека.

Людям необходимо около восьми часов сна каждый день, а среднее рабочее время составляет 8,5 часов. Им также нужно время, чтобы общаться, заниматься спортом, есть, принимать душ и заниматься повседневными делами и хобби. Семь часов экранного времени в день означают, что необходимые действия приносятся в жертву.

Дино Амбрози, основатель 12-недельной программы, которая помогает студентам колледжей ограничить время, проведенное в социальных сетях, подсчитал в своем выступлении на TEDx, что если бы большинство 18-летних сегодня дожили до 90 лет, у них осталось бы 334 месяца свободного времени в их жизни.

То, что эти люди сделают с этим оставшимся временем, «в буквальном смысле определит, каким человеком вы станете», сказал он. Тем не менее, по оценкам г-на Амбрози, около 93 процентов этого времени проводится за экранами — в основном непреднамеренно.

Г-жа Кэш, чья программа по лечению людей, борющихся с зависимостью от интернет-порнографии и видеоигр, началась в 1990-х годах, заметила тревожную тенденцию.

В то время как ее ранние клиенты также переживали серьезные потрясения из-за своих экранных зависимостей, они обладали достаточными жизненными навыками.

Напротив, многие из ее клиентов сегодня не обладают необходимыми жизненными навыками, такими как умение готовить, соблюдать личную гигиену, поддерживать беседу, заводить значимые отношения, сохранять работу и т. д. Таких людей сложнее лечить.

Одна из причин этого заключается в том, что им был дан инструмент для побега в раннем детстве или юности. В результате они стали хроническими беглецами от неудобств и трудностей в жизни.

Г-жа Кэш сказала, что эти люди изо всех сил пытаются наладить социальные связи, справиться с трудностями и удержаться на работе — все это необходимо для того, чтобы помочь человеку построить жизнь за пределами виртуального мира.

Психологи и профессора Дарья Кусс и Марк Гриффитс из Университета Ноттингем Трент являются одними из ведущих исследователей, изучающих последствия проблемного использования экрана.

Среди 26 психотерапевтов, которые лечат людей с интернет-зависимостью, опрошенных г-жой Кусс и г-ном Гриффитсом, некоторые сказали, что проблемы с психическим здоровьем их пациентов, несомненно, вызваны использованием экрана.

«У них не было социальной тревожности или генерализованного тревожного расстройства до того, как они начали играть», — сообщил один психотерапевт.

Доктор Сассман добавил, что при сопутствующем заболевании с зависимостью, проблемы с психическим здоровьем часто неизлечимы до того, как они будут устранены.

Депрессия

Длительное просмотр у экрана приводит к длительным периодам высвобождения дофамина. Это означает, что человек испытывает падение дофамина, когда перестает проводить время перед экраном. Низкий уровень дофамина связан с раздражительным настроением и депрессией.

При постоянной стимуляции тело в конечном итоге пытается стабилизировать себя, делая пути удовольствия мозга менее чувствительными. Это означает, что для достижения того же «кайфа» человек должен либо увеличить количество стимулирующего контента, либо смотреть больше.

Это может означать более графический, напряженный или жестокий контент. Затем, когда человек сходит с экрана, это приводит к дальнейшему отсутствию интереса и плохому настроению.

Естественно, люди менее заинтересованы в менее стимулирующих видах деятельности, таких как неотъемлемые межличностные удовольствия.

Использование экрана также связано с низким высвобождением мелатонина, что потенциально связано с различными расстройствами настроения, включая депрессию.

Тревожность и раздражительность

Нахождение на экране означает, что человек постоянно отвлекается.

Социальные сети и интернет-скроллинг нарушают концентрацию внимания человека, поскольку внимание переключается с одного на другое.

«В нашем исследовании мы обнаружили корреляцию между частотой переключения внимания и стрессом», — сказала исследователь Глория Марк, которая имеет докторскую степень по психологии, в интервью подкасту «Говоря о психологии». Чем быстрее происходит переключение внимания, тем выше стресс — измеряется пульсометрами и самоотчетами.

Стимуляция экранами также активирует реакцию «бей или беги» и вызывает выброс адреналина. Этот выброс адреналина может вызвать чувство тревоги или сильное волнение.

Если это состояние продолжает возникать, человек может стать истощенным адреналином, говорит детский эрготерапевт Крис Роуэн, критик влияния технологий на человеческое развитие, поведение и производительность.

Истощение адреналина может привести к тому, что организм будет выделять кортизол, говорит Роуэн. Кортизол — это гормон стресса, связанный с тревогой и большими депрессивными расстройствами. СДВГ Основным расстройством, связанным с неправильным использованием экрана, является СДВГ.

Мозг подобен мышце, которую можно тренировать, говорит доктор Эндрю Доан, офтальмолог, специализирующийся на общественном здравоохранении, проблемах с играми и чрезмерном использовании личных технологий.

Поскольку экранные развлечения сильно отвлекают, требуется меньше времени, чтобы тренировать способность человека поддерживать внимание, что требуется для выполнения умственно сложной задачи, такой как выполнение длительного домашнего задания.

Длительное экранное время также связано с истончением префронтальной коры, которая имеет решающее значение для контроля компульсий и логического мышления.

Это также то, что заставляет людей с СДВГ испытывать трудности в выполнении задач, которые они считают неинтересными.

Аутизм

Экранное время изолирует.

В то время как человек взаимодействует с играми, социальными сетями и интернетом, «вопрос в том, чего он не делает?» — спрашивает г-н Керстинг.

Для родителей это может быть воспитание и построение связи со своими детьми. Для детей это может быть возможность играть и общаться, что замедляет социальное развитие и может привести к замкнутому, антисоциальному и тревожному поведению, которое может имитировать симптомы аутизма.

Доктора Данкли и Сассман обсудили, что формирование проблемного использования экрана и проблем с психическим здоровьем может быть двунаправленным.

Другими словами, люди с аутизмом или симптомами, похожими на аутизм, могут использовать экраны, чтобы избежать социально тревожных ситуаций, но чем меньше они приучают себя быть социальными, тем более замкнутыми они становятся.

Избегание экранов похоже на «питье воды в баре»

Проблемное использование экранов не ограничивается детьми. Г-жа Роуэн, которая провела более 400 семинаров по таким темам, как производительность, зависимости, чрезмерное использование технологий, программы медиаграмотности и дизайн школьной среды, сказала, что родители иногда позволяют детям искать экраны.

«Поднимите руку, если вы адекватно управляете своим использованием экрана», — попросила г-жа Роуэн аудиторию взрослых во время одного из своих семинаров. В то время как около 500 человек подписались на него, менее 10 человек подняли руки.

Работа педагога и клинического психолога Кэтрин Штайнер-Адэр также показала, что дети все чаще конкурируют с экранами за внимание родителей. Некоторые дети сообщают, что чувствуют себя брошенными из-за того, что их родители постоянно проверяют их телефоны.

Родители, которые не знают или не контролируют свое использование экрана, также могут испытывать трудности с установлением ограничений экранного времени для своих детей.

Некоторые родители в настоящее время воспитывают своих детей, используя экраны в качестве нянь. Это может привести к тому, что дети будут отдавать предпочтение экранам, а не семье, и наоборот, родителям, говорит доктор Розенфельд.

Это явление отражено в поколении Альфа. Распространенной проблемой этих детей является отсутствие дисциплины, из-за чего родители испытывают стресс, и только экраны могут успокоить их во время истерик.

Переход школ и рабочих мест на цифровые технологии также способствовал использованию экранов.

Поскольку развлечения часто находятся на расстоянии одного клика, доктор Сассман описал сложность использования экрана в нынешних условиях: «Это все равно, что пить воду в баре».

Отвечая на вопрос о том, могут ли люди излечиться от зависимости, доктор Розенфельд сказал, что самым важным фактором является наличие любящей семьи, которая заботится и готова сделать все, чтобы помочь человеку выздороветь.

Но как насчет новой семейной динамики, где родители также зависимы от своих экранов и, следовательно, не рассматривают экранную зависимость своих детей как большую проблему?

«Это не та ситуация, в которой психоаналитик может помочь», — мрачно сказал доктор Розенфельд.

***

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Экраны могут чрезмерно стимулировать мозг, что приводит к постоянному стрессу и состоянию "бей или беги". Это делает людей более склонными к срывам, депрессии и тревоге.

2. Около 2010 года резко возросло использование социальных сетей и интернета, за чем последовал рост депрессий.

3. Экранные развлечения вызывают выброс дофамина, что может привести к привыканию. Люди вынуждены увеличивать время за экранами, чтобы получать прежнее удовольствие.

4. Длительное время за экранами связано с истощением, низким уровнем мелатонина, депрессией, тревожностью и раздражительностью.

5. Чрезмерное использование экранов детьми связано с ростом диагнозов СДВГ, симптомов, похожих на аутизм, а также агрессивности и недисциплинированности.

Вывод:

Статья показывает, что чрезмерное использование цифровых экранов может иметь серьезные негативные последствия для психического здоровья как взрослых, так и детей. Необходимо разумное ограничение времени за экранами и большее внимание к неэкранным видам деятельности.

При этом проблема не в экране как таковом, а в том контенте, который за ним скрывается. Люди приучаются к быстрому получению сильных виртуальных впечатлений без затраты на это большого труда, в отличие от реального мира. Именно этот поток впечатлений так притягателен и разрушителен. Экран – это лишь инструмент передачи информации. В будущем, если экранов не будет, а информация будет поступать напрямую в мозг через чипы, проблема сохранится и даже обострится. Решение проблемы лежит как в самостоятельном регулировании людьми просматриваемого контента, так и в ограждении уязвимых категорий людей от нежелательного контента.