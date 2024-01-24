Комментарий редакции

Морозы в США и России превратили электрокары в дорогую недвижимость. Все минусы электромобилей и гибридов. Морозы в США превратили парковки вокруг зарядных станций в кладбища замерзших электромобилей. Десятки владельцев автомобилей Tesla не смогли завести свои машины и просто оставили их на стоянке с полностью разряженными батареями. Почему электрокары и гибриды проигрывают классическим двигателям внутреннего сгорания, смотрите в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Ключевые тезисы из данного диалога:

1. Продажи электромобилей в 2022 году выросли, но зимой в США и Европе возникли проблемы с их эксплуатацией.

2. В электромобилях зимой быстрее разряжается батарея из-за обогрева салона. Дальность хода резко снижается.

3. Важно соблюдать регламент эксплуатации электромобилей зимой – не разряжать батарею ниже 20%, прогревать перед поездкой, не заряжать более 90%.

4. С 2010-х годов дальность хода электромобилей увеличилась за счет установки более емких батарей, но не кардинального прорыва в технологиях.

5. Для городской езды при наличии развитой зарядной инфраструктуры электромобили вполне годятся.

6. Для поездок за город лучше подходят гибриды, но они дороже из-за отсутствия субсидий со стороны государства.

7. В 2022 году в России продано 14 000 "новых" электромобилей (до 3 лет, ранее не эксплуатировавшихся в РФ).

Вывод: электромобили продолжают развиваться, но сохраняют ряд проблем при эксплуатации в зимних условиях. Для города при соблюдении правил они приемлемы, а для дальних поездок лучше подходят гибриды.