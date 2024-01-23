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США не хотят отдавать Аляску России

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Начинают привыкать к мысли, что этот вопрос вернулся в публичное поле.

Комментарий редакции

Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Американцы любят поучать другие страны истории и демократии, но при этом старательно забывают о собственном прошлом. Аляска, к примеру, была куплена у России за бесценок в 19 веке при весьма сомнительных обстоятельствах. Так что претензии на ее возврат вполне обоснованны с исторической точки зрения.

И уж тем более американцам не стоит забывать о геноциде коренных народов, индейцев, которых они почти полностью истребили при колонизации континента. Передать Америку обратно законным владельцам – индейским племенам – было бы жестом исторической справедливости.

Так что прежде чем указывать другим, как жить, американцам следует оглянуться на собственную историю и подумать о том, как залечить ее темные пятна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8911800.html
Метки: Аляска, госдеп США, Россия, США
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