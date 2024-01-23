

Когда-то в прошлой жизни, когда пожарных в США называли олдскульно fireman, а не толерантно firefighter, на одном из добровольческих сайтов пожарных (в США 70% пожарных – добровольцы) при входе на сайт было написано «Волонтер! Заходя на этот сайт, ты должен понять, что твоя жизнь измениться кардинально!» И кнопка входа. После нажатия, высвечивалось белое поле, на котором была еще одна надпись «Чувак!! Ты хорошо подумал? Это серьезно!» и кнопка входа…

Волонтерство в зоне боевых действий или чрезвычайных ситуаций – это серьезное решение. Твоя жизнь, действительно изменится. Для того, чтобы эти изменения не были катастрофическими для тебя, психики и твоей семьи, необходимо соблюсти несколько правил, написанных кровью и здоровьем, в том числе и твоих предыдущих товарищей.

- «Ты не первый» — это не первая и не последняя война. Это не первое и не последнее землетрясение и наводнение. До этого были Чечня, Сирия, Ирак, Югославия… внимательно посмотри на опыт предыдущих войн и катастроф. Все, что происходит сейчас, уже было. И когда то, что ты делаешь, станет историей и это забудут. И придут новые молодые и рьяные волонтеры. Прислушайся к советам стариков.

- «Всех не спасти» – ты столкнешься с концентрированной болью и страданием, ты попадешь в совершенно другую жизнь. Сначала тебе будет трудно сконцентрироваться потому, что на тебя свалится цунами запросов, потребностей, просьб, требований. Ты не сможешь помочь всем. Их будет много, а ты один. Соизмеряй свои возможности, свои силы. Не распыляйся. Найди свою нишу и работай в ней. Как только ты начнешь распылять свои силы, ты утонешь в море запросов и потребностей и не сможешь быть эффективным. Всех не спасти. Но чью-то жизнь ты сможешь облегчить.

- «Уходя на войну, оставь мир дома, придя домой, оставь войну на войне» – Твоя работа волонтерам, это не только твоя работа. Это еще и работа твоей семьи, близких, друзей. Всех, кто переживает за тебя. Не нагружай их излишними подробностями. Они не являются устройством для «слива» негатива. Сходи к психологу. Постарайся быть на связи. Неизвестность – убивает людей, которые любят тебя. Короткая СМС «Все в порядке» Но часто – и это поможет твоим близким. Они – твоя единственная поддержка.

- «Не обещай того, что не в силах сделать. Пообещал – сделай!» – для людей в Зоне ты – во многом последняя надежда. Если ты что-то пообещал – они надеются на тебя. Если ты не выполнишь свое обещание, ты не только лишишь их последней надежды, но и создашь условия, что они перестанут верить. Тем самым ты создашь трудности тем, кто придет за тобой. Лучше не пообещать, но сделать, чем пообещать – но не сделать.

- «Избегай близких контактов» – постарайся не оставлять свой личный телефон людям в Зоне. Оставляй либо корпоративный телефон, либо телефон организации. Оставляя свой личный телефон, ты даешь людям право звонить тебе по любому поводу. Готов ли ты жить этим 24/7?

- «Избегай серых зон» – девочка-волонтер, автомобиль, оборудование, деньги, гуманитарная помощь – сладкая добыча мародера, бандита и диверсионно-разведывательной группы. Любую свою поездку по Зоне – согласовывай с военными, полицией, МЧС. С теми, кто знает обстановку. Не действуй самостоятельно и на свое усмотрение. Не езди в праздном любопытстве к линии соприкосновения. Ты многого не знаешь. Осторожность – залог того, что ты вернешься домой. Спрашивай. Будь осторожен. Волонтер бывает глупогероическим и старым. Будь старым волонтером.

-«Выжить и спасти!» – не взваливай на себя больше, чем сможешь унести. Никому не нужен волонтер, сгоревший физически и психологически в Зоне или дома. Сначала выживи, а только потом спасай. Только в хорошей форме, ты сможешь помочь. Не можешь помочь – не мешай. На твое место придут другие. Не подставляй своих товарищей.

- «Когда не знаешь, кого спасти, спасай того, кто ближе к тебе и рядом с тобой!» Есть такой очень хороший фильм про волонтеров, врачей, спасателей, пожарных и вообще, людей помогающий профессий (их еще сейчас называют «сферой услуг»). Называется «The Guard». В русском переводе «Спасатель», но дословно – страж – служитель – хранитель. Как всегда, конфликт старого спасателя и молодого. Молодой спасатель задает вопрос «Как ты определяешь, кого спасти первым?» Ответ: «Я беру всегда того, кто ближе ко мне. На тебя будет смотреть много умоляющих глаз «Спаси меня! Спаси!!» Но тебе придется выбрать только одного. Потому что двоих/троих/etc. ты не вытянешь!». Соизмеряй свои силы. Хороший фильм, рекомендую к просмотру перед выездом в Зону. Окажешься в такой ситуации – спасай тех, кто ближе и кого сможешь вытащить. А потом все расскажешь психологу.

-«На войне нет конкурентов» – любая гуманитарная организация или волонтерская группа – не конкуренты, а соратники. Вас не будет много. Вас не будет на всех хватать. Поэтому нельзя конкурировать. Нужно друг другу помогать. Информацией, продуктами, бензином, коммуникацией. Люди в Зоне – не приз, а вы не на чемпионате мира, кто из вас больше нанесет добро и причинит помощь.

-«Думай!!» попав в Зону, ты находишься в зоне повышенного риска. Постоянно думай. Думай 24/7 и не расслабляйся. Прежде, чем сделать любой шаг, ответь себе на три вопроса «Что я делаю? Для чего я это делаю? К чему приведут мои действия?»

- «Для чего ты здесь?» – Та сам выбрал поездку сюда. Это твой выбор. Ты сам «вцепился в это смоляное чучелко!». Никто сюда тебя не гнал. Это твой выбор. Значит эта работа нужна не тем людям в Зоне – а тебе самому. Это твоя работа над собой. И от того, как ты ее сделаешь, зависит то, кем ты станешь после работы в Зоне и каким ты вернешься. Повзрослевшим или разрушившим свою жизнь и жизнь своих близких.

- «Не жди благодарности!» Никто не скажет тебе «спасибо». Будь к этому готов. Мало того, тебя очень быстро забудут. Ты лишь функция, которая решает свои проблемы. См. предыдущий пункт.

(с) Мальчик Миша. 50 лет. Первый опыт волонтерства – 1988 год. Землетрясение в Армении.



Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи о правилах волонтерства на фронте:

1. Прислушивайся к опыту ветеранов и учись на ошибках прошлого.

2. Не распыляй силы, выбери свою нишу. Невозможно помочь всем.

3. Не делись подробностями со своими близкими, чтобы не травмировать их.

4. Не давай личных контактов, чтобы не быть доступным 24/7.

5. Не обещай того, чего не можешь выполнить. Лучше сделать без обещаний.

6. Избегай рискованных и несогласованных поездок.

7. Береги себя, чтобы иметь силы помогать.

8. Помогай в первую очередь тем, кто рядом и кого реально можешь спасти.

9. Работай в команде, не конкурируй с другими волонтерами.

10. Постоянно анализируй свои действия и последствия.

11. Помни, что ты приехал по собственному выбору для саморазвития.

12. Не жди благодарности.

Вывод: Волонтерство на войне – это тяжелый труд, требующий мудрости, осторожности, умения беречь себя и работать в команде. Главное – найти свой путь помощи, не навредив себе и близким.