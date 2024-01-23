Ещё до начала открытого вооруженного противостояния России и Запада поверх территории бУкраины, при рассмотрении западной отрасли вооружения, возникали большие сомнения в её эффективности и адекватности серьезным вызовам. Несколько относительно мирных десятилетий, при доминировании США, приучили к следующим типам конфликтов:

▪️ скоротечная, колониальная операция западных стран, при их тотальном доминировании;

▪️ затяжная, малой интенсивности борьба колонизаторов (ЧВК и спецподразделения) против партизан;

▪️ затяжная борьба центрального правительства против сепаратистов / оппозиции всех мастей (слабо вооружённые и мало обученные войска всех участников);

▪️ скоротечное противостояние относительно равных, но с устаревшим вооружением, сил в третьем мире, которое достаточно быстро прекращается США, выступающим в роли коррумпированного арбитра / третьего радующегося;

▪️ блицкриг и полный разгром противника, вплоть до геноцида, до вмешательства внешних сил.

Для всех данных конфликтов была характерна низкая интенсивность и/или непродолжительность, четкое понимание – прав и победит тот, на чьей стороне США, в ином случае даже полная и быстрая победа не гарантирует закрепление результата. Многим казалось, что эпоха продолжительных, масштабных войн ушла в прошлое после завершения Ирано-иракской войны 1980-1988 гг., ан нет.

Наиболее близкие к США вассалы взяли курс на разоружение, отказ от призыва, сохраняя лишь внутренние войска / жандармерию и парадно-показательные части для «участия» в виде массовки в отдельных операциях и парадах. Сами США сделали ставку на компактную высокотехнологическую армию первого удара. Вместо надежных, простых и дешевых видов вооружения, стали выпускать сложные, непроверенные, дорогие изделия.

Если говорить образно, объединившийся западный ВПК из цеха ремесленников-кузнецов, способных как делать мечи, так и подковать блоху, превратился в пафосную артель ювелиров, которые специализируются на создании парадных и уникальных шпаг, настоящих произведений искусства. Излишне говорить, что себестоимость каждой запредельна, смотрится великолепно, идеально подходит для дуэлей в соответствии с кодексом, но бесполезна в реальном бою. Точнее очень даже полезна, привлекая внимания всех противников вокруг, как потенциальный трофей.

Перед Западом стоит крайне сложная задача по воссозданию ВПК – превратить «дизайнерский ювелирный салон» обратно в кузню. С учётом оптимизации и «эффективных менеджеров» последних десятилетий, создавать придётся практически с нуля, т.е. с обучения студентов-инженеров. С учетом интеграции и взаимозависимости западных производственных комплексов и слабости ВПК других стран, Россия получает стратегическое преимущество, как производитель и поставщик вооружения на ближайшие 7-10 лет, как минимум. Спрос будет очень высокий, из-за большого количества войн по всему миру.

Другой проблемой мирных десятилетий стала утрата понимания принципов и опыта ведения затяжных войн. После Первой мировой войны, когда запасы и резервы по десяткам видов стратегического сырья и ресурсов были выбраны участниками до дна, а все пути и варианты восполнения, даже самые дикие и неэффективные, исчерпаны, уроки были выучены. Планирование тыла стали вести исходя из долгой кампании. Практически везде в мире, особенно на Западе, эти навыки утрачены или не учитываются при принятии решений, о чём свидетельствует крайне неэффективное и бессмысленное уничтожение ресурсов Киева и Запада в «контрнаступлениях» 2022-2023 гг.

Текущие смешные, нелепые и растерянные попытки что-либо сделать, в надежде – "само как-нибудь рассосётся", из этой серии. Западные и киевские прогнозы о новом наступлении в 2025 году, когда создадут ВПК под Киевом, создадут инфраструктуру для западной авиации, поставят виртуальные сотни тысяч / миллионы граждан в строй и т.д., вне терапевтической позиции разбирать не нужно.

Когда читаешь хроники мировых войн, очень сильно чувствуется нарастающий дефицит буквально всего, чем ближе к завершению, тем он сильнее, особенно у проигрывающей стороны. В какой-то момент размер стратегических резервов оказывается кратно меньше оперативных, на момент начала кампании, но сделать ничего нельзя, дальше лишь капитуляция. За киевским режимом формально стоит весь Запад, но если бы он мог исправить ситуацию – было бы сделано давно.

Весной 2022 года, понимая, что Запад не даст Киеву сдаться и избежать жертв и разрушений, Россия пересмотрела свои планы, заложив долгосрочный характер войны, борьбу не только на поле боя, но и у станка. Если бы США и ЕС запустили ответную частичную мобилизацию ВПК, нам бы пришлось несладко, но ничего сделано не было, они остались в старой парадигме быстрых побед. Текущая скорость накопления Россией войск и резервов заведомо превышает аналогичные показатели противника, каждый последующий день они слабеют, а мы усиливаемся. Пока нет даже намека на изменение трендов (запуска ВПК в США и ЕС), спешить России смысла нет, в наступлении будет больше потерь.

И, да, стоит только на поле боя на бУкраине появиться какому-нибудь жутко дорогому, современному и высокотехнологичному устройству, не важно с какой стороны, так со всего фронта в него начинает лететь всё, что только может достать…))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. До начала конфликта на Украине у западных стран уже были проблемы с эффективностью военно-промышленного комплекса (ВПК) и адекватностью его современным вызовам.

2. В последние десятилетия западные страны привыкли к локальным конфликтам небольшой интенсивности и продолжительности, не готовы к затяжной полномасштабной войне.

3. Западный ВПК превратился в "пафосный ювелирный салон", производящий дорогостоящее высокотехнологичное вооружение, непригодное для реальных боевых действий.

4. Перед Западом стоит сложная задача по воссозданию эффективного ВПК, что займет не менее 7-10 лет. У России есть стратегическое преимущество как производителя вооружения.

5. Запад утратил навыки ведения затяжной войны и планирования тылового обеспечения. Россия наращивает силы, а Запад слабеет с каждым днем.

Вывод: статья указывает на системные проблемы западного ВПК и неготовность Запада к затяжной войне. У России есть значительные стратегические преимущества, позволяющие ей победить в противостоянии с Западом.