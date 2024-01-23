Действительно, без волонтёров и поддержки общества (если хотите, гражданского общества), изменить ситуацию на фронте было бы намного сложнее. Впрочем, это довольно сдержанная формулировка.

Ещё в мае-июне 2022 года обычные коптеры в подразделениях встречались крайне редко, и те, что имелись в наличии, были закуплены волонтёрами. Вообще, вся первая волна волонтерского движения это массовые закупки и отправка на фронт коптеров, радиостанций, прицелов, приборов ночного видения. На втором месте по значимости шли снаряжение, одежда, обувь, медикаменты.

Одно из подразделений, героически оборонявших Херсон в августе-сентябре 2022 года, собрало что-то вроде самопального разведывательно-ударного комплекса на основе исключительно волотерских закупок. Планшеты, коптеры, рации. И оказалось, что это неплохо работает. Во всяком случае, ВСУ оценили.

Как раз волонтёры на определённом этапе, наладили производство и поставку в войска сбросов для коптеров и хвостовиков для ВОГов. Просто потому что их промышленное производство отсутствовало, как факт, а запустить печать изделий на 3D принтерах оказалось не так уж и сложно, при этом быстро.

Но, так или иначе, даже формулировка, что "волонтёры помогли фронту" не совсем верна. Волонтёры помогали (и помогают) на народные деньги, на средства собранные гражданами. Без этой помощи очень разных людей, от бабушек и дедушек до олигархов, ничего бы не сдвинулось с места.

В тот момент, когда военная операция в сознании людей приняла характер "народной войны" и народ поднял дубину волонтеской помощи фронту, которая "грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила', и на фронт пошло всё, от окопных свечей и маскировочных сетей до FPV-дронов и высокоточных снайперских комплексов.

Именно люди России, граждане, причём, зачастую с очень разными политическими взглядами, поддержали фронт в весьма непростой момент.

Собственно, это вероятно, не менее важный результат, чем принципиальные и качественные изменения к лучшему в самой российской армии.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Волонтеры и гражданское общество сыграли ключевую роль в поддержке фронта, особенно в начале войны.

2. Волонтеры закупали и отправляли на фронт важнейшее оборудование – коптеры, прицелы, средства связи, которых катастрофически не хватало армии.

3. Волонтеры наладили производство и поставку комплектующих для вооружения.

4. Помощь фронту шла на народные средства – от простых граждан до олигархов.

5. Когда война стала по-настоящему народной, волонтерская помощь резко возросла и позволила коренным образом улучшить оснащение армии.

6. Эта поддержка объединила людей с разными политическими взглядами.

7. Такая народная поддержка не менее важна, чем изменения в самой армии.

Вывод: волонтерское движение и гражданская поддержка сыграли ключевую роль в укреплении обороноспособности страны в условиях войны.