Как-то Рауль Кастро узнал, что к советским офицерам, проходившим стажировку в кубинской военной академии в Аламаре довольно высокомерное отношение со стороны кубинских военных. Он внезапно приехал, поднял академию по тревоге и всех собрал в актовом зале. Сел на сцене в кресло и туда же вытащил и посадил в кресло троих наших майоров. Потом подымает с места одного из кубинских полковников, с первого ряда.

- Ты кто такой? – Спрашивает его.

- Я, командир реактивного дивизиона, такой то части, – представляется полковник.

- Хорошо, – говорит Кастро и тут же спрашивает, – А ты знаешь полковник сколько денег мы заплатили Советскому Союзу за твои 18 реактивных установок «Град» и за двадцать транспортно-заряжающих машин?

- Никак нет. – Следует ответ полковника.

Тогда Рауль Кастро подымает следующего полковника и тот представляется командиром полка.

- Ты знаешь, полковник, где шьётся наша военная форма, в которой ты стоишь?

- Никак нет…

- Тоже в Советском Союзе, причём на всю нашу армию… Понимаешь – НА ВСЮ!!!!

- Танкисты – Встать!

Поднялись человек сорок: – И вы тоже на советских танках служите.

- Лётчики – Встать! Вам тоже рассказать на какой технике вы летаете или сами догадаетесь?

Рауль Кастро махнул рукой в молчавший зал – Садись!

Встал сам, прошёлся под взглядами замерших офицеров: – Как министр обороны, как один из руководителей государства я вам официально заявляю – за всю военную технику, за продовольствие, за всё что Советский Союз поставляет нам, мы не платим ни единого центаво. Понимаете… ни единого… Это бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу…

Кастро замолчал, выдержал долгую и томительную паузу и жёстко скомандовал: – Встать! Смирно! Слушай приказ…., – и выдал свой знаменитый приказ о всемерном оказании помощи любому советскому офицеру в его любой просьбе под личную ответственность кубинского начальника или командира, к которому обратились.

Из книги Цехановича Б.Г., «Остров Свободы»



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Рауль Кастро узнал о высокомерном отношении кубинских военных к советским офицерам-стажерам в военной академии.

2. Он собрал академию по тревоге и наглядно продемонстрировал, что вся кубинская армия снабжается СССР бесплатно.

3. Кастро заявил, что это благородная помощь великого государства кубинскому народу.

4. Он отдал приказ об оказании всемерной помощи любому советскому офицеру под личную ответственность кубинских командиров.

Вывод:

Данная статья показывает, как руководство Кубы во главе с Раулем Кастро высоко ценило бескорыстную помощь СССР и стремилось искоренить высокомерное отношение к советским военным со стороны кубинцев. Эпизод демонстрирует тесные братские связи между СССР и Кубой в то время.