По поводу Усть-Луги, Тулы и прочих объектов. Надо понимать, что ПВО не бывает ни сплошной ни непроницаемой, и если хохлодрон миновал линию соприкосновения (границу) и приледающую полосу, то дальше он может идти к цели практически беспрепятственно, главное не наглеть, высоко не подниматься, и обходить стороной крупные города и прикрытые ПВО военные объекты. Границы этих городов и объектов хохлы и сами знают, и, конечно, НАТОвская разведка им поможет.

Что делать в этих условиях? Помимо очевидных пожеланий к ПВО важных объектов, нужно понимать, что их безопасность – дело в том числе эксплуатантов. Если забить на «антидроновые» системы, или отнестись к ним халатно, купив нечто непроверенное и поставив просто «чтобы было», неприятности будут с очень большой вероятностью. К сожалению, сейчас средства радиоэлектронной борьбы должны стать неотъемлемой частью любого крупного промышленного/инфраструктурного объекта: завода, электростанции, вокзала, и так далее и тому подобное. Как минимум за 1500 км от границы, а если вспомнить о наличии диверсантов, то и дальше. И это надолго.

А учитывая, что для нормальной войны хохлу боеприпасов сейчас не хватает, а теракты можно устраивать и относительно небольшим количеством дронов, относиться к этой угрозе нужно предельно серьезно.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ПВО не может полностью блокировать проникновение украинских дронов вглубь России. Дроны могут обходить крупные города и военные объекты.

2. Для обеспечения безопасности важных объектов нужно устанавливать средства радиоэлектронной борьбы.

3. Эксплуатанты объектов должны ответственно относиться к выбору и установке "антидроновых" систем.

4. Угроза дронов со стороны Украины в ближайшее время сохранится, поэтому средства РЭБ необходимо устанавливать на крупных объектах инфраструктуры по всей России.

Вывод:

В связи с риском терактов с применением украинских дронов, России необходимо усилить меры по обеспечению безопасности стратегических объектов на всей территории страны, в частности, путем оснащения их системами радиоэлектронной борьбы. Ответственность за выбор и эксплуатацию таких систем лежит на собственниках объектов.