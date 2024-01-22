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Относиться к этой угрозе нужно предельно серьезно

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По поводу Усть-Луги, Тулы и прочих объектов. Надо понимать, что ПВО не бывает ни сплошной ни непроницаемой, и если хохлодрон миновал линию соприкосновения (границу) и приледающую полосу, то дальше он может идти к цели практически беспрепятственно, главное не наглеть, высоко не подниматься, и обходить стороной крупные города и прикрытые ПВО военные объекты. Границы этих городов и объектов хохлы и сами знают, и, конечно, НАТОвская разведка им поможет.

Что делать в этих условиях? Помимо очевидных пожеланий к ПВО важных объектов, нужно понимать, что их безопасность – дело в том числе эксплуатантов. Если забить на «антидроновые» системы, или отнестись к ним халатно, купив нечто непроверенное и поставив просто «чтобы было», неприятности будут с очень большой вероятностью. К сожалению, сейчас средства радиоэлектронной борьбы должны стать неотъемлемой частью любого крупного промышленного/инфраструктурного объекта: завода, электростанции, вокзала, и так далее и тому подобное. Как минимум за 1500 км от границы, а если вспомнить о наличии диверсантов, то и дальше. И это надолго.

А учитывая, что для нормальной войны хохлу боеприпасов сейчас не хватает, а теракты можно устраивать и относительно небольшим количеством дронов, относиться к этой угрозе нужно предельно серьезно.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ПВО не может полностью блокировать проникновение украинских дронов вглубь России. Дроны могут обходить крупные города и военные объекты.

2. Для обеспечения безопасности важных объектов нужно устанавливать средства радиоэлектронной борьбы.

3. Эксплуатанты объектов должны ответственно относиться к выбору и установке "антидроновых" систем.

4. Угроза дронов со стороны Украины в ближайшее время сохранится, поэтому средства РЭБ необходимо устанавливать на крупных объектах инфраструктуры по всей России.

Вывод:

В связи с риском терактов с применением украинских дронов, России необходимо усилить меры по обеспечению безопасности стратегических объектов на всей территории страны, в частности, путем оснащения их системами радиоэлектронной борьбы. Ответственность за выбор и эксплуатацию таких систем лежит на собственниках объектов.

Источник: https://t.me/vysokygovorit/14299
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18617 17039
    Руса четыре часа назад

      ЧП на газовом терминале компании “Новатэк” в Усть-Луге показало, что не стоит строить такие стратегические ( пожароопасные и взрывоопасные) объекты, в том числе на военные нужды, вблизи границы РФ.

      • 7168 5480
        ИгорьРуса четыре часа назад

          ЧП показало что есть такие обьекты.

          • 18617 17039
            РусаИгорь три часа назад

              Порт в Уст-Луге построили недавно, следовательно в погоне за прибылью “Новатэку” власть имущие дали добро, с них и спрос.

          • 1653 1581
            Сан СанычРуса три часа назад

              12 миль от берега (22 километра) – и там уже нейтральные воды. Терминалы для танкеров с большой осадкой находятся там, где есть достаточная глубина у причалов и на фарватере. В нейтральных водах имеет право находиться любое судно любой страны под любым флагом. Спустит безэкипажный катер, с катера запустят БПЛА. Украинцы скажут: “это мы!”, и никто ничего не докажет.

              В правилах ведения войн такие варианты никак не учитываются. Британские диверсанты могут сколько угодно долбить по России и всё списывать на Украину. По-сути, атакуют Россию, но это трудно доказать. Пиратство со времён Дрейка и Хоукинса, и даже со времён Вильгельма-завоевателя у Острова в крови. Нужно искать способ наказания нагличан через “активную оборону”.

              Ответ должен быть адекватный. И его сейчас дают йеменские Хуситы. Молодцы.

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              • 18617 17039
                РусаСан Саныч три часа назад

                  Там и до границы с Эстонией по суше всего лишь
                  30 км по прямой.

                • 11967 9227
                  chuСан Саныч час назад

                    По Белгороду тоже можно долбить сколько угодно. В инете уже люди пишут, что войска должны быть под Белгородом а не за Уралом сидеть. Ваш вариант принят к рассмотрению что это не массовая удача Украины.
                    Но в вашем случае нужно знать расположение ПВО или время чистки на направлении связи. Это грандиозно

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