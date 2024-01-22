Относиться к этой угрозе нужно предельно серьезно
По поводу Усть-Луги, Тулы и прочих объектов. Надо понимать, что ПВО не бывает ни сплошной ни непроницаемой, и если хохлодрон миновал линию соприкосновения (границу) и приледающую полосу, то дальше он может идти к цели практически беспрепятственно, главное не наглеть, высоко не подниматься, и обходить стороной крупные города и прикрытые ПВО военные объекты. Границы этих городов и объектов хохлы и сами знают, и, конечно, НАТОвская разведка им поможет.
Что делать в этих условиях? Помимо очевидных пожеланий к ПВО важных объектов, нужно понимать, что их безопасность – дело в том числе эксплуатантов. Если забить на «антидроновые» системы, или отнестись к ним халатно, купив нечто непроверенное и поставив просто «чтобы было», неприятности будут с очень большой вероятностью. К сожалению, сейчас средства радиоэлектронной борьбы должны стать неотъемлемой частью любого крупного промышленного/инфраструктурного объекта: завода, электростанции, вокзала, и так далее и тому подобное. Как минимум за 1500 км от границы, а если вспомнить о наличии диверсантов, то и дальше. И это надолго.
А учитывая, что для нормальной войны хохлу боеприпасов сейчас не хватает, а теракты можно устраивать и относительно небольшим количеством дронов, относиться к этой угрозе нужно предельно серьезно.
@vysokygovorit
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. ПВО не может полностью блокировать проникновение украинских дронов вглубь России. Дроны могут обходить крупные города и военные объекты.
2. Для обеспечения безопасности важных объектов нужно устанавливать средства радиоэлектронной борьбы.
3. Эксплуатанты объектов должны ответственно относиться к выбору и установке "антидроновых" систем.
4. Угроза дронов со стороны Украины в ближайшее время сохранится, поэтому средства РЭБ необходимо устанавливать на крупных объектах инфраструктуры по всей России.
Вывод:
В связи с риском терактов с применением украинских дронов, России необходимо усилить меры по обеспечению безопасности стратегических объектов на всей территории страны, в частности, путем оснащения их системами радиоэлектронной борьбы. Ответственность за выбор и эксплуатацию таких систем лежит на собственниках объектов.
ЧП на газовом терминале компании “Новатэк” в Усть-Луге показало, что не стоит строить такие стратегические ( пожароопасные и взрывоопасные) объекты, в том числе на военные нужды, вблизи границы РФ.
ЧП показало что есть такие обьекты.
Порт в Уст-Луге построили недавно, следовательно в погоне за прибылью “Новатэку” власть имущие дали добро, с них и спрос.
12 миль от берега (22 километра) – и там уже нейтральные воды. Терминалы для танкеров с большой осадкой находятся там, где есть достаточная глубина у причалов и на фарватере. В нейтральных водах имеет право находиться любое судно любой страны под любым флагом. Спустит безэкипажный катер, с катера запустят БПЛА. Украинцы скажут: “это мы!”, и никто ничего не докажет.
В правилах ведения войн такие варианты никак не учитываются. Британские диверсанты могут сколько угодно долбить по России и всё списывать на Украину. По-сути, атакуют Россию, но это трудно доказать. Пиратство со времён Дрейка и Хоукинса, и даже со времён Вильгельма-завоевателя у Острова в крови. Нужно искать способ наказания нагличан через “активную оборону”.
Ответ должен быть адекватный. И его сейчас дают йеменские Хуситы. Молодцы.
Там и до границы с Эстонией по суше всего лишь
30 км по прямой.
Да. А иных вариантов построить на Балтике терминал СПГ нет.
Нужно научится у Ирана поднимать красное знамя мести. Молча. Без комментариев.
Терминал СПГ для экспорта “Новатэку” можно разместить и в другом месте.
В Усть-Луге глубина у причала 16 метров. Альтернативных вариантов на Балтике мало. В другом месте, это значит – в другом море.
Ну, да – в другом. Только, кто теперь на это пойдет, будут на “антидроновые” системы надеяться.
По Белгороду тоже можно долбить сколько угодно. В инете уже люди пишут, что войска должны быть под Белгородом а не за Уралом сидеть. Ваш вариант принят к рассмотрению что это не массовая удача Украины.
Но в вашем случае нужно знать расположение ПВО или время чистки на направлении связи. Это грандиозно