Радиоспектакль. П. Проскурин. Имя твое.

Часть1 – Эхо войны.

Часть2 - Поток воспоминаний.

Часть3 – На Холмской земле.

Продолжение повествования, начатого в спектакле "Судьба" (по одноименному роману-дилогии). Действие начинается в послевоенное время и заканчивается в 1970-е годы.

Действующие лица и исполнители:

От автора — Алексей Баталов;

Захар Дерюгин — Юрий Горобец;

Ефросинья — Галина Кирюшина;

Маня — Ксения Минина;

следователь / Головин — Владимир Сулимов;

Загреба — Александр Потапов;

Брылик — Валерий Носик;

Грибкин — Олег Измайлов;

Илюша — Виктор Кулюхин;

Алёнка — Нелли Корниенко;

Брюханов — Николай Пеньков;

Чубарев — Виктор Хохряков;

Николай — Андрей Мартынов;

Макашин — Леонид Марков;

Тимофеевна — Анна Белоусова;

Митька-партизан — Виктор Отиско;

Хатунцев — Юрий Васильев;

Муравьёв — Леонид Броневой;

академик Лапин — Ростислав Плятт;

Лукерья — Ольга Якунина;

Фома — Виктор Сергачёв;

Стешка — Наталья Ткачёва;

Прасковья — Анна Касенкина;

Варя — Ирина Муравьёва;

Игнат — Иван Тарханов;

Егор — Николай Денисов;

Ксения — Ирина Юревич;

Иван Карлович — Григорий Лямпе;

Таня — Людмила Тоом;

Грачевский — Александр Ширвиндт;

Стропов — Константин Михайлов;

Билибин — Андрей Цимбал.

Инсценировка — Пётр Проскурин, Юрий Гутин, Нина Репухова.

Режиссёр записи — Эмиль Верник.

Текст песен — Леонид Дербенёв, Константин Ибряев.

Композитор — Юрий Чичков

Звучит песня (Крутоярами, по-над речкою тропка малая вьётся, мечется…) – слова К. Ибряев,

(Согнись травинкой в поле или поспорь со своей судьбою!) – слова Л. Дербенёв.

Комментарий редакции

Сегодня, 22 января 2024 года, исполняется 96 лет со дня рождения русского писателя Петра Лукича Проскурина.

Проскурин родился в 1928 году в селе Косицы Брянской области. Его перу принадлежат романы "Глубокие раны", "Судьба", "Имя твое" и другие произведения. Тема Великой Отечественной войны занимает важное место в его творчестве.

Проскурин – лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени Горького. В 1988 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Петр Лукич Проскурин внес большой вклад в развитие русской литературы XX века. Его произведения пользуются популярностью и по сей день.