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Имя твое. Петр Проскурин. Радиоспектакль 1979 год

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Радиоспектакль. П. Проскурин. Имя твое.
Часть1 – Эхо войны.
Часть2 -  Поток воспоминаний.
Часть3 – На Холмской земле.
Продолжение повествования, начатого в спектакле "Судьба" (по одноименному роману-дилогии). Действие начинается в послевоенное время и заканчивается в 1970-е годы.
Действующие лица и исполнители:
От автора — Алексей Баталов;
Захар Дерюгин — Юрий Горобец;
Ефросинья — Галина Кирюшина;
Маня — Ксения Минина;
следователь / Головин — Владимир Сулимов;
Загреба — Александр Потапов;
Брылик — Валерий Носик;
Грибкин — Олег Измайлов;
Илюша — Виктор Кулюхин;
Алёнка — Нелли Корниенко;
Брюханов — Николай Пеньков;
Чубарев — Виктор Хохряков;
Николай — Андрей Мартынов;
Макашин — Леонид Марков;
Тимофеевна — Анна Белоусова;
Митька-партизан — Виктор Отиско;
Хатунцев — Юрий Васильев;
Муравьёв — Леонид Броневой;
академик Лапин — Ростислав Плятт;
Лукерья — Ольга Якунина;
Фома — Виктор Сергачёв;
Стешка — Наталья Ткачёва;
Прасковья — Анна Касенкина;
Варя — Ирина Муравьёва;
Игнат — Иван Тарханов;
Егор — Николай Денисов;
Ксения — Ирина Юревич;
Иван Карлович — Григорий Лямпе;
Таня — Людмила Тоом;
Грачевский — Александр Ширвиндт;
Стропов — Константин Михайлов;
Билибин — Андрей Цимбал.
Инсценировка — Пётр Проскурин, Юрий Гутин, Нина Репухова.
Режиссёр записи — Эмиль Верник.
Текст песен — Леонид Дербенёв, Константин Ибряев.
Композитор — Юрий Чичков
Звучит песня (Крутоярами, по-над речкою тропка малая вьётся, мечется…) – слова К. Ибряев,
(Согнись травинкой в поле или поспорь со своей судьбою!) – слова Л. Дербенёв.

Комментарий редакции

Сегодня, 22 января 2024 года, исполняется 96 лет со дня рождения русского писателя Петра Лукича Проскурина.

Проскурин родился в 1928 году в селе Косицы Брянской области. Его перу принадлежат романы "Глубокие раны", "Судьба", "Имя твое" и другие произведения. Тема Великой Отечественной войны занимает важное место в его творчестве.

Проскурин – лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени Горького. В 1988 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Петр Лукич Проскурин внес большой вклад в развитие русской литературы XX века. Его произведения пользуются популярностью и по сей день.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AsSohJFMx0A
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