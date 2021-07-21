Петр Проскурин. Имя твое. Радиопостановка. Часть 1. “Эхо войны”
Петр Проскурин. Имя твое. Радиопостановка. Часть 1. "Эхо войны"
Продолжение повествования, начатого в спектакле “Судьба” (по одноименному роману-дилогии). Действие начинается в послевоенное время и заканчивается в 1970-е годы.
Спектакль состоит из 5-ти частей.
По одноименному роману.
Авторы инсценировки Репухова Нина, Гутин Юрий, Проскурин Петр.
Режиссер Верник Эмиль.
Автор музыки Чичков Юрий.
#Радиотеатр
В ролях: От автора – Баталов Алексей; Захар Дерюгин – Юрий Горобец; Ефросинья – Галина Кирюшина; Маня – Минина Ксения; Следователь – Сулимов Владимир; Загреба – Александр Потапов; Брылик – Валерий Носик; Грибкин – Измайлов Олег; Илюша – Кулюхин Виктор; Аленка – Корниенко Нелли; Брюханов – Пеньков Николай; Чубарев – Хохряков Виктор; Николай – Мартынов Андрей; Макашин – Марков Леонид; Тимофеевна – Белоусова Анна; Митька-партизан – Отиско Виктор; Хатунцев – Васильев Юрий; Муравьев – Броневой Леонид; Академик Лапин – Плятт Ростислав; Лукерья – Якунина Ольга; Фома – Сергачев Виктор; Стешка – Ткачева Наталья; Прасковья – Касенкина Анна; Варя – Муравьева Ирина; Игнат – Тарханов Иван; Егор – Денисов Николай; Ксения – Юревич Ирина; Иван Карлович – Лямпе Григорий; Таня – Тоом Людмила; Грачевский – Ширвиндт Александр; Стропов – Михайлов Константин; Билибин – Цимбал Андрей; Головин – Сулимов Владимир
Год производства: 1979