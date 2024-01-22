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Донбасс. Истерзанное сердце России

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Документальный фильм "Донбасс. Истерзанное сердце России" о людях Донбасса.

Аннотация:

C этой картины начинался наш фестиваль "Линия Фронта"! Фильм победитель и призёр российских и международных кинофестивалей. Гран-при международного телекинофорума «Новая реальность» 2023. В центре сюжета фильма судьба мирных жителей Донбасса, переживших ужасы войны и исторические параллели между происходящими событиями на Донбассе и нацистской политикой на оккупированных территориях СССР в годы ВОВ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8910483.html
Метки: Видео, война на украине, документальное кино, донбасс, Нацизм, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11967 9227
    chu час назад

      У меня под окнами во дворе приходил конь. Дети аш визжали когда он их катал. Уже четвертый день конь на работу не вышел.

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