Донбасс. Истерзанное сердце России
Документальный фильм "Донбасс. Истерзанное сердце России" о людях Донбасса.
Аннотация:
C этой картины начинался наш фестиваль "Линия Фронта"! Фильм победитель и призёр российских и международных кинофестивалей. Гран-при международного телекинофорума «Новая реальность» 2023. В центре сюжета фильма судьба мирных жителей Донбасса, переживших ужасы войны и исторические параллели между происходящими событиями на Донбассе и нацистской политикой на оккупированных территориях СССР в годы ВОВ.
У меня под окнами во дворе приходил конь. Дети аш визжали когда он их катал. Уже четвертый день конь на работу не вышел.