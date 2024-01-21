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«Старушка Европа» – хищник, который был вынужден изображать из себя миролюбивую овечку

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В последние десятилетия в общественном сознании достаточно прочно укоренился образ миролюбивой «старушки Европы», чуть ли не полной противоположности воинственной Америки.
Поэтому до сих пор в России многих удивляет нынешняя, якобы неведомо откуда-то взявшаяся, злобная агрессивность в отношении нашей страны этой самой «Старушки Европы».
Отсюда и упорные попытки все списать на происки «плохой Америки», заставляющей «хорошую Европу» проводить оголтелую антироссийскую политику.
Только давайте не забывать, что миролюбие «старушки Европа» – прямой результат ее оккупации по итогам Второй мировой войны Соединенными Штатами и Советским Союзом.
На европейские страны, ныне умильно именуемые «старушкой Европой», победители надели намордник, вот и пришлось народам, которые вели столько завоевательных войн, как никто до них в истории человечества, и которые огнем и мечом превратили почти весь мир в свои колонии, на несколько десятилетий стать «белыми и пушистыми».
Однако, хищники и в наморднике остаются хищниками, пусть и вынужденными изображать из себя добродушных овечек, природа их не меняется, и при первой же возможности они тут же показывают зубы, увы, не вырванные победителями. Что мы сейчас и наблюдаем.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В общественном сознании сложился образ миролюбивой "старушки Европы" в противоположность агрессивной Америке.

2. На самом деле миролюбие Европы – результат ее оккупации США и СССР после Второй мировой войны.

3. Европейские страны издавна вели много завоевательных войн и создали колониальные империи.

4. Намордник, надетый на Европу победителями, заставил хищников притворяться овечками.

5. При первой возможности европейцы проявляют свою агрессивную природу, как мы видим сейчас в отношении России.

Вывод:

Образ миролюбивой Европы иллюзорен, на самом деле европейские страны сохраняют хищническую имперскую природу. Важно понимать, что пока был силен СССР, не только Европа, но и Америка находилась в своего рода "наморднике": создавала для своих граждан достойное существование, поддерживала средний класс. Но с крахом СССР этот "намордник" слетел и с Америки, и с Европы – им больше не нужно было заботиться о простых людях ни у себя, ни за рубежом, так как исчез идеологический конкурент. Капитализм перестал нуждаться в "человеческом лице".

Источник: https://t.me/isshishkin/1800
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11963 9223
    chu час назад

      Через несколько лет специалисты приедут работать в более комфортные условия в России. А старушка пусть изображает.

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      • 7164 5476
        Игорьchu 12 мин. назад

          В Барнауле жуть, лед по всему городу иногда вообще ровный лед на дорожках. Я думаю пригодились бы дореволюционные американские тракторы колхизаторы. У них колеса были чугунные с зубчиками. Эта хрень на дорожке и стайка лиц национальности с ломиками сделают чудо, старушки не поломаются. Сейчас они ополонили всю травматологию, так как будто город привоенный.

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