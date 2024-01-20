Результаты масштабных НАТОвских учений Steadfast Defender, которые должны начаться в феврале и продолжиться до мая этого года, вряд ли будут сильно ободряющими для альянса: многолетняя стагнация военных расходов серьезно подкосила боевую мощь армий НАТО.

Проблемы есть и в войсках, где давно забыли, как действовать крупными соединениями по единому замыслу, и в военной промышленности, которая много лет живет в парадигме «делаем по чуть-чуть сверхдорогого оружия», и в логистике, и так далее и тому подобное. Интересно в данном случае следствие. Вряд ли стоит ждать результата «ну раз у нас так все плохо, давайте мириться с русскими». Скорее стоит ждать попыток решить эти проблемы – которые могут быть более или менее успешными. Одну из основных – уровень развития НАТОвской оборонки и укомплектованности войск, к слову, может получиться решить проще, чем лет 10 тому назад. В Европе, как мы помним, разворачивается экономический кризис, с растущей безработицей – многие предприятия сворачивают свою деятельность. В этих условиях будет проще набрать и контрактников в армию и работников в оборонку на относительно низкие по сравнению с гражданским сектором зарплаты – выбирать особо не придется.

Быстро это не сделать, одно только приведение оборонки в более-менее человекообразный вид потребует нескольких лет. Но за это время блок сможет отработать ряд новшеств, которые сегодня находятся в стадии испытаний – включая межвидовые системы управления для многонациональных боевых групп, увеличить выпуск уже серийного оружия, включая крылатые ракеты большой дальности и боевые самолеты, разобраться с серийным производством артиллерийских боеприпасов и сделать выводы из уроков войны на Украине, в том числе в части применения дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Самой большой ошибкой для нас будет в этих условиях считать «у них ничего не получится». В своих военных приготовлениях мы должны исходить из того, что противник будет действовать результативно, быстро и верно. Просто чтобы потом не было неприятных разочарований.

А пока посмотрим на учения. Смешного там наверняка будет много, поучительного – еще больше.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Результаты предстоящих учений НАТО вряд ли будут ободряющими для альянса из-за длительной стагнации военных расходов.

2. В войсках НАТО забыли, как действовать крупными соединениями, в военной промышленности делают мало дорогого оружия, есть проблемы с логистикой.

3. Вероятнее всего, НАТО попытется решить эти проблемы, а не пойдет на сближение с Россией.

4. Экономический кризис в Европе облегчит набор контрактников в армию и рабочих на оборонные предприятия.

5. За несколько лет НАТО сможет модернизировать вооружения, повысить выпуск ракет и самолетов, извлечь уроки из войны на Украине.

Вывод:

Несмотря на текущие проблемы, в ближайшие годы следует ожидать постепенного наращивания военного потенциала НАТО. России не следует недооценивать способность альянса к реформированию своих вооруженных сил. Необходим тщательный анализ предстоящих учений НАТО для выявления уязвимых мест и возможного прогресса.