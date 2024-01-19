Алексей Гапонов | Позитивный сценарий дальнейшего развития человечества
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Необходимо объединить усилия интеллектуального сообщества России и Китая для выработки позитивного сценария развития человечества. Говорилось о важности сформулировать общую позитивную цель и мечту о единой судьбе человечества.
2. Была высказана идея о необходимости создания адекватной, интегральной картины мира, объединяющей научное мировоззрение и метафизический опыт. Такая картина мира нужна для нового образования детей и взрослых.
3. Обсуждалась концепция "русского космизма" и его актуальность в современном мире. Было сказано, что космизм – это безальтернативный подход, необходимый для выхода человечества на новый уровень развития.
4. Поднималась тема воспитания молодежи и нового поколения людей с помощью искусства и культуры. Говорилось о проекте "Киноуроки в школах мира".
5. Обсуждалась необходимость интеграции науки и религии, объединения усилий церкви, научного сообщества и общества для создания условий развития человека.
6. Затрагивалась тема разрушений на Украине и необходимости восстановления городов на новой технологической основе с помощью "природоподобных технологий".
Вывод: в беседе обсуждались философские и мировоззренческие вопросы объединения усилий России и Китая для создания позитивной повестки развития человечества. Особое внимание уделялось воспитанию нового поколения людей и интеграции достижений науки, религии и культуры.
Всё давно разработал в теории и на практике Сталин. Общество должно быть без паразитов, а иначе это не общество, а стадо животных. Не надо изобретать велосипед и вешать лапшу. Учите историю Сталинского СССР.
Коммунальная квартира где все про всех все знают это тоже сталинское изобретение.
Это тоже так должно быть ? Давайте рассудим.
Изначально крытая яма в земле человек на 30, толпой теплее и кономней, сталина, тогда не было, а чингис жил в кожаной шалаше.
Китайцам можно не обьединять усилия их полтора ярда, и как надо жить они уде показали. Цигунистов в лагерь, остальные строем куда скажут, сталинский порядок. Больше народу, меньше кислороду.