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Алексей Гапонов | Позитивный сценарий дальнейшего развития человечества

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Необходимо объединить усилия интеллектуального сообщества России и Китая для выработки позитивного сценария развития человечества. Говорилось о важности сформулировать общую позитивную цель и мечту о единой судьбе человечества.

2. Была высказана идея о необходимости создания адекватной, интегральной картины мира, объединяющей научное мировоззрение и метафизический опыт. Такая картина мира нужна для нового образования детей и взрослых.

3. Обсуждалась концепция "русского космизма" и его актуальность в современном мире. Было сказано, что космизм – это безальтернативный подход, необходимый для выхода человечества на новый уровень развития.

4. Поднималась тема воспитания молодежи и нового поколения людей с помощью искусства и культуры. Говорилось о проекте "Киноуроки в школах мира".

5. Обсуждалась необходимость интеграции науки и религии, объединения усилий церкви, научного сообщества и общества для создания условий развития человека.

6. Затрагивалась тема разрушений на Украине и необходимости восстановления городов на новой технологической основе с помощью "природоподобных технологий".

Вывод: в беседе обсуждались философские и мировоззренческие вопросы объединения усилий России и Китая для создания позитивной повестки развития человечества. Особое внимание уделялось воспитанию нового поколения людей и интеграции достижений науки, религии и культуры.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1tMJAS-u2Xc
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 9547 4713
    Николай 19 января 22:08

      Всё давно разработал в теории и на практике Сталин. Общество должно быть без паразитов, а иначе это не общество, а стадо животных. Не надо изобретать велосипед и вешать лапшу. Учите историю Сталинского СССР.

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      • 11957 9225
        chuНиколай 19 января 22:31

          Коммунальная квартира где все про всех все знают это тоже сталинское изобретение.
          Это тоже так должно быть ? Давайте рассудим.

          • 7162 5474
            Игорьchu 30 мин. назад

              Изначально крытая яма в земле человек на 30, толпой теплее и кономней, сталина, тогда не было, а чингис жил в кожаной шалаше.

        • 7162 5474
          Игорь 25 мин. назад

            Китайцам можно не обьединять усилия их полтора ярда, и как надо жить они уде показали. Цигунистов в лагерь, остальные строем куда скажут, сталинский порядок. Больше народу, меньше кислороду.

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