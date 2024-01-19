Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Необходимо объединить усилия интеллектуального сообщества России и Китая для выработки позитивного сценария развития человечества. Говорилось о важности сформулировать общую позитивную цель и мечту о единой судьбе человечества.

2. Была высказана идея о необходимости создания адекватной, интегральной картины мира, объединяющей научное мировоззрение и метафизический опыт. Такая картина мира нужна для нового образования детей и взрослых.

3. Обсуждалась концепция "русского космизма" и его актуальность в современном мире. Было сказано, что космизм – это безальтернативный подход, необходимый для выхода человечества на новый уровень развития.

4. Поднималась тема воспитания молодежи и нового поколения людей с помощью искусства и культуры. Говорилось о проекте "Киноуроки в школах мира".

5. Обсуждалась необходимость интеграции науки и религии, объединения усилий церкви, научного сообщества и общества для создания условий развития человека.

6. Затрагивалась тема разрушений на Украине и необходимости восстановления городов на новой технологической основе с помощью "природоподобных технологий".

Вывод: в беседе обсуждались философские и мировоззренческие вопросы объединения усилий России и Китая для создания позитивной повестки развития человечества. Особое внимание уделялось воспитанию нового поколения людей и интеграции достижений науки, религии и культуры.