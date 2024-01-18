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Новости техники России: локомотивы, арктический сухогруз и вертолёт

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Последние технологические новости России о поступлении на БАМ новых импортозамещённых тепловозов, об арктических сухогрузах и сертификации вертолёта Ка-32А11М. Коротко, лаконично и просто о важном.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Импортозамещение в двигателестроении – началось производство отечественных дизельных двигателей для тепловозов.

2. Импортоопережение в судостроении – заложены первые суда арктического класса для работы на Севморпути.

3. Модернизация пожарных вертолетов Ка-32 – улучшены технические характеристики для работы в сложных условиях.

Вывод: Россия активно развивает собственные технологии и промышленность, делая упор на импортозамещение и создание передовых разработок для работы в условиях Арктики. Это повышает технологическую независимость и конкурентоспособность страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EmUS8kqFCyg
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