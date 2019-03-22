Новости Украины и Новороссии 22 марта 2019

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о своих первых шагах на посту президента в случае победы на выборах.

В частности, шоумен заявил, что олигархи никак не должны влиять на политические процессы в Украине. Однако жесткая война с ними, которую он тут же анонсировал, чревата жесткими последствиями.

«Они не могут влиять на политику, не могут покупать партии, это криминал. У них огромное количество, да все фактически, предприятия в их руках. Это огромное количество рабочих мест. Поэтому, если пойти жесткой войной против них, люди потеряют рабочие места. В стране будет еще один Майдан», — отметил Зеленский.

Звучит иронично, учитывая, что сам Зеленский считается не просто ставленником, а марионеткой олигарха еврейско-днепропетровского клана Игоря Коломойского.

При этом, по мнению кандидата, олигархат не должен влиять на СМИ.

«Однозначно никакого влияния на медиаресурс, информационную атмосферу в стране. Да, они собственники каналов. Рассматривайте канал как бизнес. Но информационный блок на каждом вещателе не должен им подчиняться. Они должны быть портфельными инвесторами», отметил кандидат.

Что опять же иронично, учитывая, что о своём походе за президентским креслом Зеленский объявил на канале, принадлежащем Коломойскому (1+1), за пару минут до Нового года, для чего в сетке вещания канала сдвинули новогоднее обращение Порошенко к украинцам.

Не гнушается Зеленский и популизмом, заявляя, что в бюджет должны быть зачислены все украденные деньги украинских олигархов, которые они прячут за границей.

«Конечно же, я за то, чтобы все было честно. Чтобы деньги, если будет доказано, что они украдены, вернулись в бюджет нашей страны, однозначно».

Как сообщала «Русская Весна», Зеленский выиграет во втором туре президентских выборов, кто бы из кандидатов не стал его соперником. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им Александра Яременко.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Юлии Тимошенко, шоумен набирает 36,9% голосов, а политик — 21,4%.

Также «Русская Весна» сообщала о том, что Зеленский является абсолютным фаворитом предвыборной гонки согласно опросам общественного мнения.

Читайте также: Лидер украинской президентской гонки готов на переговоры с Россией

На видео с 3:39