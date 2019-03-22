Новости Украины и Новороссии 22 марта 2019
- 08:35 Порошенко испытал турецкие боевые беспилотники, закупленные для ВСУ (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:02 Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине.
- 07:55 Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ.
- 06:55 Будет ещё один Майдан, — Зеленский (ВИДЕО).
- 01:00 «Нафтогаз» отреагировал на решение суда в Англии по спору с «Газпромом».
- Вчера 23:52 За что извинится Порошенко.
- Вчера 23:51 «Удар в спину»: Россия и Венгрия согласовали поставки газа без Украины.
- Вчера 23:39 Изготовление эксклюзивного ножа из из гаубичного снаряда ВСУ.
Порошенко испытал турецкие боевые беспилотники, закупленные для ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
В Хмельницкой области прошли испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Это событие не мог пропустить Порошенко, который на фоне приближающихся выборов усиленно напирает на свою личную роль в развитии армии.
В ходе испытаний он пообещал ВСУ новые образцы военной техники и вооружения.
«Мы передаем для потребностей ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов “Ольха-М”, “Нептун”; 155-миллиметровых артсистем “Богдана”, реактивной системы залпового огня “Верба 1”; беспилотного разведывательно-ударного комплекса “Сокол”», — заявил Порошенко.
Он уточнил, что беспилотники Bayraktar TB2 будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
По его словам, испытания прошли успешно благодаря системе лазерного наведения и высокоточного оружия.
«Вы видите камеру, которая работает непосредственно на БПЛА, вы видите точность попадания. На сегодня появились совершенно новые возможности и у сил спецназначения — сил спецопераций ВСУ, десантников, других частей, в том числе моторизованных, которые будут иметь на вооружении указанные комплексы», — отметил глава государства.
Как сообщала «Русская Весна», Порошенко рассказал, чему учатся страны НАТО у Украины.
Читайте также: Порошенко опозорился из-за петербургского метро в Харькове (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Будет ещё один Майдан, — Зеленский (ВИДЕО)
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о своих первых шагах на посту президента в случае победы на выборах.
В частности, шоумен заявил, что олигархи никак не должны влиять на политические процессы в Украине. Однако жесткая война с ними, которую он тут же анонсировал, чревата жесткими последствиями.
«Они не могут влиять на политику, не могут покупать партии, это криминал. У них огромное количество, да все фактически, предприятия в их руках. Это огромное количество рабочих мест. Поэтому, если пойти жесткой войной против них, люди потеряют рабочие места. В стране будет еще один Майдан», — отметил Зеленский.
Звучит иронично, учитывая, что сам Зеленский считается не просто ставленником, а марионеткой олигарха еврейско-днепропетровского клана Игоря Коломойского.
При этом, по мнению кандидата, олигархат не должен влиять на СМИ.
«Однозначно никакого влияния на медиаресурс, информационную атмосферу в стране. Да, они собственники каналов. Рассматривайте канал как бизнес. Но информационный блок на каждом вещателе не должен им подчиняться. Они должны быть портфельными инвесторами», отметил кандидат.
Что опять же иронично, учитывая, что о своём походе за президентским креслом Зеленский объявил на канале, принадлежащем Коломойскому (1+1), за пару минут до Нового года, для чего в сетке вещания канала сдвинули новогоднее обращение Порошенко к украинцам.
Не гнушается Зеленский и популизмом, заявляя, что в бюджет должны быть зачислены все украденные деньги украинских олигархов, которые они прячут за границей.
«Конечно же, я за то, чтобы все было честно. Чтобы деньги, если будет доказано, что они украдены, вернулись в бюджет нашей страны, однозначно».
Как сообщала «Русская Весна», Зеленский выиграет во втором туре президентских выборов, кто бы из кандидатов не стал его соперником. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им Александра Яременко.
В случае выхода во второй тур Зеленского и Юлии Тимошенко, шоумен набирает 36,9% голосов, а политик — 21,4%.
Также «Русская Весна» сообщала о том, что Зеленский является абсолютным фаворитом предвыборной гонки согласно опросам общественного мнения.
Читайте также: Лидер украинской президентской гонки готов на переговоры с Россией
На видео с 3:39
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Нафтогаз» отреагировал на решение суда в Англии по спору с «Газпромом»
В «Нафтогазе» прокомментировали приостановку Высоким судом Англии и Уэльса разбирательства по спору с «Газпромом».
«15 марта в Английском коммерческом суде прошли слушания относительно принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу между НАК „Нафтогаз Украины” и ПАО „Газпром” на территории Англии и Уэльса.
Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после вынесения решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий. В частности, суд отяготил Газпром дополнительными обязательствами относительно несокрытия и невывода своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, Газпром обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.
Это не отменяет обязанностей Газпрома относительно не сокрытия активов и не вывода их с территории Англии.
Если Газпром будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц Газпрома. В свою очередь, Нафтогаз сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.
Сейчас в Нидерландах продолжается процесс по активам Газпрома, которые были „заморожены” по требованию Нафтогаза в рамках обеспечительной меры. Решение Английского коммерческого суда на это производство не влияет.
В сентябре 2018 года Нафтогаз подал заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Газпром решил не защищаться, а его представители не явились на устные слушания в январе. Вскоре ожидается решение».
Читайте также: СРОЧНО: Россия готовится массово выдавать паспорта жителям Донбасса — подробности
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
За что извинится Порошенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Удар в спину»: Россия и Венгрия согласовали поставки газа без Украины
Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца этого года не будет достигнута договоренность о транзите газа между Москвой и Киевом.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве, сообщает пресс-служба венгерского правительства.
«Вопрос энергетической безопасности приобрел геополитический тон, учитывая, что соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет транспортировать газ на европейский континент через Украину», — сказал министр.
«Сегодня мы с генеральным директором „Газпрома“ заключили соглашение о том, что „Газпром“ обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем», — добавил он.
Министр пояснил, что Венгрия сможет приобрести часть природного газа, необходимого для публичного и промышленного потребления, через Австрию, как было в этом году, емкости резервуаров Венгрии также будут эксплуатироваться.
Читайте также: Лидер украинской президентской гонки готов на переговоры с Россией
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Изготовление эксклюзивного ножа из из гаубичного снаряда ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com