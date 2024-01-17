Часть большого Плана или для чего вырастили Хуситов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Бусти https://boosty.to/historipi
Комментарий редакции
Основные тезисы видео:
1. Хуситы – это не спонтанное движение, а долго подготавливаемый проект.
2. Хуситы провоцируют конфликты и нападают на другие страны, но при этом не помогают населению Йемена.
3. На самом деле хуситы – это пешки в большой геополитической игре по изменению транспортных потоков в регионе.
4. Планируется запустить новый транспортный коридор Персидский залив – Саудовская Аравия – Израиль – Европа.
5. Для обоснования этих изменений создается хаос в Йемене, который будет длиться до того момента, пока не заработает новая транспортная система.
Вывод: Согласно автору, действия хуситов в Йемене – это лишь часть большого геополитического плана по изменению транспортных путей и логистики в регионе Ближнего Востока. Хуситы используются как инструмент для создания контролируемого хаоса в регионе на время перестройки транспортных систем.
Израиль хочет построить канал как альтернативу Суэцкому, к которому доступ будет платный и не каждому государству, а прежде всего странам НАТО.
Он ещё и поэтому осуществляяет геноцид палестинцев в Газе, принудительно депортирует их с родной земли при поддержке Вашингтона. Израиль против создания палестинского государства, при этом пытается навязать арабам свою политику. Однако другие государства и мусульманские движения против такого расклада, в том числе: Иран, ХАМАС, Хезболла и хуситы.