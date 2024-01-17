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Часть большого Плана или для чего вырастили Хуситов

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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Бусти https://boosty.to/historipi

Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Хуситы – это не спонтанное движение, а долго подготавливаемый проект.

2. Хуситы провоцируют конфликты и нападают на другие страны, но при этом не помогают населению Йемена.

3. На самом деле хуситы – это пешки в большой геополитической игре по изменению транспортных потоков в регионе.

4. Планируется запустить новый транспортный коридор Персидский залив – Саудовская Аравия – Израиль – Европа.

5. Для обоснования этих изменений создается хаос в Йемене, который будет длиться до того момента, пока не заработает новая транспортная система.

Вывод: Согласно автору, действия хуситов в Йемене – это лишь часть большого геополитического плана по изменению транспортных путей и логистики в регионе Ближнего Востока. Хуситы используются как инструмент для создания контролируемого хаоса в регионе на время перестройки транспортных систем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ny-Eue5Ul8s
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18600 17022
    Руса сегодня в 11:34

      Израиль хочет построить канал как альтернативу Суэцкому, к которому доступ будет платный и не каждому государству, а прежде всего странам НАТО.
      Он ещё и поэтому осуществляяет геноцид палестинцев в Газе, принудительно депортирует их с родной земли при поддержке Вашингтона. Израиль против создания палестинского государства, при этом пытается навязать арабам свою политику. Однако другие государства и мусульманские движения против такого расклада, в том числе: Иран, ХАМАС, Хезболла и хуситы.

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