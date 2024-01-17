Комментарий редакции

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4Бусти https://boosty.to/historipi

Основные тезисы видео:

1. Хуситы – это не спонтанное движение, а долго подготавливаемый проект.

2. Хуситы провоцируют конфликты и нападают на другие страны, но при этом не помогают населению Йемена.

3. На самом деле хуситы – это пешки в большой геополитической игре по изменению транспортных потоков в регионе.

4. Планируется запустить новый транспортный коридор Персидский залив – Саудовская Аравия – Израиль – Европа.

5. Для обоснования этих изменений создается хаос в Йемене, который будет длиться до того момента, пока не заработает новая транспортная система.

Вывод: Согласно автору, действия хуситов в Йемене – это лишь часть большого геополитического плана по изменению транспортных путей и логистики в регионе Ближнего Востока. Хуситы используются как инструмент для создания контролируемого хаоса в регионе на время перестройки транспортных систем.