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Школа психологической войны

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Пока у нас в МГУ закрывали курс по подготовке специалистов по информационным и гибридным войнам (единственный в стране), в США приступили к комплексной реформе центра специальных методов ведения войны им. Джона Кеннеди, из которого будет выделена отдельная Школа психологической войны.

Пентагон приступил к реформированию (https://t.me/poisk_mil/7798) центра специальных методов ведения войны CВ США им. Дж. Кеннеди (USAJFKSWCS, он же – центр передового опыта специальных операций).
До 2030 года на базе имеющихся учебных групп будут созданы академия иррегулярных военных действий (IW Academy), школа войск специального назначения (SF School), школа психологической войны (PSYWAR School), школа по связям с гражданской администрацией (CA School).
Примечательно, что создание школы PSYWAR начнется уже в 2025 году.











https://t.me/poisk_mil/7799?single – цинк

Наши же удоды из МГУ занимались откровенным саботажем, по поводу которого сейчас идет прокурорская проверка. Надеюсь, орг.выводы последуют.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8897974.html
Метки: армия сша, вузы, гибридные войны, МГУ, образование, психология, Россия, США
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