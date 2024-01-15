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По всему Запорожскому фронту – карусель вражеских дронов

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По всему Запорожскому фронту – карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо – всё аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят ФПВ-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему.

На допросах пленные укры рассказывают, что во многих их воинских соединениях и подразделениях изменены штаты, и теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе есть отделения операторов дронов. Похоже на правду.

Вчера враг атаковал соседнее с нами подразделение. За полчаса прилетело 25 дронов-камикадзе, из них 14 преследовали одну БМП. Если для них цена цели выше потери двух десятков ФПВ-дронов, они их не жалеют. И они у них есть в избытке.

Ротация на позициях становится непростой задачей, мягко говоря. Пользуемся непогодой, но с приходом холодов она здесь редкость. Подлое солнце светит неумолимо. Короче, надо реагировать на эту новую действительность, оперативно вырабатывать технический ответ.

А ответ должен быть такой:
1) нужны повсеместно блокираторы ФПВ-дронов, в том числе для защиты колонн в движении. Мы уже об этом полгода говорим;
2) должны быть в избытке собственные FPV-дроны. Во всех подразделениях и по всему фронту. Операторов мы оперативно обучим, но сами дроны необходимы как массовый расходный материал. Для их производства в количестве, соответствующем новым потребностям фронта, необходимо снять все бюрократические ограничения и проволочки и применить меры господдержки к производителям. Самих производителей должно быть много, а не только избранно-назначенные.

Вот что еще… Удивляют цены у перекупщиков. Берут аж несколько концов с цены изделия. Достаточно сравнить с тем, что указано на AliExpress, и понять, наконец, что как правило мы имеем дело с преступными спекулянтами. Считаю, что за предоставление фронту изделий в три-четыре раза дороже (а то и больше) того, что они стоят по доставке, надо расстреливать.

Комментарий редакции

1. Украинская армия активно использует большое количество дронов-камикадзе против российских войск.

2. Для российской армии это создает серьезные проблемы, поскольку не хватает средств радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов.

3. Российской армии необходимо срочно нарастить количество и эффективность средств противодействия дронам противника.

4. В России есть проблемы со спекуляцией и завышением цен при поставках военного имущества, в том числе дронов и средств РЭБ.

Вывод:

Российской армии нужно срочно принять меры по наращиванию сил и средств борьбы с дронами противника, а также ужесточить контроль и пресечь спекуляцию при поставках вооружения для нужд фронта.

Источник: https://t.me/rogozin_do/5279
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 11934 9206
    chu три часа назад

      Нужно переместить фронт в другое место, где спекуляции которые делает stelm меньше.

      • 7726 4424
        serjozachu два часа назад

          Вы что против предпринимательской инициативы..Если у нас государство с генеральным штабом рукожопое..то в чем тут проблема?..Не забывайте..Рф это капиталистическая страна..власть в которой принадлежит спекулянтам и всяким прохиндеям,типа канала Время вперед-Кто создал такие условия,что возможна спекуляция?..Во время ВОВ этим в германии занимались ВСЕ.В СССР занимались,но если попадал-то штрафбат или расстрел.А пока мы видим Путина -щойгу(миллиардер) и коммерцию..что первое,не понятно.и главней

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          1
      • 18235 17031
        KT три часа назад

          Какая неожиданность,никогда такого не было и вот опять.

        • 5316 4005
          Walentin два часа назад

            У меня есть вопрос к тем кто разбирается в этих фпв дронах. Почему нельзя наладить пеленгацию их мест управления?. Разве не проще боролься с операторами дронов, чем отстреливать сами дроны?

            • 18235 17031
              KTWalentin час назад

                С операторами как раз и борются,но дело это не лёгкое.
                Наверно нужно готовить людей для наблюдения за воздушной обстановкой.А ещё интересно можно ли с дронами бороться с помощью дробовиков.

                • 26700 24818
                  жора шаповKT 52 мин. назад

                    Не . Это второе. Надо иметь систему РЭР тактического уровня “взвод”. А лучше “отделение”. А людей с двустволками потом.

                  • 7147 5459
                    ИгорьKT 38 мин. назад

                      Как готовить? В том то КТ и дело что средняя школа портит своим образованием живой товар, а именно природная зрительная память товара в целом и поименно ухудшается. Без такой памяти подготовка оперативного персонала операторов топографов летчиков и т.д. никуда. И представьте себе, этот вопрос неясен минобразу, ибо зачем удобное менять, и минобору ибо тупые там они в большинстве. От первого и второе, чтобы дрону с ружа сбить его надо видеть при плохих погодных и сумерках, уметь метко пулять с ружа. Короче, у любого индейца сиу с десяти лет начиная, больше шансов сбить дрону из лука, чем у почти любого цивильного гражданина с двустволки дробью.

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