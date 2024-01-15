По всему Запорожскому фронту – карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо – всё аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят ФПВ-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему.

На допросах пленные укры рассказывают, что во многих их воинских соединениях и подразделениях изменены штаты, и теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе есть отделения операторов дронов. Похоже на правду.

Вчера враг атаковал соседнее с нами подразделение. За полчаса прилетело 25 дронов-камикадзе, из них 14 преследовали одну БМП. Если для них цена цели выше потери двух десятков ФПВ-дронов, они их не жалеют. И они у них есть в избытке.

Ротация на позициях становится непростой задачей, мягко говоря. Пользуемся непогодой, но с приходом холодов она здесь редкость. Подлое солнце светит неумолимо. Короче, надо реагировать на эту новую действительность, оперативно вырабатывать технический ответ.

А ответ должен быть такой:

1) нужны повсеместно блокираторы ФПВ-дронов, в том числе для защиты колонн в движении. Мы уже об этом полгода говорим;

2) должны быть в избытке собственные FPV-дроны. Во всех подразделениях и по всему фронту. Операторов мы оперативно обучим, но сами дроны необходимы как массовый расходный материал. Для их производства в количестве, соответствующем новым потребностям фронта, необходимо снять все бюрократические ограничения и проволочки и применить меры господдержки к производителям. Самих производителей должно быть много, а не только избранно-назначенные.

Вот что еще… Удивляют цены у перекупщиков. Берут аж несколько концов с цены изделия. Достаточно сравнить с тем, что указано на AliExpress, и понять, наконец, что как правило мы имеем дело с преступными спекулянтами. Считаю, что за предоставление фронту изделий в три-четыре раза дороже (а то и больше) того, что они стоят по доставке, надо расстреливать.

Комментарий редакции

1. Украинская армия активно использует большое количество дронов-камикадзе против российских войск.

2. Для российской армии это создает серьезные проблемы, поскольку не хватает средств радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов.

3. Российской армии необходимо срочно нарастить количество и эффективность средств противодействия дронам противника.

4. В России есть проблемы со спекуляцией и завышением цен при поставках военного имущества, в том числе дронов и средств РЭБ.

Вывод:

Российской армии нужно срочно принять меры по наращиванию сил и средств борьбы с дронами противника, а также ужесточить контроль и пресечь спекуляцию при поставках вооружения для нужд фронта.