По всему Запорожскому фронту – карусель вражеских дронов
По всему Запорожскому фронту – карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо – всё аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят ФПВ-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему.
На допросах пленные укры рассказывают, что во многих их воинских соединениях и подразделениях изменены штаты, и теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе есть отделения операторов дронов. Похоже на правду.
Вчера враг атаковал соседнее с нами подразделение. За полчаса прилетело 25 дронов-камикадзе, из них 14 преследовали одну БМП. Если для них цена цели выше потери двух десятков ФПВ-дронов, они их не жалеют. И они у них есть в избытке.
Ротация на позициях становится непростой задачей, мягко говоря. Пользуемся непогодой, но с приходом холодов она здесь редкость. Подлое солнце светит неумолимо. Короче, надо реагировать на эту новую действительность, оперативно вырабатывать технический ответ.
А ответ должен быть такой:
1) нужны повсеместно блокираторы ФПВ-дронов, в том числе для защиты колонн в движении. Мы уже об этом полгода говорим;
2) должны быть в избытке собственные FPV-дроны. Во всех подразделениях и по всему фронту. Операторов мы оперативно обучим, но сами дроны необходимы как массовый расходный материал. Для их производства в количестве, соответствующем новым потребностям фронта, необходимо снять все бюрократические ограничения и проволочки и применить меры господдержки к производителям. Самих производителей должно быть много, а не только избранно-назначенные.
Вот что еще… Удивляют цены у перекупщиков. Берут аж несколько концов с цены изделия. Достаточно сравнить с тем, что указано на AliExpress, и понять, наконец, что как правило мы имеем дело с преступными спекулянтами. Считаю, что за предоставление фронту изделий в три-четыре раза дороже (а то и больше) того, что они стоят по доставке, надо расстреливать.
Комментарий редакции
1. Украинская армия активно использует большое количество дронов-камикадзе против российских войск.
2. Для российской армии это создает серьезные проблемы, поскольку не хватает средств радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов.
3. Российской армии необходимо срочно нарастить количество и эффективность средств противодействия дронам противника.
4. В России есть проблемы со спекуляцией и завышением цен при поставках военного имущества, в том числе дронов и средств РЭБ.
Вывод:
Российской армии нужно срочно принять меры по наращиванию сил и средств борьбы с дронами противника, а также ужесточить контроль и пресечь спекуляцию при поставках вооружения для нужд фронта.
Нужно переместить фронт в другое место, где спекуляции которые делает stelm меньше.
Вы что против предпринимательской инициативы..Если у нас государство с генеральным штабом рукожопое..то в чем тут проблема?..Не забывайте..Рф это капиталистическая страна..власть в которой принадлежит спекулянтам и всяким прохиндеям,типа канала Время вперед-Кто создал такие условия,что возможна спекуляция?..Во время ВОВ этим в германии занимались ВСЕ.В СССР занимались,но если попадал-то штрафбат или расстрел.А пока мы видим Путина -щойгу(миллиардер) и коммерцию..что первое,не понятно.и главней
Какая неожиданность,никогда такого не было и вот опять.
Это всевышний наводит порядок.
Нужно изгнать из киевской Руси все нерусские интересы.
КАПИТАЛИЗМ(((но кто будет это делать?..ЦАРЬ?..ему не надо-у него все ъхорошо..тогда кто?
Вс евышний сказал-пересмотра приватизации не будет!!!ВАм что не понятно?
У меня есть вопрос к тем кто разбирается в этих фпв дронах. Почему нельзя наладить пеленгацию их мест управления?. Разве не проще боролься с операторами дронов, чем отстреливать сами дроны?
С операторами как раз и борются,но дело это не лёгкое.
Наверно нужно готовить людей для наблюдения за воздушной обстановкой.А ещё интересно можно ли с дронами бороться с помощью дробовиков.
Не . Это второе. Надо иметь систему РЭР тактического уровня “взвод”. А лучше “отделение”. А людей с двустволками потом.
По поводу А-50-тишина.По всей видимости он “упал”.
Офицоз молчит.
https://www.youtube.com/watch?v=2hLgQBksqqE&t=43s
Перевод не совсем корректный,но суть отражена.)))))
Как готовить? В том то КТ и дело что средняя школа портит своим образованием живой товар, а именно природная зрительная память товара в целом и поименно ухудшается. Без такой памяти подготовка оперативного персонала операторов топографов летчиков и т.д. никуда. И представьте себе, этот вопрос неясен минобразу, ибо зачем удобное менять, и минобору ибо тупые там они в большинстве. От первого и второе, чтобы дрону с ружа сбить его надо видеть при плохих погодных и сумерках, уметь метко пулять с ружа. Короче, у любого индейца сиу с десяти лет начиная, больше шансов сбить дрону из лука, чем у почти любого цивильного гражданина с двустволки дробью.