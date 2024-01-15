Все читали «Горе от ума», но что мы знаем о его авторе? Дипломат и лингвист, историк и музыкант, дуэлянт и любящий муж. Человек исключительных талантов, едкого и тонкого ума, гуманитарий отнюдь не робкого десятка. Как мало на самом деле мы знаем об Александре Сергеевиче Грибоедове!

Сколько языков знал Грибоедов и как ему это помогало в дипломатической карьере? Как он потерял мизинец на левой руке? Какие отношения связывали Грибоедова с лидерами движения декабристов, и состоял ли он сам в тайных обществах? Почему, несмотря на запрет, участвовал в дуэлях? И почему вдову Грибоедова до конца дней ее называли «Чёрной розой Тифлиса»?

Смотрите в новом цикле рассказов Владимира Мединского.

Таймкоды:

00:00 – В этом выпуске

01:30 – О Грибоедове – человек своей эпохи

04:28 – Как на самом деле выглядел Грибоедов?

05:55 – Откуда пошел род Грибоедовых?

12:46 – Сколько денег требовалось дворянской семье для достойной жизни?

16:34 – Что давало в царской России знание 10 иностранных языков

20:36 – Литературно-театральная тусовка XIX века. На бал верхом на лошади

21:54 – Как проходили дуэли? Краткий обзор дуэльного кодекса первой половины XIX века

29:17 – «Четверная дуэль»: балет, «танцорка» и приватный танец

36:30 – Неизвестный Грибоедов: автор вальсов и музыкант-импровизатор

38:11 – Грибоедов и декабристы. Состоял ли он в тайных обществах?

41:03 – Российская политика на Кавказе. Первая самостоятельная миссия Грибоедова-дипломата

46:13 – Посол в Тегеране и гибель с оружием в руках

48:48 – Ищите, кому это выгодно: зачем было организовано нападение на русское посольство?

54:32 – Алмаз за мертвого посла – почему Россия решила не ссорится с Персией

57:41 – Судьба единственного выжившего. Хрустальные заводы и торговые преференции в Тегеране

59:32 – Опасная работа посла: погибшие на дипломатическом посту

01:00:39 – За что дворянская молодежь так любила балерин?

01:03:53 – Черная роза Тифлиса: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!»

01:04:43 – Грибоедов сегодня