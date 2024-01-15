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Германия снова готовиться к войне с Россией

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Использованные источники: aif.ru


Заявления Германии о том, что Россия якобы готовится к нападению на Европу, поэтому надо готовиться https://aif.ru/politics/world/bild_germaniya_gotovitsya_k_voyne_s_rossiey_posle_porazheniya_vsu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile к войне с Россией, это из области оправданий Третьего Рейха, который готовил нападение на СССР прикрываясь рассказами об угрозе нападения СССР на Германию.
Эти угрозы из Европы недооценивать нельзя, они вполне серьезно и на практическом уровне готовятся к прямой войне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8896157.html
Метки: Германия, нато, Россия
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