Большой матричный ребус или Запад снова готовится напасть на Россию?

Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау является одним из крепостных сооружений средних веков, неплохо сохранившихся в Калининградской области. Он был построен в 1330 году. Во время Второй мировой войны замок пострадал не сильно. В последующие годы он активно использовался, в нём даже проживали люди. При этом замок никогда не ремонтировался, что привело к частичным обрушениям крыши.

В Калининграде орденский тевтонский замок Прейсиш-Эйлау выставили на продажу со скидкой в 35%. https://www.interfax.ru/russia/690314

В данной статье собрано немалое количество необычных событий и новостей, произошедших буквально за последние два месяца прошлого 2019 года и первые дни наступившего 2020 года . Всё они, по моему мнению, имеют нечто, что их связывает. Давайте попробуем вместе подумать, что всё это значит и к чему мы идём?

В начале 1990-х годов было принято решение провести незначительную реконструкцию и переоборудовать замок в гостиницу. Но на последних этапах её прекратили. В июне 2016 года произошло возгорание крыши замка.

Агентство подчёркивает, что «в 2020 году в непосредственной близости от замка запланирована реализация проекта обустройства ландшафтного парка в рамках комплексной ревитализации (процесс воссоздания — ИФ) территории кирхи Прейсиш-Эйлау и окрестностей озера Лангер в историко-культурный и рекреационный кластер».

Немного истории

В 1325 году приказом гроссмейстера Тевтонского ордена Вернера фон Орзельна мастер Арнольд фон Эйленштайн начал строительство замка Иле, на месте прусской крепости Сутврит. Следить за строительством должен был комтурм Бальги Дитрих фон Альтенбург.

Ве́рнер фон О́рзельн (нем. Werner von Orseln; ок. 1280 — 18 ноября 1330, Замок Мариенбург) — 1 7-й великий магистр Тевтонского ордена с 1324 по 1330 год.

Фон Орзельн умер 18 ноября 1330 года в Мариенбурге от нескольких ран, полученных во время покушения на него рыцаря Иоганна фон Эндорфа. Обстоятельства гибели Вернера фон Орзельна остаются загадкой.

Вот один из разборов этого происшествия:

https://zen.yandex.ru/media/id/5ad74e0a48267735388ec47b/po-nausceniiu-diavola-kak-byl-ubit-17i-grossmeister-tevtonskogo-ordena-5dd5249b36288d3517dbaa06

Ещё одним историческим событием, связанным с замком, была битва при Прейсиш-Эйлау (7 — 8 февраля 1807 года) — самая кровавая битва войны четвёртой коалиции (также известная в России как русско-прусско-французская война) — война наполеоновской Франции и её сателлитов в 1806—1807 годах против коалиции великих держав (Россия, Пруссия, Великобритания). Война стала продолжением войны третьей коалиции). В ходе сражения было убито и ранено около 50 000 человек.

Итогом битвы стала ничья. Обе стороны официально заявили о своей победе.

Была охарактеризована как бессмысленная бойня, не принёсшая ожидаемых результатов ни одной из сторон.

Приведённое выше новостное сообщение похоже на описание хронологии развития ордена (возможно, представителей/сторонников ордена в России) на разных исторических этапах.

В сообщении упоминается «комплексная ревитализация (воссоздание) территории кирхи Прейсиш-Эйлау и окрестностей озера Лангер в историко-культурный и рекреационный кластер». Что это может означать? Тевтонский орден готовится к выходу «из тени» и к активным действиям в глобальной политике, в том числе, в мировой кредитно-финансовой сфере?

11 дней до этого, 27 декабря 2019 года, была опубликована новость о том, что псковские археологи нашли нюрнбергский пфенниг конца XVI — начала XVII века https://www.interfax.ru/russia/689701

https://m.pskov.kp.ru/online/news/3720076/



Нюрнбергский счётный жетон конца XVI — начала XVII века обнаружили псковские археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского.

конца XVI — начала XVII века обнаружили псковские археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского.

Счётный жетон, известный также как счётный пфенниг (нем. Rechenpfennig, в германоязычных странах) или просто жетон (фр. jeton, в романоязычных странах), — монетовидный жетон (токены), чеканившийся в Европе с XIII по XVII века.



Как отмечают специалисты, они использовались как счётные камешки для линованных счётных досок, похожих на абак. Также использовались как заменители денег (фишки) в играх, подобно современным фишкам для казино или покерным фишкам.

На фоне птицы Феникс и сгорающих фиатных бумажных валют, изображена монета номиналом в 10 фениксов, датируемая 2018 годом.

В истории становления Тевтонского ордена в Западной Европе говорится, что в 1190 году, после основания ордена в Акко, граф Боппо фон Вертхайм с согласия церкви разместил орден в 1212—1220 годах в городке Эшенбах. Образованное в 1305 году коммендантство Эшенбах вошло в 1305—1315 годах в коммендантство Нюрнберг.



Затем после многочисленных обменов, покупок и дарений орден стал единовластным владельцем Нюрнберга. Напомним, что в годы нацистской диктатуры Нюрнберг стал на 10 лет идеологическим центром нацизма (нем. Stadt der Reichsparteitage).

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8514

Интересно, что в настоящее время, резиденция великого магистра находится в Вене. Там же находятся казначейство ордена и библиотека, хранящая исторические архивы, около 1000 старых печатей, другие документы. Орденом управляет аббат-хохмейстер, хотя сам орден состоит в основном из сестёр.

Орден разделён на три владения — Германия, Австрия и Южный Тироль, и два командорства — Рим (Италия) и Альтенбисен (Бельгия).

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8514#.D0.9E.D1.80.D0.B4.D0.B5.D0.BD_.D0.B8_.D0.9F.D1.80.D1.83.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F

А экс-глава МИДа Австрии Карин Кнайсль, с которой танцевал В.В. Путин на её же свадьбе 18.08.2018, часом не является членом (сестрой) ордена?

Часть своего детства Карин провела в Аммане (Иордания), где её отец являлся личным пилотом короля Хусейна, а мать работала стюардессой.



Одно из образований она получила в Еврейском университете Иерусалима (6 февраля 1191 года Папа Римский Климент III утвердил орден как «Тевтонской братии церкви Святой Марии Иерусалимской» (лат. Fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae)), была экспертом в проблемах Ближнего Востока, проявляя критическое отношение и к сионизму, и к политическому исламу (культурно-дипломатические «крестовые походы»?).

9 декабря 2019 года, презентовала в МГИМО книгу о педерасте Евгении Савойском «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию».

https://mgimo.ru/about/news/announce/karin-kneissl/

Занимательно, что Себастьян Курц (в правительстве которого работала Карин Кнайсль), 7 января 2020 года вновь стал премьер-министром (канцлером) Австрии.

https://regnum.ru/news/2823844.html

А премьер Госсовета КНР Ли Кэцян уже направил ему поздравительную телеграмму.

https://regnum.ru/news/2826243.html

Но как будет проходить (осуществляться) эта «комплексная ревитализация»? Не посредством ли очередного «крестового похода» на Восток?

Напомню, что доктрина ордена «Натиск на Восток» (нем. Drang nach Osten, произносится: Дранг нах остен — буквально означает «Натиск на Восток») была полностью усвоена руководством нацистского режима в Германии (нацисты считали себя продолжателями дела ордена, особенно в области «геополитики» (глобальной политики)).

А сейчас так бурно и шумно обсуждается предвоенный период, реальные причины и начало Второй мировой войны.

Важно обратить внимание на то, что Калининград и Калининградская область, некоторые другие Западные ордена часто матрично проявлялись в последние месяцы 2019 года. А также и на то, что к этой части России проявляют особый интерес американские и британские самолёты- и дроны-разведчики.

Так, 18 ноября 2019 года (в день убийства 17-го магистра ордена Вернера фон Орзельна), депутаты Черняховского городского округа проголосовали за новый дизайн герба города. С герба по требованию прокуратуры убрали латинские буквы «G.F», выполненные готическим шрифтом. По мнению надзорного ведомства, эти буквы были нарушением закона

https://www.interfax.ru/russia/684592

Герб Черняховска был утверждён в 2002 году, за основу тогда был взят исторический герб Инстербурга. На нём был изображён чёрный медведь, идущий по зелёной земле в серебряном поле, а над медведем две золотые литеры G и F. Город получил его в дар от регента Пруссии Георга Фридриха Бранденбург-Ансбахского.

https://mobile.twitter.com/Interfax_Russia/status/1196428837820796929

Прокуратура Черняховска получила на герб жалобу от некой общественной организации и начала проверку. В июне 2019 года надзорное ведомство направило в городской суд административный иск с требованием привести герб в соответствие с законом.

Проверка выявила, что герб не соответствует методическим рекомендациям по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утверждённых Геральдическим советом при президенте, а это нарушает закон о принципах организации местного самоуправления.



Представитель прокуратуры тогда объяснил «Интерфаксу», что в пункте 38 рекомендаций Геральдического совета говорится, что недопустимо размещение на гербе надписей, букв, фраз на любых языках и алфавитах.

«Знаки и символы правят миром, а не слово и закон» (предположительно Конфуций).

Почему с 2002 года символом российского города был герб, полученный им ещё в бытность немецким Инстербургом в дар от регента Пруссии Георга Фридриха Бранденбург-Ансбахского?

Кто-то уже тогда начал считать город немецким? И почему эта проблема была решена только сейчас, спустя 17 лет?

Напомню, что в сентябре 2019 года, командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде.

По его словам, Вашингтон готов:«очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе. «Мы отрабатываем эту схему. Мы всё время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — отметил военный.

Детали разработанного Пентагоном плана Харригян раскрывать не стал. Как пишет Breaking Defense, в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

https://ria.ru/20190919/1558871636.html

Не стоит также забывать, что в последние месяцы Британия и США активно интересуются границами России и крайне часто осуществляют полёты разведывательной авиации.

23.10.2019 самолёт радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании произвёл разведывательный полёт у северо-западных границ России. Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, был замечен в 17.25 мск у границы Калининградской области. https://ria.ru/20191023/1560091711.html

19.11.2019 США впервые задействовали сразу два беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолёт радиоэлектронной разведки для наблюдения у границ России в Балтийском регионе.



Стратегические разведывательные беспилотники RQ-4B-4 Global Hawk ВВС США взлетели с итальянской авиабазы Сигонелла и осуществили разведывательный полёт вдоль границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. В то же время самолёт Boeing RC-135V Rivet Join, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, провёл разведку около границы Калининградской области.

https://m.lenta.ru/news/2019/11/19/razvedka/

В этой, и так символичной новости, обращают на себя внимание и некоторые другие детали. Напомним, что город Черняховск был переименован в честь командующего войсками 3-го Белорусского фронта Ивана Даниловича Черняховского после войны. Сам город был освобождён войсками Красной Армии 21 — 22 января 1945 года.



Генерал армии Черняховский участвовал в обороне Новгорода, в Курской битве, в форсировании Днепра, в Белорусской наступательной операции «Багратион» и в других важных сражениях и операциях.



Погиб генерал Черняховский 18 февраля 1945 года на окраине полностью освобождённого 17 февраля и находящегося довольно далеко уже от линии фронта города Мельзак в Восточной Пруссии (ныне Пененжно, Польша), при довольно странных обстоятельствах. Очевидец гибели генерала Черняховского, генерал Александр Горбатов так описывает случившееся:

«… Проехав город, я, чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в семистах метрах восточное городской окраины. Не доехав туда метров полтораста, я увидел подъезжавший «виллис» и услыхал один выстрел со стороны противника. Как только «виллис» командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда. Но он был роковым.



Ещё не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек: командующий фронтом, его адъютант, шофёр и два солдата. Генерал сидел рядом с шофёром, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю».



Я знал, что в трёх километрах находится медсанбат. Через пять минут генерала смотрели врачи. Он был ещё жив и, когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». Рана от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался. Его тело увезли в деревню Хаинрикау. Никто из четверых не был ранен, не была повреждена и машина».



Нахожу символичным и упоминание в сообщении Бранденбурга (в имени регента Пруссии, подарившего городу герб). В связи с этим важно напомнить читателям о воинском формировании специального назначения в составе вермахта под условным наименованием «Бранденбург-800» — диверсанты, которым во многом обязан вермахт за своё стремительное продвижение вглубь СССР летом 1941 года.

Они провели ряд успешных операций в первые дни войны на восточном фронте, среди которых:

24 июня 1941 года. Ночной десант, высаженный со сверхмалой 50-метровой высоты в районе населённых пунктов Лида и Первомайский, захватил и удерживал в течение двух суток до прихода немецких танков железнодорожный мост на линии коммуникации Лида — Молодечно.

25 июня 1941 года. 35 диверсантов «Бранденбург-800», переодетых в красноармейскую форму, были сброшены на парашютах близ станции Богданово (Белоруссия), захватили и удерживали в течение суток до подхода немецких войск два моста на реке Березина на железнодорожной магистрали Лида — Молодечно.

Скорость работы диверсантов действительно поражает, ведь уже 28 июня немцы захватывают Минск и практически ни один мост на их пути красноармейцы не успели уничтожить из-за дерзких парашютистов.

Почему именно сейчас снова проявился «призрак» Бранденбурга? А «нарушавшие закон» латинские буквы «G.F», выполненные готическим шрифтом, по случайности являются заглавными буквами названий двух европейских государств: «Germany» и «France»?

И уже 20 ноября 2019 года появилось очень необычное сообщение: в Денисовой пещере найдена скульптура пещерного льва возрастом 45 тысяч лет https://www.interfax.ru/russia/684824

Учёные Института археологии и этнографии Новосибирска (ИАЭТ) обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фигурку пещерного льва, изготовленную около 45 тысяч лет назад, сообщил журналистам главный научный сотрудник ИАЭТ Михаил Шуньков.

«Фигурка была обнаружена в 11-м слое пещеры (…) Фигурка, изготовленная из бивня мамонта, это фигурка пещерного льва», — сказал он, добавив, что длина льва составляет 4,2 см.

Учёный отметил, что однозначно ответить на вопрос о назначении фигурки невозможно. Возраст скульптуры, по его словам, от 45 до 50 тысяч лет.

Голова льва не сохранилась, но в целом она воссоздает общий облик хищника, готовящегося к прыжку . Фигурка украшена орнаментом в виде насечек, на ней остались следы красной охры, что означает, что скульптура была окрашена — возможно, кровь символизировала ранение.

По стилистике скульптура напоминает фигурки из пещер на границе Франции и Германии, Южной Франции, но на сегодняшний день является одним из самых древних подобных артефактов.

Что это за фигурка, напоминающая фигурки из пещер Франции и Германии, готовящегося к прыжку «безголового» льва? Очень странное сообщение со странным контекстом. Фигурка может быть похожа на множество других, но выделили именно Францию и Германию, а также отметили, что охра — это кровь, хотя она могла быть просто окрасом шкуры льва?

Не намёк ли это, что «безголовое» — лишённое разума и здравого рассудка — руководство этих стран (и не только этих), готовится к некой агрессии, к нападению?

2 декабря 2019 года в сети появилась новость о том, что в американском городе в один день произошло три инцидента со стрельбой и почти все с «французским акцентом» https://www.interfax.ru/world/686318, https://www.interfax.ru/world/686324

Утром в воскресенье в туристическом Французском квартале Нового Орлеана (штат Луизиана) произошла стрельба. По данным местной полиции, пострадали десять человек.

Стрельба произошла после популярного футбольного матча , когда в районе Французского квартала находились «десятки тысяч» человек.

Спустя несколько часов стрельба произошла в другом районе Нового Орлеана — Севент Уорд. В результате погибли два человека, ещё двое получили ранения.

После этого полиция Нового Орлеана в фейсбуке сообщила о третьем инциденте со стрельбой в городе на проспекте Сан-Бернар. По предварительным данным, погиб один мужчина.

Обращает на себя внимание обилие «французского» в данных происшествиях.

Первая стрельба произошла после популярного футбольного матча в районе Французского квартала города Новый Орлеан. Сам город, в котором произошли инциденты носит название французского Орлеана, что сразу же подталкивает к другой ассоциации — с Жанной д’Арк (около 1412 — 30 мая 1431), которую называют Орлеанской девой.



По официальной версии (есть и другие), её так прозвали за одну из главных её побед — она освободила город Орлеан от англичан. И в общем вела борьбу против англичан и их союзников в Столетней войне.

В Европе появится новая Жанна д’Арк, которая избавит её от влияния Британии и США? Или речь всё же идёт о Новом Орлеане и Жанна д’Арк появится в США и даст отпор финансистам, крышуемым британскими братанами?

Третий инцидент со стрельбой произошёл на проспекте Сан-Бернар. Здесь важно вспомнить Св. Бернара (Бернар (Бернард) Клервоский) (1090 (1091) — 20 или 21 августа 1153). Участвовал в создании духовно-рыцарского ордена тамплиеров, в частности, под его влиянием на соборе в Труа 1128 года был принят устав ордена. Вдохновитель Второго крестового похода 1147 года.

15 февраля 1145 года коллегия кардиналов избрала аббата Бернардо Паганелли новым римским папой под именем Евгения III. Паганелли был учеником Бернара Клервоского с самого начала своего монашества. Крепко держа в руках узды управления своим бывшим учеником, Бернард диктовал папе Евгению III свою политику.



Наиболее крупным мероприятием, на котором Бернарду удалось настоять, стал Крестовый поход против славян, развернувшийся на фоне Второго крестового похода. В начале апреля 1147 года римский папа был у своего учителя в Клерво. Там Бернар убедил Евгения III развернуть вектор крестовых походов с юга на восток, обратив их против язычников Европы.

Неужели Запад готовит очередной «крестовый поход» на Восток?..

Школа аналитики



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