Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

С.В. Савельев – Старый Новый год

42 1

Комментарий редакции

 Основные тезисы беседы:

1. Ведущий считает, что настоящий Новый год в России должен отмечаться не 1 января, а на 2 недели позже, так как это больше соответствует природному циклу.

2. Он рассказывает о своих экспериментах по "управлению событиями" с помощью "эпигенетических гоминидных ландшафтов". В качестве примера приводит отставку главы АНБ после выхода его ролика.

3. Также он планирует аналогичные "эпигенетические" эксперименты над британским премьер-министром Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

4. Считает, что страны, поставляющие оружие Украине, должны быть уничтожены.

5. Критикует российскую бюрократию, сравнивая ее с царской из картины Маковского "В ожидании аудиенции".

Вывод: Ведущий высказывает необычные идеи об "управлении событиями" с помощью "эпигенетических ландшафтов". Он критически настроен по отношению к западным политикам и странам, помогающим Украине. Также выступает с резкой критикой российской бюрократии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-Nr-V7BLJLc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Жили-были на Руси две Церкви, одна придерживалась старых канонов, другая постоянно реформировалась в угоду Запада... Какая из них ближе к Богу?
Школа номер один. Новая газета. Разбор вранья
Немецкие эксперты не поверили в новое российское оружие.
Как русских выживают с Северного Кавказа
Обзор расологических новинок. Владимир Авдеев
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru