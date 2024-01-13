Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Ведущий считает, что настоящий Новый год в России должен отмечаться не 1 января, а на 2 недели позже, так как это больше соответствует природному циклу.

2. Он рассказывает о своих экспериментах по "управлению событиями" с помощью "эпигенетических гоминидных ландшафтов". В качестве примера приводит отставку главы АНБ после выхода его ролика.

3. Также он планирует аналогичные "эпигенетические" эксперименты над британским премьер-министром Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

4. Считает, что страны, поставляющие оружие Украине, должны быть уничтожены.

5. Критикует российскую бюрократию, сравнивая ее с царской из картины Маковского "В ожидании аудиенции".

Вывод: Ведущий высказывает необычные идеи об "управлении событиями" с помощью "эпигенетических ландшафтов". Он критически настроен по отношению к западным политикам и странам, помогающим Украине. Также выступает с резкой критикой российской бюрократии.